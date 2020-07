Hohen Wieschendorf

Im nächsten Jahr können Golfspieler in Hohen Wieschendorf wieder auf gepflegtem Grün ihre Bälle schlagen. Möglich macht das Oliver Soini, Investor des neuen Urlaubsresorts „Bades Huk“. Der Österreicher lässt in dem idyllischen Badeort vor den Toren Wismars gerade 17 Ferienhäuser in eine künstlich angelegte Dünenlandschaft einbetten inklusive einer Sport- und Wellnessanlage.

Nun nimmt er sich auch des Golfplatzes an. Der bietet den Spielern einen einmaligen Blick auf die Wismarbucht – allerdings keine idealen Bedingungen. Das soll sich ändern. Deswegen ist die 18-Loch-Anlage – die erste nach der Wende in den neuen Bundesländern – jetzt gesperrt worden. Bis zur Eröffnung von „Bades Huk“ wird sie aufwendig saniert.

Abwechslungsreich durch leichte Schräglagen

Einen Betreiber oder Eigentümer hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Deswegen haben die Mitglieder des Golfclubs das Grün so gut wie möglich instand gehalten. Nun übernimmt ein Profi: Christoph Städler, Golfplatzdesigner und Nationalspieler der Senioren, hat den Zuschlag für das Projekt bekommen. Ihm gefallen die natürlichen Gehölzstrukturen und Biotope des Platzes.

Außerdem „haben wir hier eine sehr angenehm bewegte Geländetopografie, die durch die frühere Gletscherbildung geprägt ist. Das ist aus sportlicher Sicht sehr abwechslungsreich, wenn man immer leichte Schräglagen hat“, ergänzt er.

Spiel-Bahnen werden verbreitert

Neben dem Parcours punktet der Platz mit der Lage direkt an der Ostsee. Wegen des Blicks auf das Meer und die grüne Natur sind die Golfer in den vergangenen Jahren weiterhin auf den Platz gekommen – trotz seines Zustandes. Der wird sich nun ändern. Christoph Städler ist Vorstandsmitglied des Europäischen Instituts der Golfplatzarchitekten und legt bei seiner Arbeit viel Wert auf die Nachhaltigkeitsaspekte.

Die stellt er auch bei der Modernisierung des Golfplatzes in Hohen Wieschendorf in den Vordergrund. Der wird aus sportlicher Sicht, in seinem funktionellen Aufbau sowie im Design modernisiert. Ziel ist, dass nicht nur Profis und Fortgeschrittene hier gern den Schläger schwingen. Der Platz soll in seiner Funktionalität wieder neu belebt, der Spielbetrieb verbessert und durch breitere Bahnen ebenso von Anfängern gern bespielt werden.

Langfristiger Pachtvertrag geschlossen

Der Pachtvertrag zwischen der Bades Huk GmbH und der Gemeinde ist für lange Zeit geschlossen worden, berichtet Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU). Genauer wird er nicht. Nur so viel sagt er noch: „Ich möchte in zehn Jahren nicht schon wieder einen Pächter finden müssen.“

Der Golfplatz, der im Herbst weitere Gräser bekommt, soll die Attraktivität des Ferienresorts, das nur 100 Meter von der Ostsee entfernt ist, weiter steigern. Im Frühjahr 2021 wird „Bades Huk“ eröffnet. Dann können die Urlauber von den Häusern aus barfuß zum Strand laufen. Dafür werden die 17 Häuser mit 77 Ein- bis Drei-Zimmer-Appartements mit Sand und Dünengräsern umgeben.

Große Nachfrage nach den Ferienhäusern

Die Nachfrage ist mit der Corona-Pandemie weiter gestiegen: 20 Prozent der Einheiten sind bereits verkauft, weitere 50 reserviert. „Auf der Baustelle läuft es top, die Arbeiten gehen zügiger voran als geplant. Das liegt auch am guten Wetter“, erklärt Hamid Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Clavis International. Die vermarktet weltweit Ferienimmobilien und auch die Objekte an der Wismarbucht.

60 bis 70 Arbeiter werkeln zurzeit jeden Tag auf der Baustelle. Bis Ende Juli sollen alle Häuser Anbauten erhalten haben. Dann beginnt der Innenausbau. „Im September werden die ersten Küchen geliefert, im November sind die ersten Wohnungen fertig, die letzten im Januar oder Februar nächsten Jahres“, kündigt Hamid Farahmand an. Die ersten Urlauber sollen am 1. April 2021 begrüßt werden – zu den Osterfeiertagen. Buchungen sind in etwa vier bis sechs Wochen möglich. „Es kommen jetzt schon Gäste vorbei, die uns Zettel mit ihren Urlaubsdaten geben wollen“, freut sich der Immobilienmakler.

Gemeinde hat guten Investor gefunden

Bürgermeister Jan van Leeuwen kann die Ungeduld verstehen. Das Resort hat eine lange Geschichte mit jahrelangem Stillstand hinter sich und war als größte Investruine Mecklenburg-Vorpommern verschrien. „Wir hatten hier nicht fertiggestellte Häuser, ein riesiges Loch in der Erde für eine Tiefgarage, einen Berg Erde, keine Gastronomie und ein insolventes Golfhotel“, erinnert er sich. Doch die Gemeindevertreter hätten nicht aufgegeben, die Baupläne überarbeitet und mit Oliver Soini einen Investor gefunden, der es ernst meint und viel Geld in die Hand genommen hat, um die Häuser fertigzustellen und zu modernisieren.

„Jetzt nimmt er sich noch des Golfplatzes an, das passt super ins Gesamtkonzept“, freut sich Jan van Leeuwen. Er ist sicher, dass „Bades Huk“ ein Erfolg wird und das schlechte Image von Hohen Wieschendorf endgültig vergessen lässt. „Das hier wird der neue Dreh- und Angelpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung im Ort. Ich vertraue darauf, dass wir alles so umgesetzt bekommen, wie wir es geplant haben“, ergänzt Jan van Leeuwen. Zu verdanken sei das Oliver Soini und seinem Team und den Gemeindevertretern, die mit ihm an einem Strang gezogen hätten.

Die künftigen Urlaubsgäste haben entweder einen Blick auf die Salzwiesen, die Ostsee oder den angrenzenden Golfplatz. Der soll sich nach dem Umbau wieder mit den anderen Golfplätzen an der Ostseeküste messen lassen können. „Doch eines hat der Platz in Hohen Wieschendorf den anderen jetzt schon voraus: die Nähe zum Meer, die absolute Ruhe und die einmalige Küstennatur“, betont Hamid Farahmand.

