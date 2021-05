Wismar/Grevesmühlen

Nanu, will Eric vor seiner Gesangsprobe erst einmal einen großen Schluck Wasser nehmen? Der Elfjährige lacht. „Das ist ein Blubberschlauch“, erklärt er. Der ähnelt optisch zwar einem Strohhalm, ist aber eher dazu gedacht, seine Stimme zu trainieren. Eric ist nämlich Schüler der Kreismusikschule „Carl Orff“ und hat sich nach dem Instrumentenkarussell im vergangenen Jahr für Gesang entschieden. Sein Zwillingsbruder Justin greift lieber zur Gitarre. Na, damit ist ja schon eine halbe Band zusammen.

Justin mit seiner Gitarre und Eric Drenckhan (11) mit Blubberschlauch und Mikro. Derzeit üben sie im Onlineunterricht. Die Brüder freuen sich, wenn wieder wie gewohnt unterrichtet wird. Quelle: Jana Franke

Um musikalisch voranzukommen, ist das Handy momentan ihr wichtigster Begleiter. Denn die Brüder aus Warnow nutzen den Onlineunterricht der Kreismusikschule „Carl Orff“. Von dem würden in Zeiten von Corona 80 Prozent aller Musikschüler Gebrauch machen, erklärt Anna Kopperschmidt, die gemeinsam mit Hidehisa Edane die Kreismusikschule leitet. Die ist übrigens 30 Jahre alt geworden. Das soll nun mit zehn Jubiläumstagen anständig gefeiert werden.

Jubiläumstage 29. Mai, 15 bis 18 Uhr: „Musik to go“ vor dem Ballettraum am Gymnasium in Grevesmühlen (Terminreservierung ab dem 25. Mai unter 0176/96 50 50 90) 30. Mai: Wettbewerb „Kleine große Meister“ (digital) 31. Mai: Thementag Saiteninstrumente auf der Homepage 1. Juni: Thementag Blasinstrumente auf der Homepage 1. Juni: Neues Musikschullogo wird in Wismar und Grevesmühlen vorgestellt 2. Juni: Thementag Bildende Kunst, Tanz und Theater auf der Homepage 2. Juni: Ausstellungseröffnung „Bilder der Kunstklasse“ im Alten Rathaus in Grevesmühlen 3. Juni: Thementag Tasten und Gesang auf der Homepage 4. Juni: Thementag Musikalische Früherziehung und Schlagzeug 5. Juni: Digitale Schuljahres-Abschlussfeier des Instrumentenkarussells 5. Juni, 15 bis 18 Uhr: „Musik to go“ auf dem Hof der Kreismusikschule in Wismar (Terminreservierung ab dem 25. Mai unter 0176/96 50 50 90) 5. Juni, 19 Uhr: Lehrerkonzert auf der Homepage (Veröffentlichung der Aufnahme vom 28. Mai) 6. Juni, 16 Uhr: Preisträgerkonzert „Kleine Große Meister“ auf der Homepage

Jubiläum in digitaler Form

Am 22. Oktober 1990 wurde die Musikschule gegründet – seinerzeit in Grevesmühlen. Das Jubiläum liegt also schon ein wenig zurück. Begangen werden konnte es durch Corona noch nicht. Und auch jetzt, nachdem es um einige Monate verschoben wurde, fällt es anders als ursprünglich geplant aus. Vieles findet in digitaler Form oder mit Terminvergabe statt. „Aber noch einmal verschieben oder ausfallen lassen wollten wir es nicht“, erklärt Anna Kopperschmidt.

Dass es die Kreismusikschule überhaupt gibt, ist Heidrun Bank zu verdanken. Als ihre Tochter ein Instrument erlernen wollte, war kein freier Platz verfügbar. Und da man bekanntlich für seine Kinder (fast) alles macht, gründete sie 1990 die Musikschule. Startschuss war mit 27 Schülern. Heute sind es 1600 Schüler – 1300 Kinder und Jugendliche sowie 300 Erwachsene. Die Einrichtung wurde auch räumlich größer. Zunächst gab es nur ein paar Räume unter dem Dach des heutigen Gymnasiums in Grevesmühlen. 1994 fusioniert sie mit der Gadebuscher Musikschule „Carl Orff“ und 2017 mit der Musikschule Wismar. Somit gibt es nun insgesamt knapp 30 Außenstellen im Landkreis.

