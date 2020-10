Grippeschutz: Nordwestmecklenburgs Gesundheitsamt hat noch genügend Vorräte

Während Apotheken und Arztpraxen in Grevesmühlen und Umgebung über fehlende Grippe-Impfdosen klagen, hat das Gesundheitsamt des Landkreises noch genügend Vorräte. Um sich dort impfen zu lassen, sind allerdings einige Punkte zu beachten.

In einer Arztpraxis in erhält eine Frau eine Grippeschutzimpfung in den Oberarm . Quelle: dpa