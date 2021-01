Groß Stieten

Die Kita „ Kinderwelt“ hat einen neuen Träger. Nach mehr als 20 Jahren geht die privat geführte Einrichtung an die gemeinnützige JUL GmbH – Jugend-Umwelt-Leben. Rita Modes und Grit Zitzler als langjährige Geschäftsführerinnen haben die Kindertagesstätte abgegeben. Rita Modes ist in den Ruhestand gegangen, Grit Zitzler will sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen. Für drei Monate wird die 49-Jährige noch beratend in der Kita tätig sein.

Neue Leiterin verspricht sanften Übergang

Deren Leitung hat Susann Felten übernommen. „Wir wollen einen sanften Übergang gestalten“, sagt die 40-Jährige. Sie kommt aus der Nähe von Neubrandenburg und hat beim Träger bereits zwei Kindertagesstätten geleitet. Das Konzept – in der „ Kinderwelt“ wird nach der Reggio-Pädagogik gearbeitet – möchte sie beibehalten. Die weiteren fünf Erzieherinnen bleiben die Bezugsperson für die Mädchen und Jungen.

Mit Ständchen in der Kita empfangen

Derzeit kommt wegen des Shutdowns allerdings nur die Hälfte der 43 Kinder in die Einrichtung. Sie haben der neuen Leiterin einen freundlichen Empfang bereitet. „Alle Kinder und Kolleginnen haben für mich gesungen“, erzählt Susann Felten, die sich über die Überraschung sehr gefreut hat. Das war nicht nur ein Willkommensgruß, sondern auch ein nachträgliches Geburtstagsständchen, wie sie verrät. Gemeinsam mit den Kindern hat sie dann einen Stuhltanz gespielt.

Träger ist in vier Bundesländern tätig

Susann Felten freut sich auf die Arbeit in der neuen Kita. Sie ist dafür aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach Nordwestmecklenburg gezogen. „Es war mir auch wichtig, weiterhin bei JUL beschäftigt zu sein“, sagt sie. Der Träger, der außer in MV noch in Hamburg, Thüringen und Bayern tätig ist, habe kein einheitliches pädagogisches Konzept und lasse seinen Einrichtungen freie Hand, nach ihrem individuellen, auf die örtlichen Bedürfnisse abgestimmten Konzept zu arbeiten.

Kita war Vorreiter in NWM mit Vollwertkost

„Wir waren mit unserer Vollwertkost der Vorreiter im Landkreis.“ Grit Zitzler, ehemalige Kita-Leiterin Quelle: Haike Werfel

In der „ Kinderwelt“ Groß Stieten wird gesunde Ernährung groß geschrieben. Die Erzieherinnen backen mit den Kindern Dinkelvollkornbrot, bereiten auch den Brotaufstrich selbst zu oder das Müsli. Dafür stehen eine Getreidemühle und ein Flocker, um Haferflocken zu machen, zur Verfügung. „Wir waren mit unserer Vollwertkost der Vorreiter im Landkreis“, berichtet Grit Zitzler. Die ehemalige Leiterin freut es, sich nur noch auf ihre Arbeit mit den Kindern konzentrieren zu können und keine Verwaltungsaufgaben mehr erledigen zu müssen.

Elternrat hofft auf gute Zusammenarbeit

Sie und ihre Kollegin Rita Modes hätten sich die Wahl, wer ihre Kita übernimmt, nicht leicht gemacht, seien aber von JUL überzeugt. „Das ist ein toller Träger“, sagt Grit Zitzler, auch an den Elternrat gerichtet. Das vierköpfige Gremium hatte Sorge, dass die Kita weitergeführt wird und das Personal bleibt. Denn es würden zwei Erzieherinnen in Rente gehen. Nach der Recherche im Internet zu dem neuen Träger sei man nun „positiv gestimmt“, erklärt Elternvertreterin Susanne Menge. „Wichtig ist, dass alle gut zusammenarbeiten, dass man miteinander redet, wenn was ist“, ergänzt Michaela Bull.

Kita sucht weitere pädagogische Fachkraft

Die „ Kinderwelt“ sucht noch eine pädagogische Fachkraft, bestätigt die Kita-Leiterin. Interessenten könnten sich bei ihr unter 038 41 / 79 16 30 melden. Die Kita bietet insgesamt 48 Betreuungsplätze – 18 in der Krippe, 30 im Kindergarten. Derzeit gibt es fünf freie Plätze.

„Bei JUL arbeiten wir auch einrichtungsübergreifend zusammen und tauschen uns aus“, berichtet Susann Felten. In Nordwestmecklenburg betreibt die gGmbH noch die Kita „Poeler Kükennest“ in Kirchdorf sowie den Hort in Proseken.

Reggio-Pädagogik Pädagogen in einer Kita der norditalienischen Stadt Reggio Emilia haben die Reggio-Pädagogik in den 1960er -Jahren begründet. Danach spricht das Kind „100 Sprachen“, mit denen es kommunizieren kann. Dies sind unter anderem die reale Sprache, das Singen, Tanzen, Entdecken, Basteln und anderweitig kreativ sein. Die 100 Sprachen sind es auch, die in Reggio-Kitas ganz besonders in Form von schöpferischem Handeln unterstützt werden. Projekte sind in der Reggio-Pädagogik die Arbeitsweise, über die die Kinder von klein auf alltagsbezogene Fertigkeiten erlernen und üben können. Projekte ergeben sich aus den Spielhandlungen der Kinder, sie gehören zum Alltag. (Quelle: Verlag Pro Kita)

