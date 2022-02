Grevesmühlen

Riesenschock bei den mehr als 60 Mitarbeitern der Firma Greve & Hengelhaupt in Grevesmühlen. Am Montagmorgen war in der Produktion des Unternehmens, das weltweit exklusive Innenausstattungen, unter anderem für Legoland, herstellt, ein Feuer ausgebrochen.

Innerhalb weniger Minuten standen mehrere Räume in Flammen, die schnell auf das ganze Gebäude übergriffen. Insgesamt wurden acht Menschen, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens leicht verletzt. Der Sachschaden geht in den zweistelligen Millionenbereich.

Nach Polizeiangaben ist die genaue Brandursache noch unklar. Zeugen zufolge hätten unmittelbar nach Ausbruch des Brandes Mitarbeiter noch versucht, mit Hilfe von Feuerlöschern das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das gelang jedoch nicht, daraufhin wurde das Firmengelände evakuiert.

Das steckt hinter der Firma aus Grevesmühlen Möbel von der Stange, die gibt es bei Greve & Hengelhaupt nicht. Stattdessen individuelle Lösungen für jedes Problem, sprich: Location. Die wundervoll gestalteten Hotelzimmer für Legoland sind nur ein Beispiel für die Qualität und die Innovation des Grevesmühlener Unternehmens, das unmittelbar nach der Wende gegründet worden war. Geschäftsführer sind Thomas Köhler und Ingo Slomski. „Ob ein modernes Porsche-Autohaus in San Francisco oder die Deutsch-Französische Schule in Shanghai – von der Planung über die Produktion bis zur Vor-Ort-Montage, alles aus einer Hand“, heißt es auf der Internetseite. Und noch etwas macht Greve Hengelhaupt besonders: Die Ausbildung der Handwerker, die in Grevesmühlen stattfindet, hat einen sehr guten Ruf. Die Gesellenstücke sind nicht nur einzigartig, sie gehören zu den besten, die bei den Abschlussprüfungen präsentiert werden.

Löschwasserversorgung an der Grenze

Im Gewerbegebiet am Langen Steinschlag in Grevesmühlen brennt die Firma Greve Innenausbau. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Das Gewerbegebiet und die angrenzende Bundesstraße 105 in Richtung Wismar sind gesperrt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Minuten später war die Feuerwehr Grevesmühlen vor Ort, die auch die Einsatzleitung übernahm. Insgesamt waren mehr als zehn Feuerwehren aus dem Umland im Einsatz, die bis in den Abend hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt waren.

Lesen Sie auch Großbrand bei Greve: Das sagen Bürgermeister und Einsatzleiter der Feuerwehr

Wie Einsatzleiter Steve Klemkow, Wehrführer der Grevesmühlener Feuerwehr, berichtete, sei es relativ schnell gegangen, bis die volle Leistung an Löschwasser über die Hydranten zur Verfügung gestanden habe. „Die ersten 15 Minuten ist die sogenannte Chaosphase, in der sich erst einmal alle Einsatzkräfte finden müssen und geregelt werden muss, wer wo angreift.“

Das Problem bei den Löscharbeiten war, dass gegen 11 Uhr das Dach des Gebäudes eingestürzt war und die Feuerwehrleute nicht mehr direkt die Brandherde bekämpfen konnten. Mit Hilfe einer Drohne suchten die Feuerwehrleute nach Brandnestern. Laut Steve Klemkow sei in dem Gewerbegebiet zwar eine große Wasserleitung vorhanden, doch aufgrund der Vielzahl an Feuerwehren, die bei den Löscharbeiten zum Einsatz kamen, sei die Wasserversorgung an ihre Grenzen gestoßen.

Unterstützung von den Firmen aus dem Gewerbegebiet

Im Gewerbegebiet am Langen Steinschlag in Grevesmühlen brennt die Firma Greve Innenausbau. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Das Gewerbegebiet und die angrenzende Bundesstraße 105 in Richtung Wismar sind gesperrt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Unmittelbar nach dem Ausbruch des Großfeuers hatten sich die umliegenden Firmen sowohl um die Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens als auch um die Rettungskräfte gekümmert. So wurden unter anderem Kleidung zur Verfügung gestellt, Kaffee gekocht, Brötchen geschmiert und die Büroräume zum Ausruhen geöffnet.

„Die Solidarität ist schon beeindruckend“, so Steve Klemkow. Doch auf der anderen Seite ist der Brand eine Tragödie, sowohl für die mehr als 60 Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte und Gründer des Traditionsunternehmens. Greve & Hengelhaupt sind weltweit tätig. Zudem gehört die Firma zu den besten Ausbildungsbetrieben der Region. Denn wer hier lernt und arbeitet, der fertigt keine Möbel von der Stange, sondern ausschließlich exklusive Spezialanfertigungen. Aufträge in Millionenhöhe können vorerst nicht bedient werden.

Zur Galerie Ein Großbrand hat am Montag die Produktionsräume und das Verwaltungsgebäude der weltweit tätigen Firma zerstört.

Tragödie für die Mitarbeiter

„Das ist vor allem eine Tragödie für die Mitarbeiter und die Menschen, deren Lebenswerk jetzt in Schutt und Asche liegt“, kommentierte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler den Brand. Er machte sich vor Ort ein Bild von Löscharbeiten. „Professionell, wie unsere Feuerwehr hier arbeitet und dass in so kurzer Zeit so viele Wehren zur Unterstützung gekommen sind, das ist schon beeindruckend.“ Doch vor allem sei es eine Katastrophe, dass ein Unternehmen wie dieses vorerst nicht mehr produzieren könne. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei sogar die B 105 zwischen der Kreuzung Grüner Weg und Neu Degtow gesperrt.

Eine Aufnahme zeigt die Produktionshalle der Firma Greve & Hengelhaupt. Quelle: Michael Prochnow

Die Löscharbeiten beim Großbrand in Grevesmühlen werden unterstützt durch das Abrissunternehmen Ingwersen, mit dem Bagger wurden die Dachkonstruktionen herausgeholt, um an die Brandnester zu gelangen. Quelle: Michael Prochnow

Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Im Laufe des Tages wurde die Firma Ingwersen angefordert. Das Abrissunternehmen aus Groß Walmstorf arbeitete sich mit einem Bagger durch die Brandruine, um die Brandherde unter dem eingestürzten Dach freizulegen. Noch am Abend entdeckten die Feuerwehrleute so offene Flammen unter den Trümmern.

Von Michael Prochnow