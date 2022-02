Grevesmühlen: Einzelhandel hofft nach Aufhebung von 2G auf mehr Kunden

Grevesmühlen

Nach dem Kabinettbeschluss am Dienstag ist es jetzt amtlich: Ab dem 11. Februar fällt in den Geschäften die 2G-Regel weg. Kunden brauchen im Einzelhandel für das Betreten des Ladens weder geimpft noch genesen zu sein. Stattdessen müssen sie dort eine FFP2-Maske tragen.

„Es ist auf jeden Fall richtig. Ich begrüße es, dass diese Regelung wegfällt“, sagt Daniela Hälke von Ela’s Fashion-Store. Viele Stammkunden habe es abgeschreckt, geimpft oder genesen zu sein, um in das Geschäft zu kommen. Sie sind weggeblieben. Das finanzielle Loch, das Corona ohnehin schon gerissen hat, sei dadurch noch größer geworden. Insofern konnte es nicht schnell genug geschehen, diese Regel wieder zu kippen.

Weniger Kunden durch 2G-Regel

Weniger Kunden kamen seit der Einführung von 2G auch in das Modegeschäft DIBU von Dirk Budack. Einige waren nicht genesen oder geimpft, anderen war das alles viel zu umständlich. An Masken, so Budack, hätten sich hingegen die meisten Kunden in den Monaten der Pandemie längst gewöhnt. Zumindest was die weibliche Kundschaft betrifft. Männer haben da weniger die Muße, sich mit Maske ein Kleidungsstück auszusuchen. Ähnliches befürchtet Budack jetzt mit der Pflicht des Aufsetzens der FFP2-Maske.

Alles besser als ein Lockdown

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, antwortet Gabriele Wulff von Jolis Cadeaux auf die Frage zur Abschaffung der 2G-Regel. Eine FFP2-Maske aufsetzen zu müssen, das sei natürlich nicht schön und das Tragen unangenehm. Aber all das, so Wulff, ist immer noch besser als ein Lockdown. Die Einschränkungen gehen da ja viel weiter, Besuche im Geschäft sind dann nicht mehr möglich.

Gabriele Wulff vom Geschäft „Jolis Cadeaux": "Diese Regelung ist immer noch besser als ein Lockdown." Quelle: Dirk Hoffmann

Häufige Regeländerungen verunsichern

Ständige Regeländerungen haben nach Aussage von Michael Nagel vom Bastelladen Nagel vor allem die älteren Kunden in den zurückliegenden Wochen und Monaten stark verunsichert. Was gerade gilt, das wussten sie vielfach gar nicht und wunderten sich, wenn sich wieder etwas geändert hatte. Das war mit das größte Problem. „Wenn es jetzt so kommt und die 2G-Regel wieder abgeschafft wird, dann wäre es nicht schlecht für uns“, meinte Nagel am Tag vor dem Kabinettbeschluss.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt lebt vom Einzelhandel

„Es ist eine Erleichterung für alle“, sagt Thomas Müller von „Schnürl & Müller“. Mit seiner Buchhandlung und der Einstufung als Waren des täglichen Bedarfs war er von der 2G-Regel zwar nicht betroffen, dennoch hat auch er sich seine Gedanken darüber gemacht und kann dem Aufheben der 2G-Regel nur Positives abgewinnen. Denn das ist nach seiner Darstellung auch für die Stadt wichtig, die ja vom Einzelhandel lebt.

Thomas Müller von der Buchhandlung "Schnürl & Müller": "Es ist eine Erleichterung für alle. Die Stadt lebt vom Einzelhandel." Quelle: Dirk Hoffmann

Schwer verständliche Unterschiede

Ähnlich sieht es Udo Meier, der in Grevesmühlen ein Fotogeschäft betreibt. „Die Maske ist das geringste Übel“, meint er zur Diskussion dieses lästigen Utensils. Aber wichtig ist es, so Meier, dass die 2G-Regel kippte. Verstehen konnte sie eh kaum jemand. Denn in den kleinen Geschäften mit wenig Publikumsverkehr konnten die Abstandsregeln ohnehin eingehalten werden.

Im Gegensatz zu großen Supermärkten, wo die Menschen teilweise dicht zusammen an den Kassen stehen. Dort mussten aber immer nur Masken aufgesetzt werden. Ob jemand geimpft oder genesen war, das spielte keine Rolle. Hier wurde mit zweierlei Maß gemessen, was jetzt ein weiteres Mal passiert. Im Gegensatz zu den Geschäften im Einzelhandel müssen die Kunden dort keine FFP2-Maske tragen. Es reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz.

Von Dirk Hoffmann