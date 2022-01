Santow/Grevesmühlen

Florian Fett nimmt seine Kettensäge und rückt damit der Rosskastanie auf dem Landweg von Santow zum Landwirtschaftsbetrieb nach Grevesmühlen in Santow zu Leibe. Stück für Stück sägt er in den Baum einen Keil, der nach wenigen Minuten deutlich zu erkennen ist. Dann stoppt die Säge, weil sie im Inneren des Baumes auf Metall gestoßen ist. Das Blatt muss gewechselt werden. Und weiter geht es Schritt für Schritt, bis der Baum fällt.

20 Meter hohe Kastanie gefällt

„Einen guten Tag brauchen wir für so einen Baum“, sagt Steve Klemkow, der wie Fett Mitarbeiter des Grevesmühlener Bauhofes ist, den ganzen Ablauf koordiniert und selbst mit anpackt. Die Fällung ist mit höherem Aufwand als anderswo verbunden, wie er sagt. Denn diese Kastanie ist etwa 20 Meter hoch, hat einen Stammumfang von etwa einem Meter und kann an dieser Stelle nicht einfach gefällt werden. Die Fläche entlang der Allee reicht dafür nämlich nicht aus. Deshalb sind erst einmal größere Vorarbeiten notwendig, ehe der Baum gefällt werden kann. So gingen in diesem Fall zunächst Mitarbeiter des Bauhofes in den Steiger, um von dort aus die Rosskastanie vom Astwerk zu befreien und sie auch in der Höhe zu kürzen. Erst danach konnte Florian Fett mit der Kettensäge anrücken und bei der immer noch stattlich wirkenden, aber jetzt kahlen Kastanie zu den letzten Schritten der Fällung ansetzen.

Bäume beschneiden Außer Waldflächen hat die Stadt Grevesmühlen für ca. 4500 einzelne Bäume eine Verkehrsversicherungspflicht. Etwa 150 von ihnen wurden beziehungsweise werden vom 1. November 2021 bis zum 28. Februar 2022 beschnitten.

Blick in die Kastanienallee. Der Weg führt von Santow aus zum Landwirtschaftsbetrieb nach Grevesmühlen. Quelle: Dirk Hoffmann

Bäume waren krank

Es war die zweite Rosskastanie, die die Mitarbeiter des Grevesmühlener Bauhofes in dieser Woche auf diesem Weg fällten. „Die Bäume waren krank und mussten gefällt werden“, sagt Bauhofleiterin Manuela Harder. Genehmigt worden war die Maßnahme von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Auch die Anwohner sind froh, dass die beiden Bäume verschwunden sind. Einer von ihnen ist Reinhard Tauferner. „Das war schon lange notwendig gewesen“, erklärt der 67-Jährige. Denn die Bäume seien sehr alt und trocken gewesen, teilweise wäre von ihnen auch bereits eine Gefahr ausgegangen. Denn der Weg würde, so Tauferner, von vielen genutzt. Darunter auch von Kindern auf dem Weg zur Schule.

Kastanie in der Bürgerwiese muss gefällt werden

Ebenfalls gefällt wurde durch Mitarbeiter des Grevesmühlener Bauhofes am Montag an der Hauptstraße in Wotenitz eine Linde. Außerdem sollte wahrscheinlich noch gestern, sofern es die Zeit zuließ, mit der Fällung von drei Kiefern an der Bundesstraße 105 begonnen werden. Und demnächst kommt zwangsläufig noch eine Kastanie in der Bürgerwiese hinzu. Starke Winde hatten ihr nach Aussage von Harder derart zugesetzt und sie in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr zu retten ist.

Astwerk und Krone an der Rosskastanie wurden bereits abgesägt, ehe der letzte Schritt der Fällung erfolgte. Quelle: Dirk Hoffmann

Elf Mitarbeiter beschneiden Bäume

Insgesamt sind es elf der 18 Mitarbeiter des Grevesmühlener Bauhofes, die neben anderen Tätigkeiten wie zum Beispiel dem Winterdienst Baumfällungen vornehmen, Bäume beschneiden oder sich auch um die Gehölz- und Heckenpflege kümmern. Letzteres ist bereits in der Wismarschen Straße, auf den Parkplätzen der Goethestraße, am Gerberhof und dem Hähncheneck sowie dem Kirchberg, der Klützer und Schweriner Straße sowie der Lübecker Kreuzung und dem Börzower Weg geschehen. Weitere Arbeiten sind noch an den Bäumen der Skaterbahn, am Bahnhof, in der Sichtachse Vielbecker See und Ploggensee sowie an Rotdörnern in verschiedenen Straßen vorgesehen.

Baumarbeiten bis Ende Februar

Auf die lange Bank schieben kann der Bauhof diese Arbeiten übrigens nicht. Ein Beschnitt darf nur noch bis Ende Februar erfolgen. Denn laut Bundesnaturschutzgesetz (Paragraph 39, Absatz 5, Satz 2) dürfen zum Schutz von wild lebenden Tieren unter anderem Bäume, Hecken und Gebüsche vom 1. März bis 30. September nicht abgeschnitten werden. „Die Verkehrssicherungspflicht gilt dagegen das ganze Jahr“, so Manuela Harder. Das bedeutet: Ist ein Baum krank und stellt eine Gefahr dar, dann kann er mit entsprechender Genehmigung des Landkreises auch zu anderen Zeiten des Jahres gefällt werden.

