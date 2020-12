Groß Tessin

„Nee, das sieht ja aus wie ein Schlafanzug! Da nehme ich doch lieber den Kartoffelsack.“ Die elf Jahre alte Ida darf beim geplanten Krippenspiel am 24. Dezember in Groß Tessin (Gemeinde Glasin) den Joseph spielen und sucht sich nun ein Kostüm aus. Mit den Hirten und Tauben, mit der Maria und den drei Heiligen Königen hat es Gemeindepädagogin Antje Meyer kostümtechnisch leichter. Nach wenigen Minuten sind alle Akteure, die am Krippenspiel teilnehmen, eingekleidet. Noch einmal schnell vor den Spiegel – ja, die Kinder freuen sich auf die Probe und die Aufführung.

Nur in diesem Jahr ist alles anders, Corona-bedingt natürlich. „Für ein Krippenspiel in altbewährter Weise hätten wir im November schon mit den Proben beginnen müssen. Aber wir durften uns ja nun nicht treffen. Deshalb werden wir die ganz normale und alt bekannte Krippenszene spielen, mit Maria und Joseph und der Geburt des Jesus im Stall, mit den Hirten, die dazustoßen und den Heiligen drei Königen, die ebenfalls den Stern gesehen haben und zur Krippe anreisen, um ihre Gaben zu überbringen. Aber, die Kinder werden nicht sprechen, das heißt, sie brauchen keinen Text zu lernen. Ich werde die Geschichte vorlesen und die Kinder werden sich pantomimisch dazu bewegen“, erklärt Antje Meyer.

Kostümprobe im Pfarrhaus in Groß Tessin. Gemeindepädagogin Antje Meyer sorgt dafür, dass sich jeder passend verkleiden kann. Quelle: Kerstin Erz

Krippenspiel unter freiem Himmel

Insgesamt zwölf Kinder aus Passee, Tüzen, Groß Tessin, Glasin und Moltenow werden daran teilnehmen. Unterstützt wird Antje Meyer von Oma Inge Gumtow und Mutti Stephanie Köhn. Beide sind auch Mitglieder des Kirchgemeinderates in Groß Tessin und freuen sich über die Aktivitäten. Doch bis es losgehen kann, müssen alle Akteure noch ordentlich basteln, denn eine schöne Dekoration gehört ja auch dazu.

In Groß Tessin wird das Krippenspiel am 24. Dezember um 15 Uhr vor der Kirche stattfinden. In Neukloster gibt es eine Aufführung, ebenfalls vor der Kirche, bereits am 19. Dezember um 16 Uhr.

