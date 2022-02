Grevesmühlen

Vier Tage liegt der verheerende Brand zurück, bei dem ein Großfeuer die gesamte Produktionsstrecke und die Verwaltung von Greve & Hengelhaupt, einem weltweit aktiven Innenausstatter aus Grevesmühlen vernichtete. Am 14. Februar war gegen 8.45 Uhr das Feuer in der Produktion ausgebrochen, nach Angaben der Staatsanwaltschaft, die die Brandermittlungen führt, hätten Gutachter inzwischen einen technischen defekt als Ursache ausgemacht. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Elf Feuerwehren mit mehr als 80 Einsatzkräften waren rund 16

Thomas Köhler, einer von zwei Geschäftsführern: „In der Zeit, in der wir eine erfolgreiche Firma aufgebaut haben, ist die Werft x-mal pleite gegangen. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch uns geholfen wird.“ Quelle: Michael Prochnow

Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Übrig geblieben ist ein Trümmerhaufen. „Absolut nichts konnten wir retten“, sagt Thomas Köhler, einer von zwei Geschäftsführern des Unternehmens. Nur ein paar Aktenordner hatten Feuerwehrleute unmittelbar nach Beginn des Brandes aus den Verwaltungsräumen im Erdgeschoss rausholen können. „Die Gutachter haben das bereits als Totalschaden eingeschätzt.“

Thomas Köhler musste, als das Feuer ausbrach, mit ansehen, wie sein Lebenswerk in Rauch und Asche aufging. Mitarbeiter mussten ihn stützen. Der Rettungsdienst kümmerte sich direkt vor Ort um ihn.

Externe Firmen sollen Aufträge abarbeiten

„Aber fünf Stunden später war der Kopf wieder klar. Denn es muss weitergehen“, sagt der 50-Jährige. Und es geht weiter. Auch wenn das nicht der erste Rückschlag ist in diesem Jahr. Denn erst vor wenigen Wochen war der zweite Geschäftsführer gesundheitsbedingt ausgefallen, er befindet sich derzeit in der Reha. Thomas Köhler hat mittlerweile Kontakt zur Arbeitsagentur aufgenommen, damit die Mitarbeiter übergangsweise in Kurzarbeit beschäftigt werden können. Gespräche mit den Gutachtern, Vertretern der Versicherung, all das stand jetzt im Vordergrund. „Und vor allem müssen wir sondieren, wie wir die Aufträge umsetzen können.“ Wir? „Ich bin zum Glück nicht allein, Kollegen sind mit mir zusammen unterwegs.“ Zusammen sondieren sie die Möglichkeiten, um die vollen Auftragsbücher trotz der Katastrophe abzuarbeiten. „Das Problem ist, dass wir eben sehr spezielle Aufträge haben. Nicht jede Firma hat die Maschinen, die dafür nötig sind.“ Angebote, um zu helfen, gebe es reichlich. „Es ist wirklich beeindruckend, wie viel Hilfe wir angeboten bekommen und wer sich alles meldet. Dafür kann ich mich nur bedanken.“ Auch das helfe in diesen schweren Stunden. Ihm und seinen Mitarbeitern.

Diese Feuerwehren waren im Einsatz Elf freiwillige Feuerwehren mit über 80 Einsatzkräften waren am Montag in dem rund 16 Stunden dauernden Löscheinsatz beteiligt. Die Führung hatte die Grevesmühlener Wehr übernommen, die auch mit einer Drehleiter vor Ort war. Ebenso wie die Wehren aus Klütz und Dassow, die ebenfalls die Drehleitern mitgebracht hatten. Weiterhin dabei waren: Papenhusen, Moor/Rolofshagen, Upahl, Plüschow, Börzow/Gostorf, Hanshagen, Bernstorf und Warnow. Drei Rettungswagen kümmerten sich um die acht Verletzten, die Polizei war ebenfalls mit etlichen Kräften vor Ort.

Die Überreste vom Firmengebäude von Greve & Hengelhaupt. Quelle: Michael Prochnow

Gespräche über Wiederaufbau der Produktion laufen

Parallel dazu laufen die Gespräche, wie es künftig weitergeht. Aufgeben, so betont Thomas Köhler, sei nie eine Option gewesen. Ganz im Gegenteil. „Es geht jetzt um den Wiederaufbau.“ Doch wie genau dieser vonstatten gehen werde, das könne er noch nicht sagen. Das müssen die nächsten Tage geklärt werden. Derzeit ist der Geschäftsführer vor allem unterwegs, um mit Firmen zu sprechen, die die Aufträge für Greve & Hengelhaupt umsetzen. „Wir loten gerade alle Optionen aus.“

Von Andrea Berg bis Legoland: Greve setzt alles um Die Tournee-Showtreppe der Schlagersängerin Andrea Berg wurde bei Greve und Hengelhaupt angefertigt, das Pult von DJ Alex Christensen, die 1:1-Nachbauten der Star-Wars-Kulissen und auch die Inneneinrichtungen der Wachsfigurenkabinette von Madame Tussauds sind im Gewerbegebiet Ost entworfen und gebaut worden. Nur knapp zehn Prozent der Aufträge kommen von Privatleuten, die sich Möbel und Ausstattungen anfertigen lassen. Möbel von der Stange gibt es bei Greve & Hengelhaupt nicht. Stattdessen individuelle Lösungen für jedes Problem, sprich: Location. Die wundervoll gestalteten Hotelzimmer für Legoland sind ein weiteres Beispiel für die Qualität und die Innovation des Grevesmühlener Unternehmens, das unmittelbar nach der Wende gegründet worden war. Geschäftsführer sind Thomas Köhler und Ingo Slomski. „Ob ein modernes Porsche-Autohaus in San Francisco oder die Deutsch-Französische Schule in Shanghai – von der Planung über die Produktion bis zur Vor-Ort-Montage, alles aus einer Hand“, heißt es auf der Internetseite. Und noch etwas macht Greve Hengelhaupt besonders: Die Ausbildung der Handwerker, die in Grevesmühlen stattfindet, hat einen sehr guten Ruf. Die Gesellenstücke sind nicht nur einzigartig, sie gehören zu den besten, die bei den Abschlussprüfungen präsentiert werden.

Derweil haben auch die Stadt Grevesmühlen und der Landkreis in Person der Wirtschaftsfördergesellschaft nicht nur Hilfe signalisiert, sondern es haben auch schon erste Gespräche stattgefunden. „In der Zeit, in der wir diese Firma aufgebaut haben, ist die Werft x-mal Pleite gegangen. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch wir Hilfe bekommen.“ Auf jeden Fall sei es trotz der aktuellen Lage ein gutes Gefühl, dass Solidarität und Hilfsbereitschaft nicht nur Gerede seien, sondern Realität.

Von Michael Prochnow