Grevesmühlen

Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) trägt eine. Ebenso Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Unterm Strich sind Tausende Masken gefertigt worden, die bei Happy Texx in Grevesmühlen entstanden. Doch das fällt Gabriele Muchow und ihrer Tochter Christin Tramm, die beide das Unternehmen im Grünen Weg führen, nun auf die Füße.

In Corona-Zeiten sind dem Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahren am Markt ist und deutschlandweit agiert, viele Aufträge weggebrochen. Ihre insgesamt 33 Mitarbeiter veredeln Textilien im großen Umfang für Kunden, die insbesondere aus den Branchen Freizeit, Sport und Musikbusiness sowie Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel und vielem mehr stammen. Mit der Pandemie hatten diese Kunden andere Sorgen, als Shirts, Hoodies oder Jacken besticken oder bedrucken zu lassen – zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, zum anderen, weil Veranstaltungen ausfielen. Für die Soforthilfe des Landes sind Gabriele Muchow und Christin Tramm dankbar. Die half ein Stück weiter.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im August bei einem Vor-Ort-Termin auf dem Betriebsgelände der Eisengießerei Torgelow - mit Mund-Nasen-Schutz, der in Grevesmühlen gefertigt wurde. Quelle: Stefan Sauer

Soziale Verantwortung für Mitarbeiter

Dennoch: Der Umsatz von Happy Texx geht seit März rapide zurück. Um diesen abzumildern, wurden Mund-Nasen-Masken genäht, für die Investitionen getätigt wurden, Prozesse angepasst und entwickelt. „Schließlich haben wir eine soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber“, begründet Christin Tramm. Der Umsatzrückgang konnte abgeflacht und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit, für die das Unternehmerduo bis auf 100 Prozent aufstockte, zurückgeholt werden.

Dennoch bleiben ein starker Umsatzrückgang sowie ein erheblicher Arbeitsausfall, da Mitarbeiter unter anderem ihre Kinder betreuen mussten. Die Geschäftsführung hoffte auf die Überbrückungshilfe Teil 1. Der Haken: Anspruch auf das Instrument hatten nur Unternehmen, die im Zeitraum April und Mai mindestens 60 Prozent Umsatzrückgang aufweisen.

Auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss – hier im Juni mit Pflegedirektorin Marion Dunkelmann bei einem Termin im Abstrichzentrum des Sana-Hanse-Klinikums Wismar – trägt einen bei Happy Texx gefertigten Mund-Nasen-Schutz. Quelle: privat

„Die Umsatzzahlen in den Monaten April, Mai, Juni und Juli sehen schlecht aus, aber wir schlittern durchschnittlich mit 53 Prozent Umsatzrückgang in den Monaten April und Mai an den mindestens geforderten 60 Prozent vorbei“, schildert Gabriele Muchow. Das Perfide: Hätte das Unternehmen keine Masken genäht, nichts getan und einfach nur abgewartet, wäre der Einbruch zwar noch größer gewesen, aber es hätte die Einstiegskriterien für die Überbrückungshilfe erfüllt. „Das ist doch ungerecht. Wir und unser Team haben uns nicht zurückgelehnt und alles dafür getan, um die Pandemie einzudämmen. Nun werden wir dafür bestraft und haben keinen Anspruch auf die Überbrückungshilfe 1“, ärgert sich Christin Tramm.

Unternehmerverband: Einstiegshürden senken

„Überbrückungshilfen kommen nicht da an, wo sie benötigt werden“, erklärt Georg Helbig, Regionalgeschäftsstellenleiter Nordwestmecklenburg vom Unternehmerverband. Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e. V. fordert das Bundeswirtschaftsministerium deshalb auf, das Instrument Überbrückungshilfe anzupassen und die Einstiegshürden abzusenken. „Die Anstrengungen, die dazu aktuell das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern in den Beratungen mit dem Bund unternimmt, werden ausdrücklich begrüßt. Hier hat man längst die Schwächen des vom Bund aufgelegten Programms erkannt – auch, weil man den Dialog mit der Praxis sucht“, so Helbig. Das Beispiel des Unternehmens Happy Texx zeige die geringe Praxistauglichkeit des Instruments.

Bundesweit seien rund 20 Prozent der Unternehmen nach wie vor von einem vollständigen oder weitreichenden Stillstand ihres Geschäfts betroffen. „Diese besonders betroffenen Branchen und Unternehmen benötigen weiterhin Hilfen, um die kommenden Monate zu überstehen. Mit Blick auf steigende Infektionszahlen und vermehrte Reisewarnungen, werden die Unsicherheiten in der Wirtschaft noch länger anhalten“, glaubt Helbig.

Der Präsident des Unternehmerverbandes, Thomas Tweer, sieht es ähnlich: „Bleiben die hohen Einstiegshürden bestehen, muss das Programm eher als Beruhigungspille und weniger als wirkliche Unterstützung der Regierung für die Wirtschaft eingeordnet werden. Gerade dort, wo diese dringend benötigt wird, kommt sie nicht an.“

Förderbetrag ergibt es erst Ende 2021

Die Fäden zur Beantragung der Überbrückungshilfen laufen bei Steuerberatern zusammen. „Wir stellen jedoch fest, dass selbst Unternehmen, die die Voraussetzungen der Überbrückungshilfe aufgrund ihres Umsatzrückgangs im April und Mai erfüllen, letztlich aber keine Überbrückungshilfe bekommen können“, weiß Helge Kiecksee von der Steuerberatungsgesellschaft Kiecksee und Partner mbB in Hagenow. Das liege daran, dass sich die gestaffelte Förderhöhe dann nach dem Umsatzrückgang jeweils der Monate Juni, Juli und August gegenüber dem Vorjahr berechnet.

Helge Kiecksee, Steuerberater: „Zu wünschen ist, dass sich die Anforderungen in der zweiten Förderperiode vereinfachen.“ Quelle: privat

„Eine Förderung der Fixkosten wird nur gewährt, sofern der Umsatzrückgang über 40 Prozent liegt.“ Ein Nachweis des tatsächlichen Umsatzrückgangs und der förderfähigen Fixkosten muss bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. „Erst danach ergibt sich der endgültige Förderbetrag.“

„Wir wissen nicht, wie lange der Atem reicht“

Mit der zweiten Förderperiode von September bis Dezember sind die Zugangsbedingungen nun abgesenkt worden. Berechtigt sind künftig Antragsteller, die entweder im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten von April bis August oder im Durchschnitt von mindestens 30 Prozent in den Monaten April bis August haben.

Das betrifft dann Happy Texx und das Unternehmen könnte wichtiges Geld bekommen, um sich am Leben zu halten, denn die vom Unternehmen erwirtschafteten Rücklagen schrumpfen zusehends. Gabriele Muchow verdeutlicht es: „Wir wissen nicht, wie lange der Atem reicht, weil wir nicht wissen, wie lange Veranstaltungen weiterhin abgesagt werden.“

Von Jana Franke