Grillfans aufgepasst: Profi aus Crivitz gibt Tipps fürs perfekte Fleisch

Gägelow/Crivitz

Wenn einer weiß, wie Hähnchen, Rind oder Schwein am besten auf dem Grill gelingen, dann ist es wohl Steffen Michelsen. Der 23-Jährige hat sich gemeinsam mit seiner Frau Justine-Fabienne mit Live-Grill-Events selbstständig gemacht. Zudem ist der Crivitzer Mecklenburg-Vorpommerns einziges Mitglied einer Nationalmannschaft. Für sein Grillgewerbe mit Livebarbecue-Vorführungen entwickelte er gemeinsam mit seiner Frau sogar eine eigene Gewürzlinie. Auch Grillkurse gibt das Duo. In Gägelow weihte er kürzlich in die heiligen Dinge des Grillens ein. Die OZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Welcher Grill ist am besten?

Preislich sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Die Auswahl ist riesig: Kugelgrill, Schwenkgrill, Elektrobruzzler, Gas-Grill oder Smoker – irgendeiner lässt immer irgendein Grillherz höherschlagen. Aber welcher ist der Beste? „Jeder wie er mag“, sagt Steffen Michelsen kurz und knapp. Auch ein günstiger Grill vom Baumarkt oder von der Tankstelle erfülle seinen Zweck. Nur sei der eben nicht so langlebig. „Aber für Gelegenheitsgriller sind sie absolut ausreichend.“

Steffen Michelsen am Grill: Den Rehrücken grillt der 23-Jährige ohne Salz und Pfeffer an, gibt ihm erst danach die Würze. Quelle: Jana Franke

Wer es professioneller will, sollte etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Mit dem Kaminzuggrill erreichen Holzkohle-Freunde ohne Hilfsmittel schnell die ideale Kohlentemperatur von rund 200 Grad. Mit dem Kugelgrill wird das Fleisch durch die umgebende Hitze bei fest geschlossenem Deckel schonend gegart. Für alle, die sich beim Grillen Zeit nehmen wollen und alles andere als ungeduldig sind, ist sicherlich der Smoker eine gute Wahl. Fleisch und Co. werden bei 120 bis 160 Grad Celsius langsam und schonend gegart. „Ich schwöre auf einen Keramikgrill“, sagt Steffen Michelsen. „Der speichert die Wärme am längsten, acht bis neun Stunden.“ Allerdings kostet der auch nicht selten fast 1000 Euro.

Holzkohle oder Briketts?

„Ich arbeite mit vernünftiger Holzkohle“, so Steffen Michelsen. Die ist anders als Briketts ein naturbelassenes Produkt ohne künstliche Zusätze. Briketts dagegen werden aus kleinen Holzstücken zusammengepresst. Während Holzkohle heißer und schneller brennt, sind Briketts schwerer zu entzünden.

Direktes und indirektes Grillen

Steffen Michelsen teilt den Grill in zwei Temperaturzonen ein. Er schafft eine direkte und indirekte Hitzequelle. Die direkte erklärt sich von selbst: Das Fleisch oder das Gemüse liegt direkt über den heißen Kohlen auf dem Grillrost. Auf der anderen Seite ohne Hitzequelle „kann das Grillgut dann in Ruhe durchziehen“ oder – wer ganz viel Zeit hat – von Anfang an schonend und langsam gegart werden. Für das indirekte Grillen empfiehlt er einen Grill mit Deckel, damit die Hitze in dem indirekten Bereich auf das Grillgut einwirkt. Aber auch ein normales Gerät ohne Deckel tut es. „Direktes Grillen eignet sich besonders für Fleisch, das in kurzer Zeit bei hohen Temperaturen gegart werden soll. Hamburger, dünne Steaks, Hähnchen- oder Putenbrust“, zählt er auf.

Gibt es die perfekte Marinade?

Einen Daumen hoch gibt Steffen Michelsen für das herkömmliche Einlegen in Bier mit Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Salz und Senf – am besten über Nacht, damit das Fleisch schön zart wird. Zu bereits eingelegtem Fleisch, wie es Discounter und Supermärkte verkaufen, greift er persönlich nicht. Beim Marinieren gilt: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Öl sorgt dafür, dass Fleisch nicht am Rost anhaftet, Zitronensaft macht das Fleisch locker und zart, Gewürze bringen den Geschmack. Zum Schwein passen zum Beispiel Estragon, Thymian und Majoran. Geflügel und Fisch lassen sich am besten mit Knoblauch, Ingwer und Koriander würzen. Zu Rind passen Rosmarin, Oregano, Thymian und Knoblauch und zu Lamm Minze.

