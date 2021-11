Große Impfaktion in Wismar und Umgebung: Diese Hausärzte sind dabei

Wismar

Eine landesweite Impfwoche haben der Hausärzteverband MV und die Kassenärztliche Vereinigung MV initiiert. Unter dem Motto „Die Impfquote steigern“ werden Mediziner verstärkt Impfungen gegen das Coronavirus vornehmen. Start ist am Sonnabend, den 4. Dezember.

Im Wismarer Rathaus wird es dann eine große Impfaktion im Bürgerschaftssaal geben. Von 10 bis 16 Uhr bieten sieben Ärztinnen und Ärzte Erst-, Zweit-, Booster- und Genesenenimpfungen an. Ein Termin ist nicht erforderlich. Für die Impfung sind die Gesundheitskarte und möglichst auch der Impfausweis mitzubringen.

Geimpft werden können alle Personen ab zwölf Jahren, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Ihre letzte Impfung mit Biontech oder Moderna ist mindestens sechs Monate her oder sie wurden vor mindestens einem Monat mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft oder sie haben eine Covid-19-Infektion seit mindestens einem Monat überstanden.

Am großen Impftag wird vor allem Moderna verimpft

Die Impfaktion im Rathaus in Wismar wird federführend von dem Neuburger Hausarzt Dr. Fabian Holbe organisiert. Der Allgemeinmediziner hat bereits mehrfach im Laufe der Pandemie mit guten Ideen den Impfbetrieb vorangebracht. So startete er Anfang des Jahres auch die Initiative, einzelne Arztpraxen als Außenstellen der Impfzentren in Nordwestmecklenburg schon viel früher einen Impfbetrieb aufnehmen zu lassen als im Rest des Bundeslandes.

Für die sechsstündige Impfaktion werden nach Angaben des Mediziners ausreichend Dosen zur Verfügung stehen. Vor allem der Impfstoff von Moderna wird zum Einsatz kommen. „Mein Ziel ist es, tausend Menschen zu impfen“, sagt Holbe. Er verweist darauf, dass Moderna laut Ständiger Impfkommission nur an über 30-Jährige verabreicht wird. Der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg unterstützt die Aktion, indem er benötigte Ausrüstung zur Verfügung stellt.

Landrat würdigt Impfkampagne der Ärzteschaft

Landrat Tino Schomann (CDU) lobt die Initiative der Ärzteschaft: „Wir sehen am großen Andrang bei unseren Impfangeboten, wie sehr die Nachfrage gestiegen ist – nicht nur nach Auffrischungs-, sondern auch nach Erstimpfungen. Die Ärzte schultern mittlerweile einen Großteil der Impfkampagne, eine landesweite Impfwoche ist genau das richtige Signal, dass die Ärztinnen und Ärzte leistungsfähig den Impfbetrieb voranbringen wollen“, so Schomann.

„Herrn Holbe danke ich ein weiteres Mal, dass er auch hier sein Organisationstalent in den Dienst der Sache stellt und mit seinen Kolleginnen und Kollegen richtig etwas bewegt. Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, an ihre Gesundheit und die anderer zu denken, und sich für die Impfung zu entscheiden.“

Extra-Impfaktion in Bobitzer und einer Wismarer Praxis

Am 4. Dezember öffnen auch die Allgemeinmediziner Dr. Christine und Dr. Axel Bremer in Bobitz, Wismarsche Straße 34A, von 10 bis 13 Uhr ihre Praxis für Impfwillige. Sie nehmen Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen vorrangig mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna vor. 200 Dosen stehen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einen extra Impftag bietet auch Dr. Anita Windhoefer am 4. Dezember von 9 bis 13 Uhr in ihrer Praxis an: Hans-Grundig-Straße 34 in Wismar. Eine Voranmeldung telefonisch unter 038 41 / 704 713 oder per Mail an windhoefer@t-online.de wird bevorzugt, aber auch spontane Besucher sind willkommen. Ansonsten impft die Hausärztin jeden Mittwoch in den Sprechzeiten von 7 bis 12 Uhr (bevorzugt nach Voranmeldung). „Wir verwenden den Impfstoff Comirnaty von Biontech. Aber auch Moderna ist nach Absprache möglich“, informiert die Medizinerin. „Wir impfen Patienten unserer Praxis, aber auch alle anderen Impfwilligen.“

Diese Ärzte impfen in der Woche ab 6. Dezember

Weitere Arztpraxen, die in der landesweiten Impfwoche vom 6. bis zum 10. Dezember mit eigenen Aktionen teilnehmen, sind in einer Übersicht auf www.impftag-mv.de aufgeführt. Mit dabei ist Dr. Philipp Köntges, Großschmiedestraße 41–43 in Wismar. Er impft nach Terminvereinbarung unter www.wismarer-hausarzt.de. Alle Impfwilligen sind willkommen – auch außerhalb der Impfwoche. Verabreicht werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Dr. Kathrin Kohlen und Dr. Annette Hattendorff-Beitz impfen in ihrer Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis im Wismarer Alten Hafen vom 6. bis zum 10. Dezember in den Sprechzeiten und nach Voranmeldung die eigenen Patienten mit dem Biontech-Impfstoff.

HNO-Arzt verabreicht Biontech-Impfstoff

Im HNO-Centrum Wismar von Michael Salz, Philipp-Müller-Straße 44 wird am Freitag, den 10. Dezember, von 12 bis 17 Uhr geimpft. Eine Anmeldung per Mail an info@hno-centrum-wismar.de oder telefonisch unter 038 41/211 972 wird erbeten. „Wir würden 300 Dosen Biontec verimpfen und für alle, die sich darüber hinaus melden, Moderna“, teilt der Arzt mit. Eine zusätzliche Impfaktion gibt es am Samstag, den 18. Dezember, von 8 bis 15 Uhr. Auch hierfür wird um eine Anmeldung per Mail gebeten.

In Neuburg, Neuendorfer Weg 8E, nehmen die Hausärzte Christiane Müller und Dr. Fabian Holbe Impfungen gegen Corona von Dienstag bis Freitag nach telefonischer Voranmeldung unter 038 426/202 44 vor. „Die wenigen Dosen, die wir zurzeit von Biontech erhalten, verimpfen wir an unter 30-Jährige und Schwangere. Für alle anderen steht Moderna zur Verfügung“, sagt Dr. Holbe.

In Grevesmühlen, Klützer Straße 1, bietet Petranka Masuck in ihrer Praxis am Montag, den 6. Dezember, von 14 bis 18 Uhr Impfungen nur mit Biontech und nur nach Terminvergabe an (Telefon 038 81/790 76).

In Mühlen Eichsen, Gadebuscher Straße 14D, können sich Impfwillige in der Hausarztpraxis von Katrin Würfel am 8. Dezember in der Zeit von 12 bis 16 Uhr immunisieren lassen. Das Angebot gilt nur mit Termin. Der kann telefonisch unter 038 871/22 223 oder per Mail an praxis@katrin-wuerfel.de vereinbart werden. Die Ärztin impft mit dem Moderna-Impfstoff, der ab dem 30. Lebensjahr empfohlen wird.

Von Haike Werfel