Gleich zwei Einrichtungen für Kinder in der Hansestadt Wismar wurden am Freitag durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. In beiden Häusern wurde jeweils ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet.

Dabei handelt es sich um die Fritz-Reuter-Grundschule mit Hort und die Kita Hanseatenhaus. „Da die Kontakte in der Schule vielfältig waren, sind alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Hortmitarbeitende, die am 25. und/oder 26.01.21 in der Schule waren, in Quarantäne zu versetzen“, heißt es in der Allgemeinverfügung, zur Fritz-Reuter-Schule die die Kreisverwaltung am Freitagmittag veröffentlichte.

In der Kita „Hanseatenhaus“ wurde ein Kind ohne Symptome auf das Virus positiv getestet. Auch für diese Einrichtung gilt: Alle Kinder und Beschäftigte, die am 25., 26. und/oder 27. Januar in der Einrichtung waren, müssen in Quarantäne.

