Baustelle Poeler Straße: Von den Anwohnern wird seit letztem Mai viel Geduld und Verständnis verlangt. Neben der Eisenbahnüberführung und der neuen Brücke über den Wallensteingraben wird auch im Abschnitt dazwischen gebaut. Seit Mitte Juli werden Kabelschutzrohre verlegt, die Entwässerungseinrichtungen der Verkehrsanlagen, die Nebenanlagen der Straße und zu guter Letzt die Fahrbahn erneuert.

„Wir müssen übers Haffeld und den Torney fast fünf Kilometer Umweg fahren, um nach Hause zu kommen“, sagt Rita Herrmann. „Das Auto müssen wir sonst wo parken. Stellen wir es Am Wallensteingraben ab, werden Knöllchen verteilt, wenn wir Pech haben“, schildert die 58-Jährige. Sie wohnt auf der Fahrbahnseite, die wegen Tiefbauarbeiten derzeit gesperrt ist.

Mit dem Einkauf kilometerweit laufen

Noch misslicher sei es, mit dem Einkauf kilometerweit um die Baustelle laufen zu müssen. In der Straßenmitte stehen Barken, die die Bauarbeiten von der freien Fahrspur trennen. „Kein Krankenwagen oder die Feuerwehr kommt an die Häuser, falls mal etwas passiert“, kritisiert die Anwohnerin. „Die Krönung war letzte Woche, als wir mit Bauzäunen ganz dicht gemacht wurden und nicht in die Wohnungen kamen. Wer gehbehindert und auf den Rollator angewiesen ist oder mit dem Kinderwagen in die Wohnung möchte, hat Pech gehabt. Es wurden keine Zugänge für die Einwohner geschaffen.“

„Es gibt keine Ankündigungen, was dran ist“

Rita Herrmann kann nicht verstehen, warum das Bauamt all dies zulässt. „Wenn wir morgens aufstehen, wissen wir nicht, was uns erwartet. Es gibt keine Ankündigungen, was als Nächstes dran ist“, beklagt die Anwohnerin. „Es ist zwar klar, dass das gemacht werden muss. Aber warum werden die Arbeiten nicht abschnittsweise durchgeführt?“ Auch die Informationspolitik der Stadt kritisiert sie. „Wenn wir was wissen wollen, fragen wir die Arbeiter vor Ort. Sie sind nett und kommen uns entgegen. Sie haben uns Kies vor den Hauseingang geschüttet, damit wir überhaupt ins Haus gelangen.“

Die Bewohnerinnen Rita Herrmann mit Enkel Mailo und Ulrike Neumann am Hauseingang. Die Bauarbeiter haben Kies abgekippt, um den Zugang zu gewährleisten. Quelle: Haike Werfel

Bauamt: Einschränkungen so gering wie möglich

Nach Ansicht des Bauamtes in der Stadtverwaltung werde versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und während der Baumaßnahme die Zugänglichkeiten und Erreichbarkeiten zu den Grundstücken unter Einhaltung von Sicherheitsbelangen zu gewährleisten. „Die Zugänge und Zufahrten werden aufgrund der notwendigen Nutzungen und auch zum Teil in Abstimmung mit den Anwohnern beziehungsweise Eigentümern eingerichtet“, teilt der Pressesprecher der Stadt mit. Die Bauabschnitte würden entsprechend den Abhängigkeiten eingeteilt und vorgenommen. Gegenwärtig finden die Arbeiten im Abschnitt der Häuser 70, 72 und 74 statt.

Derzeit entstehen neue Autostellplätze an der Straße

Weiter heißt es: „Die Umleitungen entsprechend den Bauabschnitten sind erforderliche Einschränkungen, um einen gefahrlosen Zugang zu allen Hauseingängen zu gewährleisten. Dabei sind temporäre Umwege leider notwendig“, teilt das Bauamt mit. Derzeit werden die neuen Parkplätze entlang der Poeler Straße gebaut, weshalb die Autos nicht abgestellt werden können. Weichen die Anwohner auf andere Parkmöglichkeiten im Umfeld aus, haben sie die dort gültigen Beschilderungen zu beachten.

Dass es für Rettungsfahrzeuge keine Zufahrt gäbe, sei nicht der Fall. „Die Verkehrsführung ist mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr abgestimmt“, erklärt das Bauamt. „Im Bedarfsfall ist die Zuwegung gewährleistet.“

Bauarbeiten dauern bis zum zweiten Quartal 2022

Rita Herrmann und ihre Nachbarn werden noch in den nächsten Wochen mit den Einschränkungen leben müssen. Laut Bauamt sollen die kompletten Nebenanlagen auf der Seite stadteinwärts voraussichtlich bis November fertiggestellt sein. „Für Fragen stehen die Bauarbeiter sowie die Bauleitung der beauftragten Firma vor Ort gerne zur Verfügung, da diese die einzelnen Verfahrensschritte vor Ort im Detail kennen.“ Das Gesamtbauvorhaben wird im zweiten Quartal nächsten Jahres beendet sein.

Den Zeitraum für diese Arbeiten habe die Stadt bewusst gewählt. Die Bewohner sollten nach dem Ende der Bauarbeiten für die neue Wallensteingraben-Brücke und die Eisenbahnüberführung nicht erneut Beeinträchtigungen ausgesetzt sein.

