Grevesmühlen: So erfolgreich waren die Ferienkurse der Kreismusikschule

Grevesmühlen/Wismar

Dass die Kreismusikschule „Carl Orff“ mit den zum zweiten Mal stattfindenden Ferienkursen auf dem richtigen Weg ist, zeigen die positive Rückmeldungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In der letzten Woche der Sommerferien nutzten etwa 90 Musik- und Kunstbegeisterte das vielfältige Angebot der Kreismusikschule. 25 Lehrkräfte gaben ihr Wissen an sieben Standorten im an interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiter. In Grevesmühlen, Wismar, Gadebusch, Schönberg, Neukloster, Rehna und Wahrsow wurden Schnupperstunden und Workshops angeboten.

Die Kurse fanden unter besonders Hygienebedingungen in Präsenzform statt. So konnten unterschiedliche Instrumente ausprobiert werden, beim Tanz-Flashmob kam es auf Koordination und Rhythmusgefühl an, bei Proben verschiedener Ensembles konnte gelauscht und zugeschaut werden. Konzerte für Kinder ließen die Jüngsten in neue Welten eintauchen, und auch im Bereich Bildende Kunst wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Begeisterung kreativ.

Nach dieser erlebnisreichen Woche freut sich die Kreismusikschule über zahlreiche Neuanmeldungen. Für Kinder von 6 bis 8 Jahren, die nun noch immer auf der Suche nach „ihrem“ Instrument sind, gibt es unter anderem freie Plätze im Instrumentenkarussell Grevesmühlen. Das erfolgreiche Ferienkurs-Konzept soll im kommenden Frühjahr fortgesetzt werden.

