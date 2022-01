Wismar

Die Warteschlange ist lang. Sie reicht vom Rathaus bis zum Restaurant Alter Schwede. Knapp 100 Meter dürften es sein. Darin stehen kleine Mädchen mit pinken Wintermützen und Jungs mit blauen Schals. Es ist die erste große Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in Wismar ohne Termin und die erste in Nordwestmecklenburg. Um 16 Uhr öffnen sich am Mittwoch die Türen. Als die ersten Familien im Gebäude sind, kommen einige Polizisten heraus. Vermutlich zur Sicherheit, falls Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen kommen. Doch die lassen sich nicht sehen. Es bleibt ruhig. Und die Warteschlange bewegt sich schnell vorwärts. Sieben Impfteams haben ihre Stationen im Rathauskeller aufgebaut. Alle sind mit Kinderärzten aus dem Landkreis und Mitarbeitern des Impfstützpunktes besetzt.

Wiederholungstermin in drei Wochen

Unter der Leitung von Mediziner Fabian Holbe aus Neuburg fand am Mittwoch Nordwestmecklenburgs erste große Impfaktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im Wismarer Rathaus statt. Quelle: Jana Franke

Dr. Fabian Holbe sitzt etwas abseits. Der Neuburger leitet die Aktion und füllt die Spritzen mit dem Biontec-Impfstoff für Kinder auf. Im Akkord. So sollen lange Wartezeiten vermieden werden. „Es war schwer abzuschätzen, wie viele Eltern heute mit ihren Kindern vorbeikommen werden“, erklärt er. „Ich freue mich, dass es am Ende so viele sind.“ 239 zählt er am Ende der Aktion. Das sei eine Superzahl, sagt er zufrieden. Den Wiederholungstermin in drei Wochen haben die Impflinge gleich mitbekommen. Treffpunkt ist erneut das Wismarer Rathaus. Dann wird auch Klemens wieder dabei sein.

Der Neunjährige war einer der ersten, der den Piks bekam. „Wir haben im Vorfeld viel mit ihm über die Vor- und Nachteile des Impfens gesprochen“, erzählt seine Mutter Simone Vorbeck. Die Wismarerin hat drei Kinder. Der Älteste ist 18 Jahre und macht eine Ausbildung bei der Bundespolizei. Er sei schon geboostert – genau wie sie und ihr Mann. Die Kleinste sei erst drei Jahre alt und natürlich noch nicht geimpft. Erst vor Kurzem sei ihr Opa an Covid gestorben, berichtet Simone Vorbeck. Mit 98 sei seine Lunge trotz Impfung nicht mehr so stark gewesen. Trotzdem ist sie von der Impfung überzeugt und davon, dass sie vor schweren Verläufen schützt.

Hat gerade seinen Piks bekommen: Klemens (9) mit seiner Mutter Simone Vorbeck. Quelle: Kerstin Schröder

Vierjähriger leidet an Lungenkrankheit

Schützen möchte auch Familie Kröppelien jemanden – ihren vierjährigen Sohn, der an einer chronischen Bronchitis leidet. Aufgrund seines jungen Alters darf er noch nicht geimpft werden. Dafür aber seine Schwester Marie. Ganz tapfer hat die Siebenjährige den Piks in den Oberarm ertragen. Den Grund kennt sie, mit Mama Astrid Kröppelien habe die Schülerin aus Neukloster darüber gesprochen. „Ich möchte nicht schwer an Corona erkranken“, begründet sie. Angst habe sie aber nicht vor der Krankheit, verdeutlicht das Mädchen.

Die Aktion fand im Rathauskeller statt, in dem sonst Ausstellungen stattfinden. Quelle: Kerstin Schröder

Bereits vollständig geimpft ist Lilli Speidel aus dem Landkreis. In dieser Woche hat die 13-Jährige sogar schon ihre Boosterimpfung vor sich. Diesmal begleiten sie und Mama Katja Speidel den Jüngsten der Familie: Carlo. In seiner Schwester hat der Neunjährige jemanden gefunden, die von der Impfung überzeugt ist. „Ich war damals im Impfzentrum“, erklärt sie. Zu dem Schritt habe sie sich entschieden, damit sie wieder mehr Freiheiten genießen kann und Mitmenschen schützt. Außerdem hatte sie Befürchtungen, dass es möglicherweise Einschränkungen im Schulbetrieb gibt und Präsenzunterricht nur für Geimpfte ermöglicht wird. Dem war zum Glück nicht so, aber bereut hat die Teenagerin ihren Schritt nicht. Und nun auch Carlo nicht. „Die Spritze tat gar nicht weh“, versichert er. „Wir hatten vor allem Angst vor Long-Covid-Schäden“, begründet Katja Speidel. Zu den gesundheitlichen Langzeitfolgen zählen Beeinträchtigungen der körperlichen und psychischen Gesundheit wie Müdigkeit, Erschöpfung und eingeschränkte Belastbarkeit, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sowie Schlaf- und Angststörungen.

Hat seine erste Corona-Impfung bekommen: Carlo Speidel (9) - hier mit Mama Katja Speidel und Schwester Lilli. Die 13-Jährige ist bereits vollständig geimpft. Quelle: Jana Franke

In Grevesmühlen startet am Freitag die zweite große Erstimpf-Aktion für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Adresse ist hier der Luise-Reuter-Saal am Kirchplatz 5.

Von Jana Franke und Kerstin Schröder