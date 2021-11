Groß Tessin

Nachdem im vergangenen Jahr der Weihnachtsmarkt in Groß Tessin, Gemeinde Glasin, wegen des Corona-Lockdowns ausfallen musste, hat der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche viel Mühe in die Vorbereitung des diesjährigen gesteckt. „Er sollte größer sein als sonst, dafür haben wir etliche neue Akteure gewonnen“, sagt die Vereinsvorsitzende Kathrin Langbehn. Am Sonnabend vor dem ersten Advent findet er traditionell statt. Jedoch hat sich der Vereinsvorstand jetzt schweren Herzens dafür entschieden, den Weihnachtsmarkt aufgrund der steigenden Corona-Infektionen erneut abzusagen.

„Unter diesen Umständen fällt es mir und den anderen Mitgliedern schwer, die Verantwortung zu übernehmen. Was nützen die 2G- und 3G-Regeln, wenn ein Restrisiko bleibt? Die Entscheidung fiel in einer Reihe von Telefonaten und wurde von allen Seiten betrachtet“, berichtet Kathrin Langbehn. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen in unserer Umgebung wenigstens ein anderes Weihnachtsfest als 2020 im Kreise der Familien verbringen können.“ Die vielen Beteiligten hätten schon eine Menge Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt. Sie seien bereits informiert worden und waren natürlich enttäuscht. „Wir bitten alle, die sich auf den Weihnachtsmarkt gefreut haben, um Verständnis.“ Auch das Adventskonzert der Evangelischen Musikschule Wismar in der Kirche findet nicht statt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einnahmen sollten in Restaurierung der Kirche fließen

Der Weihnachtsmarkt gehört zu einer Reihe von Veranstaltungen, die der Förderverein nutzt, um Geld zum Erhalt der Dorfkirche zu sammeln. Er wollte Glühwein, Punsch und Schmalzstullen anbieten, die übrigen Standbetreiber, zum Beispiel von der Feuerwehr und dem Sportverein Glasin sowie zahlreiche Privatpersonen, hätten einen Obolus entrichtet.

Das Geld wird unter anderem für die Restaurierung der rund fünf Meter hohen Bleiglasfenster des gotischen Backsteinbaus gebraucht. Sie sind undicht und lassen Kälte und Nässe in die Kirche. „Dafür gibt es keine Fördermittel“, sagt Kathrin Langbehn. Die aktuell 89 Vereinsmitglieder haben in den vergangenen Jahren drei der elf Kirchenfenster mithilfe von Spenden erneuern lassen. Eines hat das Ehepaar Blumrich-Küster aus der Gemeinde anlässlich seiner Trauung in der Kirche finanziert. Die Firma Brügemann aus Schönfeld Mühle, Gemeinde Mühlen Eichsen, hat die kunstvoll gearbeiteten Stücke wiederhergestellt. Die Sanierung eines doppelten Kirchenfensters kostet nach Angaben der Vereinsvorsitzenden 10 800 Euro.

Der Kanzelaltar ist in den Jahren 1749 bis 1750 gefertigt worden. Quelle: Haike Werfel

Das Dach und das Mauerwerk der Kirche konnten in den Jahren zuvor erneuert werden, mithilfe von Fördermitteln und mit Unterstützung des Vereins. Seine und die Mitglieder der Kirchengemeinde leisteten unter anderem Arbeitseinsätze, um das Mauerwerk trocken zu legen. Seit Herbst 2020 ziert die Hauptzufahrt zur Kirche wieder ein neues Tor. „Unser Verein hat sich gegründet, um die wunderschöne gotische Backsteinkirche in dem 40-Einwohner-Dorf Groß Tessin zu erhalten“, sagt die Vorsitzende.

Die Orgel stand ursprünglich im Kirchensaal des Schlosses in Ludwigslust. 1827 soll sie Großherzog Friedrich Franz I. nach Groß Tessin verschenkt haben und 1834 nach einem Umbau durch Friedrich Friese in Nutzung genommen worden sein. Quelle: Haike Werfel

Sehr einträglich sei beispielsweise das Sommerfest im Jahr 2019 gewesen. Es brachte 3300 Euro ein. Auch für Konzerte werde die Kirche wegen ihrer hervorragenden Akustik gerne genutzt. „Wir ermöglichen Musikern und Ensembles aus der Region, dass sie hier auftreten können.“

Spenden für Kirchenfenster Aus 720 Scheiben bestehen die Chorfenster der Dorfkirche. In ein doppeltes, fünf Meter hohes Fenster passen 480 Scheiben und in die einfachen etwa 240 Scheiben. Eine neue Glasscheibe kostet mit Einbau etwa 15 Euro. Die Schönheitskur der Kirchenfenster umfasst neue Windeisen, neues Glas, neues Blei und neuen Putz. Der Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Groß Tessin freut sich über finanzielle Zuwendungen für die Neugestaltung der Kirchenfenster auf das Spendenkonto DE28 1405 1000 1000 3068 40, BIC: NOLADE21WIS, Verwendungszweck: Kirchenfenster. Spendenbescheinigungen stellt der Verein ab 50 Euro aus.

Die Dorfkirche in Groß Tessin wurde in drei Abschnitten erbaut: 1298 der Chor, 1328 das Kirchenschiff und 1345 der Turm. Sie ist laut „Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland“, kurz KiBa, eine der qualitätsvollsten hochgotischen Dorfkirchen in der norddeutschen Backsteinlandschaft. Der mit Backsteinverblendung versehene Turm soll der älteste noch erhaltene Holzturm Deutschlands sein.

Von Haike Werfel