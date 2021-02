Goldebee

Im Jahr 1321 wurde das Dorf Goldebee erstmals urkundlich als Goldebu erwähnt. Es ist mit seinen 700 Jahren der zweitjüngste der fünf Ortsteile der Gemeinde Benz. Deren Sozialausschuss hat sich überlegt, wie das Jubiläum in der Corona-Pandemie begangen werden kann. Es soll eine Jubiläumspostkarte geben, eine Neuauflage des Heimatromans „Das schwarze Huhn“ mit einer Zeitleiste im Anhang und eine aktualisierte Dorfchronik im Internet (chronik-benz.de). Zudem soll ein Findling mit dem ursprünglichen und dem heutigen Namen aufgestellt werden.

Dorffest am 19. Juni – wenn’s Corona möglich macht

„Wenn es die Pandemie zulässt, wollen wir am 19. Juni auch ein Fest veranstalten, damit die Einwohner der Gemeinde den Naherholungsort Goldebee besser kennenlernen“, sagt Frank Lüdtke, Vorsitzender des Sozialausschusses. Auch ein Kulturverein soll gegründet werden, der möglichst viele Leute mit vielen Interessen zusammenbringt. Das Jubiläum könnte sein erstes Projekt sein. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Frank Lüdtke (Telefon 0160-4445975).

Winteridylle in Goldebee Quelle: Holger Heinrich

Sehenswerte Punkte mit Dauertafeln kennzeichnen

Das kleine Dorf und seine reizvolle Umgebung sind es allemal wert, per Rad oder per pedes erkundet zu werden. „Wir haben geschichtsträchtige und sehenswerte Punkte ausgemacht. Die wollen wir zum Jubiläum mit Dauertafeln und Koordinaten kennzeichnen. So erfahren unsere Einwohner Wissenswertes über ihre Heimat, Radtouristen und Geocacher können Goldebee als Ausflugsziel entdecken“, informiert Frank Lüdtke.

Dorfkirche und Gutshaus

Die Kirche aus dem 15. Jahrhundert mit atypischem Turm. Quelle: Haike Werfel

Sehenswert ist auf jeden Fall die Dorfkirche mit ihrem für mecklenburgische Verhältnisse atypischen Turm ohne Spitzdach. Sie wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts im Stil der Backsteingotik errichtet. Der vorgesetzte Westturm kam 1848 im klassizistischen Stil dazu.

Das Gut und das Gutshaus waren seit dem Mittelalter in Besitz der Familien von Stralendorff, von Lützow, von Hobe, Köster und Bosselmann. Von 1899 bis 1945 gehörte es der Familie von Graefe. Karl Albrecht von Graefe (1868-1933) war Major im Ersten Weltkrieg, Politiker in der Weimarer Republik und Reichstagsabgeordneter. Er war der Sohn des bekannten Augenarztes Albrecht von Graefe (1828-1870), Mitbegründer der modernen Augenheilkunde an der Berliner Charité.

Blida von Graefe verewigte Heimatort in einem Buch

Die älteste Abbildung des Gutshauses Goldebee um 1820 (auf einem Teller von Kommerzienrat Köster). Quelle: Sammlung Holger Heinrich

Die Grablege der Familie von Karl Albrecht von Graefe, der sich zur Unterscheidung von seinem Vater auch Graefe-Goldebee nannte, befindet sich bis heute im Park hinter dem Herrenhaus. Der Ort wird als Waldfrieden bezeichnet.

Seine Tochter Blida (1905-1999), jüngstes von vier Kindern, war Schriftstellerin, Journalistin, Künstlerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Die „Blida-Hütte“ auf dem Fuchsberg war eines ihrer beliebtesten Ausflugsziele als junge Reiterin. In der Hütte dient ein Mühlenstein der ehemaligen Mühle in Goldebee als Tisch. Ihr erstes Buch „Das schwarze Huhn“ (1939) ist ein Heimatroman, den Ortschronist Holger Heinrich zum 700. Jubiläum neu auflegen lassen möchte. Im Anhang plant er, die Chronik von Goldebee als Zeitleiste zu veröffentlichen.

