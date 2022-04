Groß Stieten: Neues großes Wohnbaugebiet bei Wismar entsteht

Groß Stieten

Sachte gräbt sich die Baggerschaufel in den Boden. Im Fahrerhaus sitzt Bürgermeister Steffen Woitkowitz. Er versucht, nach Anleitung die Steuerknüppel zu bedienen. Auf Bitte des Investors vollzieht er den symbolischen ersten Spatenstich für das neue Baugebiet. In den kommenden Monaten sollen auf 4,5 Hektar am nordöstlichen Ortsrand insgesamt 64 baureife Grundstücke geschaffen werden. Harald Ahrens von der H1-Projekt GmbH investiert mehr als sechs Millionen Euro in das Areal.

30 Baugrundstücke sind bereits reserviert

Die Erschließung soll voraussichtlich im Mai nächsten Jahres beendet sein. Dann können sich Häuslebauer ihren Traum von den eigenen vier Wänden mit der Baufirma ihrer Wahl erfüllen. Denn die Eigenheimgrundstücke sind bauträgerfrei. Die Parzellen haben eine Größe von 599 bis 983 Quadratmetern. Laut Bebauungsplan sind außer Einfamilien- auch Doppel- und Reihenhäuser in dem neuen Wohngebiet erlaubt. Komplett mit allen Ent- und Versorgungsleitungen versehen kostet der Quadratmeter ab 150 Euro.

„Dreißig Baugrundstücke sind bereits reserviert“, informiert Harald Ahrens. Die Interessenten kommen aus der Region beziehungsweise aus Westmecklenburg. Mit seiner Firma im Ostseebad Nienhagen, Landkreis Rostock, entwickelt er seit 25 Jahren attraktives Bauland in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Vorteile des neuen Wohngebiets in Groß Stieten sieht der 70-Jährige in der Nähe zur Hansestadt Wismar und zur Landeshauptstadt Schwerin. Auch die Ostsee und der nahe gelegene Schweriner See würden die Attraktivität des Wohngebiets begünstigen.

Nach über 20 Jahren werden jetzt zwei B-Pläne realisiert

Mit der Lage ließe sich zum einen der Kaufpreis von mindestens 150 Euro begründen. Vor wenigen Jahren zahlten Häuslebauer inmitten des Dorfes noch 21 Euro für den erschlossenen Quadratmeter. „Die Zeiten haben sich geändert, aber der Markt gibt es her“, erklärt der Projektentwickler. „Es ist nicht einfach, Grundstücke zu erwerben.“ Harald Ahrens hat das Land vom Alteigentümer Horst Dörner gekauft, der das Familienunternehmen Otto Dörner GmbH & Co. KG in Hamburg leitet.

Das hatte vor Jahren auch die Gemeinde Groß Stieten versucht. Sie stellte 1995 und 1996 für das Areal zwei Bebauungspläne auf. Dass sie erst nach über 20 Jahren realisiert werden, hat Uwe Dohse vom Planungsbüro in Rethwisch auch noch nicht erlebt. „Umso erfreulicher ist es, dass es jetzt passiert“, sagt der Geschäftsführer. Nach seinen Angaben entstehen insgesamt 75 Wohneinheiten. Die Zufahrten zum Erschließungsgebiet erfolgen von der Straße Am Felde und vom Siedlungsring. Innerhalb des neuen Wohngebiets wird es drei Sackgassen und eine Ringstraße geben.

Bürgermeister: Neues Wohngebiet sorgt für Zuwachs

Die Gemeinde freue sich ebenfalls darüber, dass Wohnraum geschaffen wird. Auch wenn sie die Grundstücke nun nicht selbst verkauft, bedeutet das neue Wohngebiet Entwicklung und Zuwachs, sagt Steffen Woitkowitz. Mehr Einwohner bringen der Gemeinde unter anderem höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, was gut ist für ihre Stabilität und Eigenständigkeit. „Neue Einwohner bedeuten aber auch potenziell neue Mitglieder in der Feuerwehr, was ganz wichtig ist, und neue Ideen, mit denen sich die Menschen in den Vereinen einbringen können.“ Nicht zuletzt hofft der Bürgermeister, dass das Dorf aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl wieder eine Einkaufsmöglichkeit bekommen könnte. Die Kindertagesstätte verfügt über ein großzügiges Außengelände, so dass sie bei Bedarf erweitert werden könnte.

Beim offiziellen Spatenstich am Dienstag waren auch Mitarbeitende der Sparkasse vertreten. Sie finanziert das Erschließungsprojekt und vermarktet gemeinsam mit der Firma „Wohnen in Vorpommern“ die Baugrundstücke. „Wir unterstützen Bauwillige mit fairen und maßgeschneiderten Finanzierungskonzepten“, sagt die Leiterin der Sparkassen-Baufinanzierungsberatung, Sandy Engel. Sie weist auf ein besonderes Angebot hin, das bis zum 31. Juli befristet ist. „Wir bieten das Baufinanzierungsdarlehen für ein Jahr tilgungsfrei und ohne Bereitstellungszinsen an. So kann die Finanzierung jetzt schon gesichert werden und die monatliche Belastung beginnt erst später, was insbesondere jungen Familien hilft.“

Von Haike Werfel