Heidrun Bank und Hartwig Kessler wurden am 28. August in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Klaus-Jürgen Ramisch

Von 1990 bis zum Sommer 2020 war Hartwig Kessler Leiter der Einrichtung. Gemeinsam mit Heidrun Bank bildete er ein gutes Team, das den musikalischen Bildungsauftrag in den ländlichen Raum holte. „Ich sehe es immer wieder, dass Schüler, die aus den kleinen Dörfern kommen, den Weg zum Studium finden. Und das dank und durch unsere Kreismusikschule“, sagte Hartwig Kessler einmal in einem OZ-Interview. Dabei gehe es nicht nur um künftige Berufsmusiker, eine fundierte musikalische Ausbildung sei auch für viele pädagogische Berufe notwendig. Johannes Daug ist das beste Beispiel. Er machte sein Hobby zum Beruf – begann als Akkordeonschüler und gehört heute zum Lehrerteam in der Kreismusikschule.

Abiturienten im Präsenzunterricht

Silas Wiechert dagegen braucht seine Musikkenntnisse, um sein Abi am Gadebuscher Gymnasium zu bestehen. Vor dem 18-Jährigen aus Rehna liegt eine mündliche Prüfung im Musikunterricht. Um sich darauf optimal vorbereiten zu können, darf er jede Woche in den Präsenzunterricht kommen – mit Ausnahmegenehmigung des Landkreises, für die sich die Kreismusikschule starkgemacht hat. Fünf weitere Abiturienten aus dem Landkreis nutzen das ebenso. Alle müssen dafür einen negativen Coronatest vorlegen.

Abiturient Silas Wiechert (18) darf zum Präsenzunterricht kommen. In wenigen Wochen bestreitet er die mündliche Musikprüfung. Quelle: Jana Franke

Seit seinem fünften Lebensjahr spielt Silas Cello. „Ich finde die Klangfarbe toll. Außerdem ist es ein besonderes Instrument“, schätzt er ein. „Es spielt eben nicht jeder.“ In der mündlichen Abiturprüfung hat er zehn Minuten Zeit, auf seinem Instrument zu zeigen, was musikalisch in ihm steckt. Anschließend muss er die Stücke analysieren. Er hat sich für Werke von Tschaikowski und Bach entschieden. Wenn er sein Abi in der Tasche hat, möchte er Sport und Sozialkunde auf Lehramt studieren. Seinem Cello möchte er sich weiterhin in seiner Freizeit widmen.

Malwettbewerb Liebe Kinder und Jugendliche! Ihr findet, dass „Musik verzaubert“? Unter diesem Motto ruft die Kreismusikschule „Carl Orff“ zu einem Malwettbewerb auf. Lebt eure Kreativität aus und bringt mit Wassermalfarben oder Acryl etwas Tolles zu Papier. Noch bis zum 31. Mai könnt ihr eure Werke auf einem Blatt der Größe A4 sowie den Anmeldebogen, den ihr auf der Homepage findet, einreichen (Turnplatz 5 in 23970 Wismar oder Rehnaer Straße 51 in 23936 Grevesmühlen). Es warten tolle Überraschungen auf euch. Prämiert wird Platz 1 bis 3.

Auf Präsenzunterricht, wie ihn Silas genießen darf, hoffen auch Eric und Justin Drenckhan. „Es ist doch schöner, wenn man gemeinsam mit dem Lehrer üben kann“, meint Justin. Kurz vor dem Lockdown hat er mit der Gitarre begonnen, konnte noch einige Griffe erlernen – und dann durfte er plötzlich nicht mehr zur Musikschule. „Ich habe trotzdem ganz viel geübt“, versichert er, greift zur Gitarre und spielt ein französisches Volkslied vor, ohne einmal auf die Noten zu schauen.

Bis sie wieder im Präsenzunterricht starten können, müssen sich die beiden Brüder und die vielen anderen Schüler noch etwas gedulden. „Eine konkrete Entscheidung bezüglich der Öffnung der Kreismusikschule wird nicht vor dem 1. Juni verhandelt“, bedauert Anna Kopperschmidt.

Von Jana Franke