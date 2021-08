Grundschule – und nun? Wismars weiterführende Schulen im Portrait

Wismar

Welche weiterführende Schule passt am besten zu meinem Kind? Diese Frage stellen sich viele Eltern nach der Grundschule. Um bei der Entscheidung zu helfen, stellt die OZ hier alle weiterführenden Schulen in Wismar in kurzen Porträts vor.

In der Hansestadt gibt es zwei Gymnasien, zwei Regionale Schulen und eine Integrierte Gesamtschule. Sie befinden sich alle in Trägerschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Große Stadtschule Geschwister-Scholl-Gymnasium

Die Große Stadtschule hat eine lange Tradition. Sie geht bis ins Jahr 1541 zurück, als eine evangelisch-lutherische Lateinschule in den Räumen des Kleinen Schlafhauses des damaligen Franziskanerklosters eingerichtet wurde. 1891/92 begann der Neubau der heutigen Großen Stadtschule. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam sie die zusätzliche Bezeichnung Geschwister-Scholl-Gymnasium, um der Opfer der Nationalsozialisten – insbesondere des Widerstandes der Geschwister Hans und Sophie Scholl – zu gedenken.

Lehrschwerpunkt: Die Große Stadtschule ist ein Gymnasium mit sprachlich-ästhetische Ausrichtung für Kinder und Jugendliche der siebten bis zwölften Klasse. Seit 2016 trägt das GSG den Titel anerkannte Unesco-Projektschule. Sie ist zudem als „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“ ausgezeichnet.

Lage: Das GSG befindet sich in der Wismarer Altstadt, Schulstraße 9-11. Busse halten unweit am ZOB und am Lindengarten. In der Nähe befindet sich auch der Bahnhof.

Klassengröße: 460 Schülerinnen und Schüler werden von 38 Lehrern unterrichtet. In die 20 Klassen gehen im Schnitt 23 Schüler pro Klasse.

Aufnahmekriterien: Es gibt keine besonderen. Die Aufnahme regelt das Schulgesetz.

Notendurchschnitt: Er betrug im Sommer 2021 2,1.

Fremdsprachen: An der Großen Stadtschule können neben Englisch als erster Fremdsprache auch Spanisch, Französisch und Latein erlernt werden. Russisch läuft aufgrund mangelnden Schülerinteresses aus.

Partnerschule: Einen Schüleraustausch gibt es mit dem Gymnasium Nummer 47 in Ufa im Ural (Russland).

Digitale Aufstellung: Seit 2018 sind sämtliche Räume mit WLAN ausgestattet. Alle Lehrer besitzen ein Tablet. Tablet-Klassen gibt es seit dem Schuljahr 2019/20. Aktuell geht ein neues Computerkabinett an den Start. Als Software nutzt das GSG das IServe-Programm.

Freizeitangebote: Hier gibt es wechselnde Angebote der offenen Ganztagsschule.

Schulessen: Die uwm Kulinaria GmbH & Co. KG aus Demen bei Crivitz liefert das Mittagessen.

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

Das Gebäude des heutigen Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums wurde in den Jahren 1903 bis 1905 als „Knaben-Volkshochschule“ gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 die zehnklassige Gerhart-Hauptmann-Schule. Daraus entstand 1992 das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG).

Lehrschwerpunkt: Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium ist eine MINT-Profil-Schule. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Außerdem fördert das GHG hochbegabte Kinder. Das Gymnasium ist ein MINT-Excellence Center. Es wurde als Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung sowie als „Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage“ ausgezeichnet.

Lage: Das Gymnasium befindet sich am Rande der Wismarer Altstadt in der Dahlmannstraße 40. Busse halten unmittelbar davor.

Klassengröße: 520 Kinder und Jugendlichen werden in den Jahrgangsstufen 7 bis 12 von rund 50 Pädagogen (einschließlich Referendare) unterrichtet. Es gibt in der Profil-Schule keine Klassen, sondern jeweils vier Lerngruppen pro Jahrgang.

Aufnahmekriterien: Die Aufnahme regelt das Schulgesetz und die Kapazitätsverordnung. Mit 520 Schülern ist die Kapazität ausgeschöpft. Der Profil-Schule fehlen aktuell sieben Unterrichtsräume, sodass Lerngruppen in der benachbarten Kreisvolkshochschule unterrichtet werden.

Notendurchschnitt: Der Abiturjahrgang 2021 kam auf 2,2.

Fremdsprachen: Englisch, Latein, Französisch, Russisch

Schulform: Öffentliche Schule, gebundene Ganztagsschule

Fremdsprachen: Außer Englisch, Französisch, Latein und Russisch können die Schüler im Ganztagsangebot Italienisch und Spanisch lernen. Französisch-Schüler werden auf das Sprachzertifikat DELF vorbereitet, das ihnen das Studium an einer Universität in Frankreich erlaubt.

