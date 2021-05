Grevesmühlen

Das Grevesmühlener Piraten Open Air steckt in schwerer See. Nachdem Intendant Peter Venzmer vor wenigen Tagen verkündet hatte, dass die aktuelle Spielzeit verkürzt werden müsse und erst am 23. Juli starten könne, droht nun die komplette Saison zu scheitern. Der Grund: Noch fehlt die Baugenehmigung für die Tribüne. Bislang galt die vorhandene Tribüne mit rund 1500 Sitzplätzen als sogenannter „fliegender Bau“, für den keine gesonderte Genehmigung notwendig war. Mit der Erweiterung auf nunmehr 3000 Plätze hat sich diese Situation nach Ansicht der Baubehörde des Landkreises jedoch geändert. Peter Venzemer selbst sieht das anders, will sich aber im Moment nicht öffentlich dazu äußern.

So soll die Tribüne nach Fertigstellung aussehen. Quelle: Archiv

Auf Nachfrage heißt es aus der Kreisverwaltung dazu: „Die Erweiterung der Tribüne ist ein baugenehmigungspflichtiges Vorhaben und wesentlicher Bestandteil der gesamten Freilichtspielstätte. Die Bauordnungsbehörde des Landkreises hat hier deshalb bauaufsichtliche Maßnahmen eingeleitet.“ Laut Landkreis habe das Theater angekündigt, einen entsprechenden Bauantrag zu stellen, der muss bis zum 28. Mai vorliegen. „Ohne einen solchen Eingang müssen die bauaufsichtlichen Maßnahmen vollzogen werden“, teilt die Baubehörde weiter mit. Bedeutet: Ohne einen Antrag würde ein Baustopp erlassen.

Was sind fliegende Bauten? Eine Baugenehmigung ist für alle Bauten notwendig, die eine bestimmte Größe, im Garten sind das für ein Gartenhaus beispielsweise zehn Quadratmeter, überschreiten. Eine Ausnahme bilden sogenannte fliegende Bauten, wie zum Beispiel Zirkuszelte oder Tribünen, die nach einer bestimmten Zeit wieder abgebaut werden. Sie benötigen nur eine sogenannte Ausführungsgenehmigung, das ist so etwas wie die Tüv-Abnahme für temporäre Bauten. Das Problem ist nur, dass es zeitliche Begrenzungen für solche Bauten gibt, die je nach Bundesland unterschiedlich sind und bis zu fünf Jahren umfassen können. Ein Kriterium für die Einordnung als fliegender Bau ist die Absicht, das Bauwerk nach einer bestimmten Zeit wieder zu entfernen. Fehlt diese Absicht, gilt das Bauwerk als dauerhaftes Objekt und braucht eine entsprechende Genehmigung.

Grevesmühlens Bürgermeister sieht die Saison in Gefahr

Das Piraten Open Air in Grevesmühlen lockt jedes Jahr rund 60 000 Besuche an. Quelle: Archiv

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hofft auf eine schnelle und vor allem für beide Seiten akzeptable Lösung. „Wir können nur sagen, dass nach unserer Kenntnis die bisherige Tribüne als sogenannter fliegender Bau errichtet wurde, was nicht bauantragspflichtig ist. Die Rechtmäßigkeit dessen soll damals auch schriftlich vom Landkreis bestätigt worden sein. Ob und mit welcher Begründung für die neue Tribüne beim Piraten Openair Baugenehmigungen einzuholen sind, entzieht sich unserer Kenntnis, das habe ich als Vertreter der Stadt auch nicht zu bewerten oder gar zu entscheiden.“ Allerdings sieht der 48-Jährige die aktuelle Theatersaison in Gefahr. „Mir erscheint es aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sehr sportlich, dass noch bis zur Spielsaison alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden können. Wenn dafür noch Gutachten von Fachleuten beizubringen wären, ist das wohl ausgeschlossen. Wir haben im Bauausschuss auf jeden Fall festgelegt, dass wir, wenn das gemeindliche Einvernehmen abgefragt wird, sehr kurzfristig dazu Entscheidungen treffen würden.“

60 000 Besucher pro Jahr

Dass Peter Venzmer die Tribüne erweitern lässt, hat einen einfachen Grund. Denn um auch unter Pandemie-Bedingungen spielen zu können, hat das Theater sein Konzept angepasst. So gibt es ein Leitsystem auf dem Areal für die Besucher, damit sie Abstand halten, zusätzliche Umkleidekabinen für die Darsteller und mehr Platz auf der Tribüne. Denn so könnten Familien zusammensitzen und trotzdem Abstand zu den anderen Besuchern halten. Rund 60 000 Zuschauer waren vor Beginn der Pandemie jedes Jahr im Grevesmühlener Freiluft-Theater pro Saison, die mit dem Stadtfest Anfang Juni begann und Anfang September endete. Die nun angesetzte verkürzte Spielzeit ist ein Versuch, zumindest einen Teil der Einnahmen zu generieren.

Das Areal des Piraten Open Air aus der Luft. Quelle: Archiv

Erste Anforderung der Baubehörde an das Theater im Januar

Der Landkreis hatte bereits vor Monaten die Verantwortlichen des Theaters darauf hingewiesen, dass eine Baugenehmigung notwendig sei. Der Redaktion liegt ein Schreiben vor, das Anfang April verfasst worden ist. Darin hatte Bernhard Schubach, Kreistagsmitglied der Piratenpartei, angefragt, ob die Bauten auf dem Theatergelände eine Genehmigung hätten. Im Auftrag von Landrätin Kerstin Weiss teilte die Behörde daraufhin mit, dass das Theater bereits im Januar auf die fehlende Baugenehmigung für die neue Tribüne hingewiesen worden sei. Bis zum 31. März sollte Peter Venzmer einen entsprechenden Antrag einreichen, später wurde die Frist bis zum 7. April verlängert. Doch eine Baugenehmigung wurde bis heute nicht beantragt.

Von Michael Prochnow