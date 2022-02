Grevesmühlen

Im Sommer wollen die jetzigen Zwölftklässler das Ende ihrer Schulzeit mit einer großen Abi-Party feiern. Dafür benötigen sie Geld und freuen sich deshalb über jede finanzielle Unterstützung. So auch über die 200 Euro, die ihnen am Freitagnachmittag Sven Rossig, Chef vom Fitness-Center Atlantis am Ploggensee in Grevesmühlen, übergab.

Fitnesscenter-Chef hilft gerne in der Region

Charlotte Rieckhoff und Senta-Sophia Manzke von der Klasse 12/2 nahmen das Geld entgegen. Die 18-jährigen Abiturienten gehen regelmäßig ins Fitness-Center. Dabei entstand die Idee, eine Spendenbox für die Abschluss-Party aufzustellen. Sven Rossig mussten sie dafür nicht lange überzeugen. Er zeigte sofort Verständnis dafür. Zum einen weiß er aus eigener Erfahrung, wie wichtig den Jugendlichen diese Feier ist und dass sie dabei unterstützt werden müssen. Seine Tochter Svenja hatte selbst vor einigen Jahren ihren Abi-Ball, dafür zusammen mit den anderen Schülerinnen und Schülern Geld gesammelt. Außerdem, so Rossig weiter, helfe er gerne Vereinen und Menschen aus der Region, die sich engagieren.

Spenden für den Abiball Weitere Spendengelder sind willkommen. Eingezahlt werden können sie auf das Konto des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen (IBAN: De 21140613080002566117, BIC : GENODEF1GUE) mit dem Vermerk „Spende Abi 22“.

Kein Neujahrsbaden möglich

Allerdings war die Spendenbox im Fitness-Center von allen, die es besuchten, nach dem Aufstellen Mitte Dezember 2021 kaum beachtet worden. Denn es wanderten nur wenige Euros in diese Box. Rossig wollte deshalb etwas nachhelfen und plante ein Neujahrsbaden, wo ein Teil der Einnahmen direkt den Jugendlichen zugutekommen sollte. Alles war vorbereitet, auch Getränke und Würste für die Versorgung hatte Rossig längst eingekauft. Dann aber verschärfte die Landesregierung noch einmal die Regeln und Vorschriften rund um die Corona-Pandemie. Das Neujahrsbaden, so wie es sich Rossig vorstellte, durfte nicht stattfinden.

Schließungen erschwerten das Spenden

Am 2. Januar hatte das Fitness-Center Atlantis zumindest geöffnet. Wer wollte, der konnte sich hier unter Beachtung der Hygienevorschriften sportlich betätigen. Einige ließen es sich auch nicht nehmen und nahmen bei eisigen Temperaturen ein kühles Bad im Ploggensee. Mehr als zehn Aktive waren es über den Tag verteilt aber nicht, die ins Fitness-Center kamen. Gerne gaben sie etwas in die Spendenbox und füllten sie. Am Ende waren es 177 Euro, die dort lagen. Rossig erhöhte diesen Betrag auf 200 Euro.

Verkauf von Muffins und Glühwein

Charlotte und Senta freuten sich über diese Zuwendung. Jetzt hoffen sie, dass auch die anderen Spendenboxen, die sie unter anderem in Geschäften, wie dem Bastelladen Nagel und dem Sport- und Angelgeschäft Zepuntke, aufgestellt haben, ähnlich gut gefüllt sind. Es waren und sind nicht die einzigen Aktionen der Jugendlichen für ihre Abi-Party. So haben Schülerinnen und Schüler der vier Abschluss-Klassen im Dezember des vergangenen Jahres auf dem Marktplatz Muffins und Glühwein verkauft. Auch das war ein Erfolg, wie Jan Tachil von Klasse 12/5, der mit dabei war, berichtet.

Bei Ausfall geht Geld an Förderverein

Und sollte es mit der Abi-Party 2022 nichts werden, weil die strengen Corona-Hygienevorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern das nicht zulassen? „Dann würde der Förderverein des Gymnasiums das Geld bekommen“, sagt Charlotte Rieckhoff. Doch daran mögen die Zwölftklässler noch nicht denken. Sie hoffen, dass sie im Juli richtig feiern dürfen. Es wäre auch zu schade, wenn ihnen das verwehrt wird und sie das gleiche Schicksal wie die Abi-Klassen 2020 und 2021 ereilt. Ihren Abschluss nach zwölf Jahren Schulzeit, wo für alle ein neuer Lebensabschnitt beginnt, konnten sie nicht mit einer Party feiern.

Von Dirk Hoffmann