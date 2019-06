Wismar

Täglich verlassen etwa 100 Tonnen Käse die Ostsee-Molkerei Rücker in Wismar. Doch seit Freitagmorgen rührte sich nichts mehr in dem Tradtitionsbetrieb. Die Fließbänder standen still. Um 6.39 Uhr am hatte die Molkerei selbst die Feuerwehr alarmiert – denn auf dem Molkerei-Gelände war das giftige Gas Ammoniak ausgetreten. Alle Mitarbeiter mussten sofort evakuiert werden.

Erst vor ein paar Wochen hatten unter anderem mehrere freiwillige Feuerwehren aus Wismar und dem Landkreis den Ernstfall geprobt und waren mit dem Dekontaminationszug auf dem Gelände der Ostsee-Molkerei Rücker. Nun mussten zahlreiche Wehren, der Katastrophenschutz, Polizei und Rettungskräfte wieder zur Wismarer Molkerei. Doch diesmal war es ein ganz echter Einsatz mit rund 100 Einsatzkräften.

Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis waren seit Freitagmorgen im Einsatz. Unter anderem die Berufsfeuerwehr Wismar und die freiwilligen Wehren Wismar Altstadt und Friedenshof –beide mit ihrem Abrollbehälter Gefahrgut. Ebenfalls im Einsatz war der Gefahrgutzug des Landkreises bestehend aus den Einheiten der freiwilligen Wehren Neukloster, Rehna, Dassow und Selmsdorf. Auch der sogenannte Dekontaminationszug des Landkreises mit den Einheiten Warin und Wismar-Altstadt war dabei. Auch die Wehr Dorf Mecklenburg kam hinzu.

Und es mussten noch mehr nachgefordert werden. Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar, bestätigte der OZ, dass es einen Ammoniak-Austritt an einer Umwälzpumpe gab. Das habe die Gaswarnanlage der Molkerei ausgelöst. Allerdings habe es keinen Austritt des giftigen Gases nach außen gegeben. Doch gab es innen gleich mehrere Lecks. „Um die zu schließen, müssen sogenannte Schieber manuell zugemacht werden. Dazu müssen die Einsatzkräfte in Schutzanzügen rein“, berichtet Trunk. Das sei sehr zeitaufwendig.

Gegen 13.40 Uhr gab es dann leichte Entwarnung: „Die Messwerte nehmen deutlich ab“, teilte die Stadt mit. Zu diesem Zeitpunkt mussten nur noch wenige Schieber geschlossen werden.

Gebraucht werden speziell ausgebildete Feuerwehrleute

Weil jedoch nicht jeder Feuerwehrmann eine Ausbildung dafür hat, in diesen speziellen Schutzanzügen zu arbeiten, mussten viele Leute nachgeordert werden. „Das müssen extra ausgebildete Leute sein“, so Trunk.

Insa Rücker, Sprecherin der Molkerei, deren Hauptsitz sich im ostfriesischen Aurich befindet, berichtete der OZ am Vormittag ebenfalls: „Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Auch die Produkte haben keinen Schaden genommen.“ Zudem bestünde keine Gefahr für die Öffentlichkeit. „Wir gehen davon aus, dass wir die Produktion schnell wieder aufnehmen können.“

Ammoniak kann zu starken Gesundheitsschäden führen

Der Stoff Ammoniak wird in Molkerein zur Kühlung verwendet. In hohen Konzentrationen kann die Verbindung zu Atemwegsreizungen und Gesundheitsschäden führen. Es ist ein stark stechend riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und erstickend wirkt.

Michaela Krohn