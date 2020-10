Grevesmühlen

Bis auf den letzten Platz war der Konferenzsaal in der Grevesmühlener Malzfabrik in den letzten Jahren am 3. Oktober besetzt. Oftmals mussten sogar noch weitere Stühle rangeschafft werden. So groß war das Interesse an der Kreisfotoschau, wo jetzt in Corona-Zeiten deutlich abgespeckt werden musste. Zuschauer wurden nicht zugelassen. Die Prämierten des vom Fotclub’82 Grevesmühlen und dem Landkreis Nordwestmecklenburg ausgerichteten 35. Kreisfotowettbewerbs blieben unter sich.

Die Stimmung war natürlich nicht mit den Jahren zuvor vergleichbar. Der Applaus aus dem Publikum fehlte, der Respekt vor den Leistungen der Hobbyfotografen aber nicht. „Die Jury hatte wieder die Qual der Wahl gehabt“, lobte Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) die eingesandten Arbeiten.

Jury wählt Bilder für Kreisfotoschau aus

Aus 257 Fotos musste sie 82 Bilder für die Ausstellung bestimmen, was ihr alles andere als leicht fiel. Denn die Qualität der eingesandten Fotos war wiederum sehr hoch. Das bestätigte auch Udo Meier, Vorsitzender des Fotoclubs’82, mehrfach bei der Preisverleihung. Manchmal musste er zwei Mal genau hinsehen, um die sehr gut ausgewählten Details zu erkennen.

Das war zum Beispiel beim Pferdebild des 14-jährigen Tom Sagefka aus Wismar der Fall. Zunächst sieht der Betrachter das im Vordergrund stehende Pferd, dahinter hat sich ein zweites Pferd versteckt, das erst bei genauerem Hinsehen auffällt. Für diese schöne Aufnahme bekam der junge Hobbyfotograf eine Anerkennung des Fotoclubs’82 Grevesmühlen.

Preis für ein Küken-Foto

Die Natur im Bild zu zeigen, das findet Zoe Piotrowski spannend. Mit ihrer Kamera hat sie den Augenblick festgehalten, als ihr kleines Küken sie direkt ansieht. Für diese gelungene Aufnahme gewann die 13-Jährige aus Wodenhof den 1. Preis des Fotoclubs’82.

Bildergalerie von den Werken des Kreisfotowettbewerbes

Zur Galerie 71 Hobbyfotografen aus 31 Orten haben am 35. Kreisfotowettbewerb teilgenommen. Sie reichten 257 Fotos ein, von denen 82 Bilder in der Ausstellung in der Malzfabrik zu sehen sind. Ausrichter des Wettbewerbs waren der Fotoclub’82 aus Grevesmühlen und der Landkreis Nordwestmecklenburg.

Margrit Hintsche aus Gadebusch liebt es hingegen, schöne Stimmungen im Bild festzuhalten. Seit 2004 hat sich die 66-Jährige neben der Kunst der Malerei auch dem Hobby der Fotografie verschrieben. Sie ist Mitglied des Grevesmühlener Fotoclubs und findet es sehr gut, dass dieser seit vielen Jahren regelmäßig den Kreisfotowettbewerb durchführt. Für das Foto mit einem Mädchen und einem Kanichen bekam sie in der Kategorie Menschen und Tier den 2. Preis, für ihr in Tarnewitz aufgenommenes Foto „Vor dem Fenster“ in der Kategorie Flora und Fauna den 3. Preis.

Gleich mehrere Preise abgeräumt

Mehrere Preise nahm auch der 72-jährige Bernd Kühn aus Boltenhagen entgegen. Mit einer Retro-Perspektive gewann er in der Kategorie Menschen, holte mit dem Kreativ-Bild „Meeresrauschen“ den 2. Preis und bekam für sein Bild „Dogdance“ in der Kategorie Menschen und Tier auf den 3. Preis.

Preisträger des 35. Kreisfotowettbewerbs Preisträger des 35. Kreisfotowettbewerbs:Kategorie Architektur/Landschaft1. Preis: Win Wilden (78) aus Wismar2. Preis: Klaus Hoffmeister (79) aus Bad Kleinen3. Preis: Hans Hermann Beth (68) aus CarlowKategorie Flora/Fauna1. Preis: Christian Helm (38) aus Wismar2. Preis: Reinhard Schulz (65) aus Lübeck3. Preis: Margrit Hintsche (66) aus Gadebusch Kategorie Menschen1. Preis: Bernd Kühn (72) aus Boltenhagen2. Preis: Nico Rischmeyer (34) aus Wismar3. Preis: Hartwig Meyer (67) aus GadebuschKategorie Kreativ1. Preis: Nico Rischmeyer (34) aus Wismar 2. Preis: Holger Schulz (62) aus Lübeck3. Preis: Bernd Kühn (72) aus BoltenhagenKategorie Mensch und Tier1. Preis: Christiane Fries (67) aus Timmendorf auf Poel2. Preis: Margrit Hintsche (66) aus Gadebusch3. Preis: Bernd Kühn (72) aus BoltenhagenFotoclub’82 Grevesmühlen U 181. Preis: Zoe Piotrowski (13) aus Wodenhof2. Preis: Sanya Sagefka (11) aus Wismar3. Preis: Bjarne Galla (7) aus WismarAnerkennung Fotoclub’82 Grevesmühlen U 18Mathies Stöhr (17) aus BabstTom Sagefka (14) aus WismarAaron Wirth (14) aus Bad KleinenMerle-Sophie Lindemann (12) aus Neu DegtowSonderpreis des Heimatvereins GrevesmühlenUdo Meier (58) aus GrevesmühlenSonderpreis des Bürgermeisters der Stadt GrevesmühlenHelmut Strauß (73) aus GrevesmühlenSonderpreis des Bürgermeisters der Hansestadt WismarChristian Helm (38) aus WismarSonderpreis der LandrätinNico Rischmeyer (34) aus Wismar

Das Foto von Nico Rischmeyer Quelle: Fotoclub 82

„You are not alone“ nannte Nico Rischmeyer sein in einem dunklen Raum mit einer darin sitzenden Frau entstandene Foto. Dafür erhielt der 34-jährige Wismarer, der von Beruf Bauzeichner ist, den Sonderpreis der Landrätin. Zum 4. Mal nahm er an diesem Wettbewerb teil. Dabei geht es ihm nicht um Preise, für ihn zählt allein das Mitmachen. Außerdem findet es Rischmeyer reizvoll, sich auch die schönen Bilder der anderen Fotografen anzusehen. Allein das ist ihm die Teilnahme wert.

Ausstellung bis mindestens Ende 2020

„Die Veranstaltung zeigt, welche schönen Ecken wir im Landkreis haben“, erklärte Udo Meier im Rahmen der Preisübergabe in Bezug auf die Fotos. Überzeugen können sich davon auch interessierte Besucher der Ausstellung in der Malzfabrik in Grevesmühlen, die mit ihren 82 Bildern noch bis mindestens Ende des Jahres besichtigt werden kann. Insgesamt hatten 71 Fotofreunde aus 31 Orten an dem 35. Kreisfotowettbewerb teilgenommen.

Von Dirk Hoffmann