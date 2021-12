Wismar

Als Folge der andauernden Corona-Pandemie findet der Rückkehrertag in seiner vierten Auflage ebenso wie im Vorjahr als Online-Variante statt. Erneut unterstützt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises mit ihrem Welcome Service Center (WSC) die heimische Wirtschaft auf der Suche nach Fachkräften mit der speziellen Internetseite (www.ichwillindieheimat.de). Die fungiert als Online-Jobbörse. Sie ist bereits ab dem 20. Dezember geschaltet und wird das noch bis einschließlich 31. Januar des kommenden Jahres sein. Insgesamt sind dort von 58 Unternehmen aus Nordwestmecklenburg 245 Stellenangebote gelistet – von Assistenz der Geschäftsführung bis Hausmeister/-in.

„Das sind auch die beiden Angebote, die in den ersten beiden Tagen am häufigsten aufgerufen worden sind“, berichtet WFG-Mitarbeiterin Anna Grimm. Wenngleich die Breite an offenen, gut bezahlten Stellen enorm vielfältig ist: Produktionsmitarbeiter in der Industrie und Handwerker verschiedener Bereiche werden hier ebenso gesucht, wie Büromitarbeiter im privaten wie öffentlichen Sektor oder Lehrkräfte – Ausbildungsplätze werden ebenfalls offeriert. Die Resonanz ist dementsprechend: „Wir hatten bereits in den ersten 48 Stunden etwa 2500 Seitenaufrufe von rund 500 Besuchern“, so Anna Grimm. Und das obwohl die Seite bereits eine Woche früher als im Vorjahr geschaltet wurde, die Menschen sich noch im Vorweihnachtsstress befinden.

WFG-Geschäftsführer Martin Kopp zeigt sich ebenfalls zufrieden mit der diesjährigen Aktion: „Mich freut vor allem, dass sich dieses Jahr noch mehr Unternehmen daran beteiligen als im Vorjahr und dass wir so eine bunte Palette an Angeboten haben, von der Hilfskraft bis zu Akademiker-Berufen.“ Und keine Stelle ist mit einem Jahreseinkommen unter 30 000 Euro dotiert.

Von OZ