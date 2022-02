Grevesmühlen

Das Gebäude der Firma Greve Innenausbau am Langen Steinschlag in Grevesmühlen steht seit kurz nach 9 Uhr komplett in Flammen. Die Feuerwehr ist mit Atemschutz und Drehleiter im Einsatz. Die Straße Langer Steinschlag ist abgesperrt. Menschen wurde nach aktuellem Stand nicht verletzt. Augenzeugen berichteten, dass Mitarbeiter der Firma noch mit Feuerlöschern versucht hätten, den Brand zu löschen. Doch kurz darauf stand die Produktionshalle in Flammen. Minuten später war die Grevesmühlener Feuerwehr vor Ort, inzwischen wird sie von der Warnower Wehr unterstützt. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Die Straße ist aufgrund der Löscharbeiten gesperrt.

Großbrand bei Greve Innenausbau in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow