Wismar

Familie Rose aus Wismar ist schockiert. Das Ehepaar war am Sonntag zwischen Poeler Straße und Philosophenweg, parallel zu den Schienen, auf dem Feldweg spazieren. Auf Höhe der Garagen sahen sie dann unzählige, teils zerschlagene Leuchtstoffröhren. „Nicht nur, dass Glasscherben an sich ein großes Problem für die Umwelt und Natur darstellen: es geht eben noch schlimmer, da diese Röhren bei Zerstörung Quecksilber freisetzen! Man stelle sich nur spielende Kinder dort vor“, schreibt Ute Rose.

Fundstellen können gemeldet werden

Allgemein kann illegal entsorgter Müll direkt beim EVB gemeldet werden – unter der Telefonnummer 03841 / 7490 oder online auf der Webseite des EVB. Quecksilberhaltige Abfälle wie Thermometer und Leuchtstofflampen können kostenlos beim Schadstoffmobil bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm abgegeben werden. Am 5.März fährt das das nächste Mal Wismar an, von 8 bis 8.30 Uhr steht es am ZOB, dann an der Goethestraße Ecke Vogelsang (8.45 bis 9.15 Uhr), danach am Parkplatz Sporthalle Friedenshof I (9.30 bis 10 Uhr), am Parkplatz Freiwillige Feuerwehr Störtebekerstraße 1 (10.15 bis 10.45 Uhr), am Parkplatz Platz des Friedens (11 bis 12 Uhr) und am Parkplatz Am Wiesengrund/Poeler Straße (13.30 bis 14 Uhr).

Das kann kostenlos abgegeben werden

Abgegeben können dort Schadstoffe wie Pflanzenschutz-, Holzschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Altöl, Altfarben/Altlacke, Lösungsmittel, Batterien, Akkus, Labor- und Fotochemikalien, Haushaltsreiniger, quecksilberhaltige Abfälle wie Thermometer und Leuchtstofflampen sowie Altmedikamente – alles kostenlos, so dass eine „Entsorgung“ in der Natur nicht nötig ist.

Von Nicole Hollatz