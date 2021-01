Wismar/Groß Schwansee

Ingo Matterns erstes Auto war ein Fiat 500 – „unser Fifi“, wie er und seine Frau ihn immer nannten. Heute fährt der 82-Jährige noch immer Auto, einen Audi inzwischen, und das tut er besonders gut. Die Verkehrswacht Wismar hat ihn dafür jetzt ausgezeichnet. Denn der Groß Schwanseer gehört zu den „bewährten Kraftfahrern“: Seit mehr als 60 Jahren hat er einen Führerschein und ist unfallfrei unterwegs – fast.

Nur zwei Auffahrunfälle habe Ingo Mattern in den fast 62 Jahren als Autofahrer erlebt, einmal bei Glatteis. In beiden Fällen war er allerdings nicht schuld. „Ich habe einen eher zurückgenommenen Fahrstil“, sagt der Groß Schwanseer. Er fahre am liebsten ruhig, ist aber schon so manchem Mecklenburger begegnet, der es etwas rasanter mag.

Ehefrau passt beim Fahren auf „wie ein Spitz“

Ingo Matterns Frau fährt inzwischen nicht mehr Auto. „Sie lobt mich aber immer – und passt beim Autofahren auch auf wie ein Spitz“, sagt Ingo Mattern etwas schmunzelnd. Zusammen haben sie viel im und mit dem Auto erlebt. „Zwölf verschiedene Autos bin ich in meinem Leben gefahren, am liebsten hatte ich aber die Audis, den A4 mochte ich am meisten“, sagt Ingo Mattern. Den letzten habe er in Wismar gekauft, den ersten noch in Ingolstadt direkt vom Werk abgeholt.

60 sichere Fahrer in Nordwestmecklenburg Seit 1952 zeichnet die Deutsche Verkehrswacht „bewährte Kraftfahrer“ aus, die mindestens zehn Jahre unfallfrei fahren. Diese Auszeichnung soll laut Verkehrswacht Anerkennung für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr für eine bestimmte zurückliegende Zeit sein und gleichzeitig auch Verpflichtung des Ausgezeichneten, weiterhin durch umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber Vorbild zu sein. Die Antragsteller müssen den Nachweis erbringen, dass sie beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg nicht erfasst sind. 60 Personen haben diese Auszeichnung bei der Verkehrswacht Wismar und Umgebung beantragt. Die Auszeichnung für „bewährte Berufskraftfahrer“ wird in unterschiedlichen Stufen verliehen: für 10, 20, 30, 40 und 50 Jahre. Die Verleihung der Ehrennadeln wird am 7. Juni in Gägelow stattfinden. Urkunden und Ehrennadel wird Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) überreichen.

Der gebürtige Ostpreuße kann sich auch noch genau erinnern, wie er den Führerschein gemacht hat, das war 1958: „Nach meiner mittleren Reife habe ich eine Ausbildung bei der Schutzpolizei in Münster gemacht. Dafür brauchte man einen Führerschein, also konnte ich ihn schon sehr früh machen.“ Er und seine Kollegen waren damals begeistert von der Handschaltung der Wagen, heute fährt er mit Automatik.

Wer auf dem Land leben will, braucht ein Auto

Von 1957 bis ’67 ist Ingo Mattern bei der Schutzpolizei geblieben, dann wechselte er zur Kriminalpolizei, später sogar in den Bereich Wirtschaftskriminalität nach Schleswig-Holstein. 1999 wurde er pensioniert. „Ich habe damals mit meiner Frau die ganze Ostseeküste abgegrast. Wir wollten wieder ans Meer ziehen.“ 2003 sind sie schließlich in Groß Schwansee gelandet. „Und wir haben es bis heute nicht bereut“, sagt Ingo Mattern.

Doch er weiß auch: „Wir wollen hier so lange bleiben, wie es geht. Doch wer hier auf dem Land leben will, muss mit dem Auto fahren. Es gibt zu wenig Infrastruktur, um ohne Auto zu leben.“

Wismarer fährt seit 50 Jahren unfallfrei

Auch Friedhelm Koch aus Wismar ist seit 50 Jahren unfallfrei auf den Straßen unterwegs. Auch er wurde mit einer Urkunde ausgezeichnet. Seinen ersten Führerschein hat er 1968 für das Moped gemacht.

60 Autofahrer bekommen Auszeichnung

Insgesamt haben 60 Autofahrer die Auszeichnung „bewährter Fahrer“ bei der Verkehrswacht Wismar und Umgebung beantragt. Vier von ihnen – alles Männer – haben schon seit mehr als 60 Jahren den Führerschein und sind unfallfrei und ohne Punkte in Flensburg gemeldet. 60 Nordwestmecklenburger haben sich auch bei der Verkehrswacht gemeldet, um die Auszeichnung zu bekommen.

„Das ist für manche schon eine Überraschung, wie streng die Regeln für die Auszeichnung sind“, sagt Sibylle Runge von der Verkehrswacht Wismar und Umgebung. Quelle: privat

Zwei von ihnen musste sie allerdings verwehrt werden. „Das ist für manche schon eine Überraschung, wie streng die Regeln für die Auszeichnung sind“, sagt Sibylle Runge von der Verkehrswacht dazu. Alle fünf Jahre werde die Auszeichnung vergeben. „In diesem Jahr haben sich etwas weniger Menschen gemeldet, vermutlich wegen Corona“, berichtet sie. Vor fünf Jahren waren es noch um die 80 Autofahrer.

Seit 1952 zeichnet die Deutsche Verkehrswacht „bewährte Kraftfahrer“ aus, die mindestens zehn Jahre unfallfrei fahren. Diese Auszeichnung soll laut Verkehrswacht Anerkennung für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr sein und dazu ermutigen, so weiterzumachen.

Auch Berufskraftfahrer sollen ausgezeichnet werden. Sie bekommen im Juni eine Ehrennadel von Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) in Gägelow.

Von Michaela Krohn