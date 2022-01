Grevesmühlen

Erst vor wenigen Minuten hat das Testzentrum im DRK-Speicher in der August-Bebel-Straße 51 in Grevesmühlen geöffnet, die ersten Menschen sind aber längst da. Nicht alle Menschen können gleichzeitig getestet werden. Außerdem müssen die Abstände eingehalten werden.

„Ich brauche den Test für meine Arbeitserlaubnis“, sagt Sven Liedtke, nachdem die DRK-Mitarbeiterin Iris Heiser bei ihm den Abstrich in der Nase genommen hat. Lange muss der Mann aus Damshagen danach nicht auf das Ergebnis warten. Denn bereits 15 Minuten später weiß er, ob er sich mit Sars-Cov-2 infiziert hat oder nicht. Er hat aber auch die Möglichkeit, sich das Ergebnis per E-Mail zuschicken zu lassen.

Testen trotz zweimaliger Impfung

„Ich finde es eigentlich gut, dass es das Testzentrum gibt“, meint Lydia Kolbe. Es liege sehr zentral und sei gut erreichbar, so die Frau aus Frauenmark. Es stört sie allerdings, dass sie trotz zweimaliger Impfung für einen Termin bei der Behörde außerdem noch einen negativen Testnachweis vorlegen muss. Eine Wahl hat sie aber nicht, deshalb nimmt sie das in Kauf.

Lydia Kolbe aus Frauenmark hat sich für einen Gang zu den Behörden testen lassen. Quelle: Dirk Hoffmann

„Wir haben hier täglich zwischen 200 und 300 Leute, die sich testen lassen“, sagt DRK-Mitarbeiter Florian Steinkamp. Oft kämen die Leute, die die Tests durchführen, kaum zum Durchschnaufen. So groß ist der Andrang. Dennoch geht es alles sehr zügig, lange Wartezeiten gibt es kaum. Das liegt zum einen an dem gut strukturierten Ablauf, aber auch an den Testpersonen selbst. Denn wer sich einmal beim DRK testen ließ, ist hier registriert. Den Zettel mit Angaben zu seiner Person muss er beim nächsten Mal dann nicht noch einmal ausfüllen. Und da sich viele zum wiederholten Mal im DRK-Speicher testen lassen, geht es insgesamt schneller. Die Menschen, die dagegen erstmals zum Testzentrum kommen, bringen am besten ihre Krankenkarte mit. Auf der stehen, so Steinkamp, alle notwendigen Daten. Da die Krankenkarte eingelesen werden kann, macht das Sinn.

Tests unter Vollschutz

Durchgeführt werden die Tests von den Mitarbeitern des DRK unter Vollschutz. Dabei tragen sie neben dem Anzug Handschuhe, haben eine Brille und die FFP2-Maske auf. „Das ist auch zu ihrer eigenen Sicherheit wichtig“, erklärt Steinkamp. Denn die Menschen, die sie testen, können negativ oder auch positiv in Bezug auf Covid-19 sein. Deshalb soll jedes Risiko einer Ansteckung vermieden werden.

DRK-Mitarbeiter Oliver Gideon bei der Auswertung der vorgenommenen Schnelltests. Quelle: Dirk Hoffmann

Auch das sogenannte Freitesten ist nach Aussage von Steinkamp im DRK-Speicher in Grevesmühlen möglich. Nach derzeitiger Gesetzeslage kann das ab dem 7. Tag nach einem positiven PCR-Test erfolgen. Wer aber noch Symptome in sich verspürt und sich nicht wieder fit fühlt, sollte damit nach Darstellung von Steinkamp lieber noch etwas warten und mehr Zeit verstreichen lassen.

Wer hingegen beim Schnellest im Testzentrum einen positiven Befund auf Covid-19 bekommt, sollte dagegen sofort reagieren, sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden und sich einen Termin beim PCR-Zentrum geben lassen. Außerdem hat er/sie sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu geben. Aber das sollte in Zeiten steigender Corona-Zahlen selbstverständlich sein.

Um den steigenden Bedarf an Testungen abzudecken, hat das DRK nach Aussage des Kreisverbandsvorstandsvorsitzenden Ekkehard Giewald das Personal aufgestockt. Außerdem wurden in den Zentren, wo das Deutsche Rote Kreuz testet (Boltenhagen, Wismar, Dassow, Schönberg und Grevesmühlen), die Öffnungszeiten verlängert.

Geöffnet hat das Testzentrum im DRK-Speicher in Grevesmühlen von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Von Dirk Hoffmann