Wismar

Kleiner Schriftzug mit großer Wirkung. So in etwa lässt sich beschreiben, was Maria Tonn für die Kreismusikschule „Carl Orff“ mit Standorten in Wismar und Grevesmühlen entworfen hat. Im 30. Jahr des Bestehens und nach zwei Fusionen der einstigen Musikschule Grevesmühlen mit der Gadebuscher Musikschule „Carl Orff“ (1994) und der Wismarer Musikschule (2017) entwarf die 44-Jährige ein neues Logo, das die hohe Qualität der Angebote widerspiegeln soll, beschreibt sie. „Das bisherige Logo und das Erscheinungsbild der Kreismusikschulen waren veraltet“, meint auch Anna Kopperschmidt, stellvertretende Leiterin der Einrichtung.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verraten wird an dieser Stelle noch nicht, wie sich die Kreismusikschule nun optisch auf Briefbögen oder auf Werbeschildern präsentiert. Vorgestellt wird es offiziell am 1. Juni an den Standorten Grevesmühlen und Wismar. Nur so viel: Es ist klassisch und kommt ebenso – wenn auch nicht im eigentlichen Sinne – musikalisch daher. Warum Maria Tonn für die Gestaltung zuständig war? Nun ja, sie ist zum einen Grafikdesignerin und zum anderen mit der Kreismusikschule verbunden. Dort nimmt die Wismarerin nämlich Gesangsunterricht.

„Meine Gesangslehrerin sprach mich an, ob ich Lust auf diese Aufgabe hätte. Und es ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich gern angenommen habe“, berichtet Maria Tonn. Sie ist seit mehr als zehn Jahren selbstständig und hat ihr Büro im Technologie- und Gewerbezentrum (TGZ) am Alten Holzhafen in Wismar. Unter anderem Info- und Werbematerialien, Stempel, Banner, Visitenkarten, Inlays für CDs, Buchsatz, Internetgestaltung und Vorlagen für Präsentationen für Studenten der Hochschule Wismar sind ihr täglich Brot.

Als Schülerin zur Musikschule gefunden

„‚Was repräsentiert die Musikschule?‘ sowie ‚Wer ist und woher kommt Carl Orff?‘ waren für mich wichtige Fragen in der Gestaltung des Logos“, beschreibt Maria Tonn. Es sei eine klassische Musikschule, in der die Schüler zunächst die Grundlagen erlernen und sich immer weiterentwickeln, sogar bis hin zum Musikstudium. „Darin ist das klassische Erscheinungsbild des Logos begründet“, sagt sie.

Carl Orff Carl Orff war ein deutscher Komponist und Musikpädagoge. Er lebte von 1895 bis 1982. Die szenische Kantate „Carmina Burana“ war sein bekanntestes Werk. Sie wurde zu einem der populärsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts. Schon mit fünf Jahren ermöglichten ihm seine Eltern Klavier-, Cello- und Orgelunterricht. In dem Alter ist auch seine erste Komposition veröffentlicht worden. 1924 gründete er gemeinsam mit Dorothee Günther die „Günther-Schule München“. Sie bildete in den Bereichen Gymnastik, Rhythmik, Musik und Tanz aus. Orff selbst übernahm die Leitung der Musikabteilung. Mit Gunild Keetman veröffentlichte Carl Orff von 1950 bis 1954 fünf Bände „Musik für Kinder“. Intention: Die Kinder sollten durch eine musikalische Erziehung auch zu sich selbst finden. Seine Lehren werden bis heute in der Heilpädagogik eingesetzt. Orff starb mit 86 Jahren nach langer Krankheit in München.

Als Grundschülerin hat Maria Tonn zur Musikschule gefunden, seinerzeit noch in der Wismarer Einrichtung, die 2017 mit der Grevesmühlener fusionierte. „Ich war im Kurs ‚Bildende Kunst‘ und trat damit in die Fußstapfen meiner Mutter, meiner Tante und meiner Schwester.“ Auch sie malen und zeichneten dort. Die Musikschule legte, um genau zu sein, den Grundstein für ihren beruflichen Weg, meint Maria Tonn. „Ich habe viele Techniken kennengelernt und wurde sehr gefördert“, erinnert sie sich. Unter anderem durfte sie noch zu DDR-Zeiten mehrfach in ein sogenanntes Bezirksspeziallager. „Wir waren immer bis zu 70 Kinder dort.“ Die letzte Reise ging 1988 nach Nossen bei Meißen. Knapp zwölf Jahre alt war Maria Tonn damals. Welches war das beeindruckendste Werk, das seinerzeit entstanden war? „Eine Person, die in einem Sessel sitzt und liest“, erinnert sie sich. „Damit war ich sehr zufrieden“, ergänzt sie lachend.

Kantorei entführte sie in die Musikwelt

1995 legte Maria Tonn ihr Abi ab und studierte im Anschluss Grafikdesign in Heiligendamm. Damit endete auch die Zeit in der Musikschule. Zur Musik kam die Grafikdesignerin erst viel später. „Ich hatte lange die Idee, in einem Chor zu singen“, erinnert sie sich. Zur Umsetzung kam es zunächst nicht. Durch Zufall entstand 2017 ein Kontakt zur Kantorei in Wismar, die sie am Ende in die Musikwelt entführte.

Einige Zeit später führte ihr Weg für den Gesangsunterricht wieder zur Musikschule in Wismar, die zu dem Zeitpunkt bereits mit der Kreismusikschule „Carl Orff“ in Grevesmühlen fusioniert hatte. „Es macht mich glücklich und es ist gut für die Persönlichkeitsentwicklung“, meint sie. „Vorne stehen und alleine singen oder einen Vortrag halten war zu Schulzeiten eine Horrorvorstellung und höchst stressig für mich“, erzählt sie lachend.

Entschieden hat sich Maria Tonn für die Richtung Klassik und Musical. Momentan nutzt sie den Onlineunterricht. Der nimmt sich nichts mit dem Präsenzunterricht, nur dass Maria Tonn und ihre Lehrerin Relia Paul räumlich getrennt sind. Es ist ähnlich wie im Sport: „Zunächst gibt es Aufwärmübungen“, erzählt Maria Tonn. Die Stimmbänder müssen warm werden. Dann die Tonleiter hoch- und runtersingen – und los geht es. Und worauf kommt es neben der Stimme noch an? „Locker stehen, Kinn zurück, Zunge liegenlassen, Zwerchfell entspannen“, zählt Maria Tonn auf.

Mit 42 Jahren noch einmal zur Kreismusikschule – man ist eben nie zu alt, um einen Wunsch zu verwirklichen und etwas Neues zu lernen. Anmeldungen in Wismar und Grevesmühlen sind jederzeit möglich.

Von Jana Franke