Wismar

Auf frischer Tat ertappt: In der Nacht zum Sonnabend konnte eine Streife der Bundespolizei in Wismar einen jungen Mann schnappen, der zuvor in der Straße „Am Platz“ illegal Graffitis gesprayt hatte. Ein Zeuge erwischte ihn dabei inflagranti und sprach ihn an. Daraufhin warf der 22-jährige Täter seine Spraydose nach dem Mann und flüchtete. Der Zeuge lief hinter ihm her und trieb den Sprayer so direkt in die Arme der Bundespolizisten.

Bei dem 22-Jährigen wurden noch weitere vier Farbdosen sichergestellt. Die Farbe stimmte mit den festgestellten Graffitis überein. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei bedankt sich beim Zeugen für sein couragiertes Handeln.

Von OZ