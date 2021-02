Grevesmühlen verleiht zum zweiten Mal Umwelt-Preis

Grevesmühlen

Zum zweiten Mal soll in Grevesmühlen „Stadt ohne Watt-Skulptur“ verliehen werden. Vorgesehen ist sie für Projekte und Akteure, die Visionen gegen den Klimawandel und für den Einsatz von regenerativen Energien entwickeln. Dieses können technische Innovationen, Projekte der Umweltbildung und der Partizipation sein. Für das beste Projekt gibt es neben der Skulptur ein Preisgeld von 500 Euro.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bewerben können sich ab sofort sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, Vereine, Ingenieurbüros, öffentliche Körperschaften, Schulen und Kindertageseinrichtungen. Voraussetzung: Sie müssen Sitz und Betätigung in Mecklenburg-Vorpommern haben. Zudem wird das Projekt öffentlichkeitswirksam in den regionalen Medien präsentiert.

Anzeige

Die Preisverleihung wird Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, am 23. April 2021 – am Vorabend des bundesweiten Tages der Erneuerbaren Energien in Grevesmühlen – vornehmen.

Die Projektideen sind bis zum 12. März einzureichen. Die Bewerbungsunterlagen sind auf der Internetseite www.stadtohnewatt.de hinterlegt.

„Dem Klimawandel können wir nur adäquat begegnen, wenn wir das große Ganze mit kurzfristigen, alltagsbezogenen Zielen verknüpfen und nicht müde werden, darüber zu reden“, erklärt Christian Pegel. Beides vereine der Stadt ohne Watt-Preis hervorragend „und ich unterstütze ihn gern wieder, weil er sich dem verstärkten Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen verschrieben hat und damit Klimaschutz pur ist“, ergänzt er.

Lesen Sie auch Kinderbuchautorin gewinnt Stadt-ohne-Watt-Preis

Der erste Preis ist 2019 verliehen worden und ging an Kinderbuchautorin Maria Bolzmann aus Rostock.

Von Jana Franke