Wismar

Der Karstadt-Konzern hat angekündigt, deutschlandweit bis zu 80 Warenhäuser zu schließen, viele Einzelhändler kämpfen während der Corona-Krise ums wirtschaftliche Überleben. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung ( SPD), fürchtet eine dramatische Veränderung der Innenstädte durch Einzelhandelspleiten. Eine Prognose, wie lange Kaufhäuser und Kleinhändler diese Krise noch durchhalten können, mag er nicht abgeben.

Auch in Wismar ist die Sorge groß. Die Stadt ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Mecklenburg-Vorpommern. Bis März ging es stetig bergauf, dann kam Corona und im Mai die Nachricht, dass der Galeria-Kaufhof-Konzern, zu dem Karstadt gehört, in wirtschaftliche Schieflage geraten ist. Das ist in den vergangenen Jahren öfter passiert, doch nun könnte es auch das Karstadt-Stammhaus in Wismar treffen. Das befürchtet die CDU-Fraktion. Sie möchte, dass die Bürgerschaft an die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH appelliert, sich der Historie und der besonderen Bedeutung des Stammhauses bewusst zu werden und den Standort zu erhalten.

Anzeige

Große Bedeutung für die Region

Des Weiteren soll versucht werden, die Konzernleitung nach Wismar einzuladen. „Das Stammhaus hat nicht nur als eines der ältesten Geschäftshäuser eine besondere Bedeutung in der Stadt. Eine Schließung würde einen massiven Verlust für die gesamte Region bedeuten. Wirtschaftlich wie touristisch bemüht sich die Hansestadt seit Jahren um Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen. Daher ist es besonders wichtig, tief verwurzelte Unternehmen gerade in schwierigen Phasen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu erhalten“, begründet der Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert den Antrag.

Weitere OZ+ Artikel

Das Karstadt Stammhaus besteht seit fast 140 Jahren. „Es ist auch ein großes Zugpferd innerhalb des innerstädtischen Einzelhandels“, ergänzt Tom Brüggert. Der Deutsche Städtetag fordert den Erhalt von möglichst vielen Standorten: Die traditionsreichen Kaufhäuser des Handelsunternehmens seien wichtige Arbeitgeber und Versorgungszentren vor Ort.

Lesen Sie auch

Von Kerstin Schröder