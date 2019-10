Großer mittelalterlicher Schatz: Alte Münzen aus Wismar in Dänemark gefunden

Vejle/Wismar

„Plötzlich wurden es mehr und mehr“, schildert Kasper Terp Høgsberg den größten Moment seines Berufslebens. Anfang Oktober sucht der Archäologe die Gegend um Uhrhøj vor den Toren der süddänischen Stadt Vejle mit einem Metalldetektor ab und findet eine Münze nach der anderen. „Irgendwann waren es einfach zu viele. Und mir wurde klar, dass hier nicht ein paar Münzen aus einem verlorenen Portemonnaie lagen. Es handelte sich um einen echten Schatz aus dem Mittelalter“, so der erfahrene Forscher. Und darunter sind auch Münzen aus Wismar.

„Solch einen Schatz findet man nur einmal“

Terp Høgsberg misst die Stelle der intensivsten Ausschläge genau ab und entscheidet sich dann, den Fund gemeinsam mit einem Kollegen als Präparat komplett zu sichern - als großen Erdklumpen, der vorsichtig abgetragen und anschließend im Konservierungscenter in Vejle systematisch untersucht wird. Beim Graben rund um den Schatz stoßen die beiden Archäologen auf Scherben aus Keramik und Textilstücke. Beides sichere Indizien dafür, dass die Münzen sich in einem Beutel befanden und in einer Kanne oder einem anderen Gefäß vergraben wurden. Die genauen Umstände kennen auch die Fachmänner noch nicht. „Die Augenblicke des Fundes fühlten sich fast unwirklich an. Solch einen Schatz findet man nur einmal. Das werde ich in meiner Karriere als Archäologe nie wieder erleben“, staunt Kasper Terp Høgsberg immer noch.

Ehepaar findet beim Spaziergang die ersten Münzen

Zutage getreten ist der Münzschatz durch einen Zufall – oder als Folge des Klimawandels, je nach Sicht der Dinge. Die ersten Münzen des größten mittelalterlichen Fundes, der je in der Region um die Hafenstadt an der Ostsee gemacht wurde, sind einem Ehepaar im Frühjahr 2017 aufgefallen. Die beiden sind zwischen Blättern und Zweigen über vier Münzen gestolpert, als sie in einem Wald bei Uhrhøj einen Spaziergang machten. Und lieferten diese beim Vejle-Museum ab.

In der Gegend um Uhrhøj sind im Zuge von Klimaanpassungen mehrere Regenwasserrückhaltebecken und ein neuer Weg angelegt worden. Die damit verbundenen Grabungsarbeiten, so vermuten die dänischen Archäologen, müssen auch die in der Erde liegenden Münzen getroffen haben, so dass einige nach starken Regenfällen freigespült worden sind. Im August 2018 ist dann eine weitere Münze aufgetaucht. Und in diesem September eine weitere, die Neugier und Ehrgeiz der Geschichtskenner aus Vejle endgültig geweckt haben.

Bislang sind mehr als 850 Münzen gefunden worden

„Insgesamt haben wir bislang mehr als 850 Münzen am selben Weg in Uhrhøj aufgespürt“, sagt Mads Ravn. Zuletzt sind am 14. Oktober weitere 50 gefunden worden. Hinzu komme eine noch unbekannte Anzahl, die nach wie vor in den Resten der Schale versteckt liege. „Sicher ist, dass unsere Vorfahren den Münzschatz in der Mitte des 15. Jahrhunderts vergraben haben“, so der Forschungsleiter und Kurator des Vejle-Museums weiter.

Was die Experten wissen: Die meisten der gefundenen Silbermünzen sind in den deutschen Hansestädten geschlagen worden. Eine stamme aus Flensburg, etwa 35 aus Hamburg, weitere aus Wismar und anderen Hanse-Mitgliedern. Wie viele es genau aus Wismar sind, ist noch unklar – erstmal haben die Forscher davon eine Handvoll entdeckt. Doch alle Münzen sind noch nicht ausgewertet.

Datierbar sind die Münzen auf die Zeit um 1400. Einige dänische sind auch darunter. Eine von ihnen trägt die Jahreszahl 1420. Darum vermuten die dänischen Forscher, dass der zweitgrößte Schatz seiner Art, der je in Dänemark gefunden wurde, kurz darauf, spätestens aber zwanzig bis dreißig Jahre danach vergraben wurde.

Schatz hatte einen Wert von umgerechnet zehn Kühen

Bei den Münzen handelt es sich um sogenannte Witten oder Wittenpfennige – wobei eine Witte vier Pfennigen entsprach. Drei Witten wiederum ließen sich in einen Schilling tauschen. Wie Mads Ravn erklärt, habe eine erste Hochrechnung ergeben, „dass alle Münzen zusammen einen Wert von umgerechnet zehn Kühen hatten – für damalige Verhältnisse kein Kleingeld, sondern ein kleines Vermögen. Eine Bauernfamilie konnte davon ein Jahr lang leben.“

In den Jahren nach 1400 war Erich von Pommern König von Dänemark. Nach der eher ruhigen Regentschaft unter Margrethe I. (1353–1412) war die Zeit bestimmt von Konflikten und kriegerischen Handlungen zwischen den norddeutschen Hansestädten. Die Kombination aus dänischen und deutschen Münzen belege aber gleichwohl, dass die Hansestädte auch in jener Phase Dänemarks wichtigste Handelspartner waren, so die dänischen Historiker.

Wollte ein Kaufmann sein Vermögen sichern?

Wäre der Münzschatz 500 Jahre älter, enthielte er englische Münzen. Wäre er einige hundert Jahre jünger, zeigte er die Bedeutung des Handels mit Holland. Gespannt warten die Experten darum auf die ausstehende genaue Datierung, denn erst sie liefert weitere Einblicke in die Verteilung von Handelsströmen und Macht im mittelalterlichen Europa.

Warum die kostbaren Münzen aber damals versteckt worden sind, bleibt wohl für immer ein Geheimnis. „Der Waldweg bildet den alten Jellingweg – die im Mittelalter wichtige Verbindung zwischen Vejle und dem alten Königsort Jelling“, weiß Mads Ravn. Dort hatten Reisende Anschluss an den Ochsenweg. Doch ob ein Kaufmann hier sein Vermögen im Wald sichern wollte, ehe er weiter zum Markt nach Vejle reiste, es später aber nicht mehr wiederfand? Oder ob Räuber die verschlungenen Waldwege zu Überfällen nutzten – und ihre Beute hastig dann in einem Erdloch vor missgünstigen Berufskollegen versteckten? Dies werden auch die Experten nie erfahren.

Zurzeit ist der spektakuläre Fund in einer Art Pop-up-Ausstellung im Kulturmuseum Spinderihallerne in Vejle zu sehen. Das Haus in der Spinderigade 11, 7100 Vejle, ist Dienstag bis Sonntag geöffnet. Der Eintritt ist frei.