Vor oder nach dem Grillen würzen?

Wer auf Marinade verzichtet, kann sein Fleisch auch ungewürzt auf den Grill werfen. Steffen Michelsen grillt Rehrücken gern ohne Zusätze. „Ich würze dann nach dem Grillen“, begründet er, gibt aber zu, dass es stets eine Streitfrage ist. „Ich habe mich lange mit einem Kollegen darüber unterhalten. Er ist überzeugt davon, das Fleisch vorher mit Pfeffer und Salz zu würzen. Ich nicht“, sagt er lachend. „Gewürze verbrennen und werden bitter. Außerdem zieht Salz Wasser“, ist er der Meinung.

Als lecker empfindet er auch immer den Schuss Bier über das Fleisch auf dem Grill. „Auch dazu gibt es verschiedene Meinungen“, gibt er zu. „Glut wird aufgewühlt und setzt sich auf dem Grillgut fest. Und außerdem bilden sich durch den aufsteigenden Qualm krebserregende Stoffe. Aber mal ehrlich: Bier verbessert den Geschmack, durch die Hitze karamellisiert es auf dem Grillfleisch ein wenig.“

Grillsaucen: fruchtig bis rauchig

Grillsaucen machen Fleisch, Fisch und Gemüse vom Grill erst richtig lecker? Das ist wohl eine Geschmacksfrage. Fakt ist: Grillsaucen gibt es wie Sand am Meer. Der eine steht auf sie, der andere nicht. „Für ein Steak reichen Salz und Pfeffer“, meint Steffen Michelsen. Zum Marinieren halte er Grillsaucen für eine schöne Sache. „Wichtig ist, dass sie nicht im Vordergrund stehen. Fleisch muss nach Fleisch schmecken.“ Allein Ketchup und Senf reichen Grillfans nicht aus. Am besten schmecken natürlich die selbst gemachten Grillsaucen. Bei denen weiß der Grillfan dann auch, was drin steckt. Rezepte gibt es – ebenfalls wie Sand am Meer – im Internet. Variieren ist möglich.

Frisches oder Automaten-Fleisch?

Es gibt sie mittlerweile – Automaten, in denen tatsächlich Fleisch verkauft wird. Ob in der Verpackung auch immer das ist, was versprochen wird, bezweifelt Steffen Michelsen. „Zu einem Seminar, das ich besuchte, hat ein Teilnehmer mal ein solches Fleisch mitgebracht“, erinnert er sich. Hüfte habe auf der Verpackung gestanden. Am Ende sei es ein Stück von der Schulter und nach dem Grillen zäh gewesen. „Ich würde für Fleisch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen und frisch von der Theke kaufen.“

Rückwärts grillen

Herkömmliches, also vorwärts Grillen heißt nichts anderes, als das eventuell marinierte Stück Fleisch bei hoher Hitze auf den Rost gelegt und von beiden Seiten scharf angegrillt wird, damit es Röstaromen bekommt. Danach zieht es in der zweiten Temperaturzone bis zur gewünschten Kerntemperatur durch. Hier gilt: Je niedriger die Temperatur, umso zarter und saftiger das Fleisch. Rückwärts grillen funktioniert genau anders herum: „Das Fleisch gart bei möglichst niedriger Temperatur vor und bekommt erst am Ende durch hohe Hitze seine Farbe und Röstaromen.

Am Ende des Grillabends: Rost säubern

Sind alle satt, kommt noch die undankbare Aufgabe, den Grillrost zu säubern. Selbst wenn das verschmutzte Gitter wiederverwendet werden sollte, würden durch die hohe Hitze keine Keime überleben. Appetitlich ist es aber nicht. Deshalb gilt: lieber den Rost von Fetten und Fleischresten befreien. Hilfsmittel wären Stahlwolle oder eine Grillbürste. Sie können den Rost aber auch in nasses Zeitungspapier oder auf den nassen Rasen legen.

Von Jana Franke