„Auch für seinen Sohn Axel soll der Gutsherr von Graefe ein Ausflugsziel geschaffen haben, ein Aussichtstürmchen“, erzählt Heinrich. Der Fundort des Axel-Turms sei allerdings noch nicht bestätigt.

Drei Kossatenhufe aus dem 18. Jahrhundert

Historische Orte im Dorf sind die drei Klothen, drei Kossatenhufe. Das waren Bauernstellen mit Land. Dennoch versahen die Bauern Dienste auf dem Gut. Die Gebäude sind zwischen 1750 und 1800 errichtet worden.

Das Pfarrhaus ist 1757 fertiggestellt worden. Seit 1930 gab es keinen Pfarrer mehr in Goldebee. Heute leben zwei Familien im Pfarrhaus.

Auch das alte Schulgebäude soll eine Tafel erhalten. Seit 1695 amtierte dort ununterbrochen die Familie Rehm bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als Küsterlehrerfamilie.

Ehemalige Mühle und „Altes Gericht“

In der Volkszählung von 1819 ist der Müller Zülow genannt, welcher mit zwei Gesellen die Windmühle auf dem gleichnamigen Mühlenberg betrieb. Um das Jahr 1899 wurde sie abgerissen, als Familie von Graefe das Gut Goldebee erwarb. „Einige Deckenbalken im Saal des Gutshauses stammen aus der Mühle“, weiß der Ortschronist zu berichten.

Zwischen Goldebee und Gamehl befindet sich ein Ort, den die Einheimischen als „Altes Gericht“ kennen. „Hier stand ein Baum oder ein Schafott. Es wurde öffentlich Gericht gehalten und hingerichtet“, erläutert Holger Heinrich. Der Gutsherr hatte die Gerichtsbarkeit. Schwere Verbrechen wurden mit dem Tode bestraft – durch Erhängen oder das Schafott.

Erinnern an ehemalige Bahnstrecke

Einen geschichtsträchtigen Ort aus jüngster Vergangenheit markieren die Schützengräben und die Flakstellung zwischen Goldebee und Benz. „Hier hat es im Zweiten Weltkrieg einen Luftangriff auf eine Kindergruppe gegeben. Im Zuge der Landverschickung gaben Familien aus der Stadt ihre Kinder aufs Land, weil sie sie hier sicherer wähnten“, erzählt der Hobbyhistoriker. „Bei dem Luftangriff ist die Lehrerin so schwer verletzt worden, dass sie später im Dorf starb.“

Auch an die ehemalige Bahnstrecke von Wismar nach Karow (nahe des Plauer Sees), an der es eine Verladeweiche in Goldebee gab, soll mit einer Tafel erinnert werden. Die Bahnstrecke wurde im November 1887 in Betrieb genommen und 1998 eingestellt. Die Gleisanlagen sind überwiegend abgebaut.

Vom Bulster, einem Naturdenkmal und der Allmende

Die Lindenallee in Richtung Bulster. Quelle: Holger Heinrich

Zu guter Letzt sorgt die Natur für sehens- und besuchenswerte Ziele in Goldebee, beispielsweise das Waldstück „Bulster“ mit dem 91,60 Meter hohen Hexenberg, die etwa 1500 Meter lange Lindenallee im Dorf, die 1864 gepflanzt wurde, die rund 800 Jahre alte Eiche, die seit vergangenem Jahr als Naturdenkmal eingetragen ist, und die Allmende, ein etwa zwei Hektar großer Dorfanger.

Der Kuhldiek (Kuhlteich) mit seiner ein Hektar großen Wasserfläche befindet sich in einer Senke zwischen Goldebee und Bulster. Um den Teich rankt sich eine Sage über die Hexenverbrennung, die der Buch- und Filmautor Kurt Biesalski aus Hohen Viecheln in seinem Buch „Der Kirschbaum auf der Düne“ aufgeschrieben hat: „Das Kuhldiek-Ungeheuer von Goldebee“. Laut Ortschronist Holger Heinrich hat es 1690 die letzte Hexenverbrennung in Goldebee gegeben.

Von Haike Werfel