Vor zwei Jahren erfüllten sich die Piraten in Grevesmühlen einen Traum: ihr eigenes Filmfestival. Die Idee dazu entwickelte Benjamin Kernen, Hauptdarsteller und Regisseur des Piraten-Open-Air-Theaters. „Ein bisschen Ironie ist schon dabei“, bekennt er. Nicht umsonst tragen die Grevesmühlener Kurzfilm-Festspiele den Namen „Verbrannte Palme“. Angelehnt an die Filmfestspiele in Cannes und den dort verliehenen Filmpreis die „Goldene Palme“.

Doch hinter dem augenzwinkerndem Ansatz steckt nicht nur der ganz reale Spaß an Glanz und Glamour, den die Piraten, wie die meisten Menschen, die in der Film- und Theaterbranche arbeiten, nun einmal haben, sondern auch der Anspruch auf ganz ernsthafte Kurzfilm-Kunst.

Filme dürfen nur mit dem Handy gedreht werden

Filme einreichen können bisher alle, die bei den Piraten in Grevesmühlen mitarbeiten. Die Stücke dürfen maximal acht Minuten lang sein und müssen zwingend mit einem Mobiltelefon gefilmt werden. In der Postproduktion, erklärt Kernen, ist Filmbearbeitung erlaubt. Es darf also geschnitten, neu vertont und auch mit Spezialeffekten unterlegt werden, was das Filmmaterial nur so hergibt.

Neun Filme wurden in diesem Jahr für den Wettbewerb um die „Verbrannte Palme“ eingereicht. Zwei Preise wurden – wie bereits 2019 – verliehen: zum einen der Jurypreis, zum anderen der Publikumspreis. Zur Jury gehörten in diesem Jahr der Grevesmühlener Bürgermeister Lars Prahler, der Filmemacher und ehemalige Fernsehredakteur Christoph Albers, Sylvia Schnitzer, HNO-Ärztin aus Grevesmühlen und Ulf Stegemann, Lehrer des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen.

Große Gala mit Glamourfaktor

Ganz genauso wie es auf den großen Filmfestivals in Berlin, Cannes, Venedig und Los Angeles üblich ist, wurde die Preisverleihung im erlesenen Kreis mit einer großen Gala gefeiert. Zu der alle geladenen Gäste ganz standesgemäß in großer Robe über einen roten Teppich schritten. Bisher ist das Filmfestival noch keine öffentliche Veranstaltung, und ob es die jemals werden wird, dazu wollte sich Kernen bisher noch nicht äußern.

Zum offiziellen Star-Foto mit oder ohne Pose lud die große Sponsoren-Leinwand. Unter anderem unterstützen die Stadtwerke, die Wobag Grevesmühlen und auch die Volksbank das Event.

„Wir belohnen uns kurz vor dem Ende einer Theatersaison auch ein wenig selbst mit diesem Event“, sagt Kernen. Gerade in diesem Jahr scheint so eine Belohnung nicht unwichtig. Das Piraten-Theater hatte einiges wegzustecken. Neben den Anforderungen der anhaltenden Corona-Pandemie ging es auch um fehlende Baugenehmigungen und Lärmgrenzwerte. Probleme, die nach wie vor nicht endgültig gelöst sind und auch die nächste Piratentheatersaison im Jahr 2022 noch beeinflussen werden.

Die Preise gehen an …

Den Jurypreis der „Verbrannten Palme 2021“ – ein gläserner Block, auf dem mit Lasertechnik eine verbrannte Palme graviert wurde – gewann Marc Zabinski. Der Schauspieler gab bei den Piraten in diesem Jahr den Banker „Nimm van den Anderen“ und erregte öffentlich auch als Verlobter von Anouschka Renzi, die in diesem Jahr die Rolle der Voodoo-Priesterin Wakki Bakki im Piraten-Theaterstück spielte, Aufmerksamkeit. Zabinskis Kurzfilm mit dem Namen „Schirmchen-Walking“ ist eine Persiflage auf Sportarten wie das Nordic Walking und das Life-Style-Marketing, das oft mit solchen Trends zusammenhängt.

Piratensaison endet bald Die für die Saison 2021 letzte reguläre Piratentheatervorstellung findet am Freitag, den 17. September statt. Die Comedy-Vorstellung, die den Abschluss der diesjährigen Piratentheatersaison darstellt, gibt es am Samstag, den 18. September. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr. Tickets an der Tageskasse und unter www.piratenopenair.de

Den Publikumspreis, eine Holzplanke, auf der das Wort „Publikumspreis“ steht, gewann Christopher Aiello mit seinem Kurzfilm „Piraten-Therapie“. Aiello spielt in dieser Saison den Piraten Spike. In seinem Film geht es um Billy Bones, – in dieser Piraten-Saison von Tim Forssman gespielt. Bones muss eine Therapie besuchen, um seine Aggressionen in den Griff zu bekommen.

Bald auch auf Youtube

Alle eingereichten Filme sollen nach dem Ende der Theatersaison auf Youtube zu finden sein – unter dem Stichwort „Verbrannte Palme Grevesmühlen“.

Von Annett Meinke