Bilinguales Angebot: Englisch im Fach Geschichte wird Schülern der 7. bis 10. Klassen angeboten, die nicht in einer MINT-Klasse sind. Außerdem gibt es für Neunt- und Zehntklässler Wirtschaftsenglisch als Wahlpflichtunterricht.

Partnerschule: Nach der langjährigen Partnerschaft mit einer Schule in Saint-Marie-aux-Mines (Frankreich) wird derzeit mit einer neuen französischen Schule verhandelt.

Sprachreisen gab es nach Frankreich. Zudem unterstützt das GHG Austauschprogramme für Schüler in andere Länder.

Teilnahme an Wettbewerben: Schüler des GHG nehmen jedes Jahr erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil, außerdem an nationalen und internationalen Mathematik-Wettbewerben, an „Jugend forscht“ und anderen Technik-Wettbewerben sowie an „Jugend debattiert“.

Digitale Aufstellung: Seit dem Schuljahr 2019/20 sind alle Pädagogen mit Tablets ausgestattet. Schüler, die kein Tablet zu Hause haben, erhielten ein Leihgerät. Klassensätze sind beim Landkreis bestellt. In allen Unterrichtsräumen gibt es Apple-TV sowie WLAN, das am Nachmittag zu schwach ist. Das Gymnasium nutzt IServe als Lernplattform.

Freizeitangebote: Robotik, Schach, Schulimkerei, Darstellendes Spiel/Theater, Sportangebote, Gitarrenkurse, die Schülerfirmen „Oase“ und School Fashion“

Schulessen: Die Mäck-Pom GmbH aus Neukloster liefert Mittagessen.

Integrierte Gesamtschule „Johan Wolfgang von Goethe“

Seit 1998 gibt es die Integrierte Gesamtschule "Johann Wolfgang von Goethe" im ehemaligen Schwarzen Kloster in Wismar. Das Gebäude wird derzeit umfangreich saniert. Quelle: Kerstin Schröder

Die Goethe-Schule befindet sich auf dem Gelände eines alten Klosters. Das denkmalgeschützte Gebäude wird gerade aufwendig saniert. Dabei sind schon ein geheimer Raum, mehrerer Skelette und eine historische Gedenktafel gefunden worden.

Lehrschwerpunkt: Die Integrierte Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“ ist eine teilweise gebundene Ganztagsschule mit spezifischer Kompetenz. Im Sommer 2024 können die ersten Jugendlichen das Abitur ablegen. Die Schüler der gymnasialen 10. Klasse beginnen im Schuljahr 2022/23 an der IGS die Qualifikationsphase Klasse 11, die sich im Schuljahr 2023/24 in der Klasse 12 fortsetzt und mit dem Abitur endet. Sie brauchen keine mittlere Reifeprüfung abzulegen. Schwerpunkt ist die Inklusion. Sonderschulpädagoginnen stehen den Lernenden mit den festgestellten Förderbedarfen „Sehen“, „Hören“, „körperlich-motorische Entwicklung“, „Lernen“ und „Emotional-soziale Entwicklung“ zur Seite.

Klassengröße: Zurzeit werden an der Goethe-Schule 480 Mädchen und Jungen von 36 Lehrern unterrichtet. Die Klassengröße liegt bei etwa 22 Kindern.

Lage: Die integrierte Gesamtschule Johann-Wolfgang von Goethe liegt an der Erich-Weinert-Promenade 6 in der Wismarer Altstadt. Sie ist mit Bussen und Rädern gut erreichen.

Kosten: Es fallen keine Schulgebühren an.

Aufnahmekriterien: Für den normalen Schulbesuch gibt es die nicht, aber für Kinder, die in die Sportklasse wollen. Sie müssen vorher einen Sporttest durchlaufen.

Möglicher Abschluss: Nach der neunten Klasse erreichen Schüler die Berufsreife, nach der zehnten Klasse die mittlere Reife, bald können sie das Abitur ablegen.

Notendurchschnitt: Der Notendurchschnitt soll in etwa der Landesdurchschnitt sein. Der liegt zwischen 2,3 und 2,6.

Fremdsprachen: Unterrichtet werden Englisch, Französisch und Russisch.

Partnerschulen: Es gibt keine Partnerschaften mit anderen Schulen.

Freizeitangebote: Es gibt Sportförderklassen. Die Kinder können am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen. Außerdem werden in den Klassen 5 und 6 Vorlesewettbewerbe abgehalten, eine Teilnahme an „Jugend debattiert“ ist möglich und es gibt verschiedene Ganztagsangebote. Außerdem können interessierte Kinder bei einer Mathe-Olympiade mitmachen oder dem Schulchor beitreten.

Digitale Aufstellung: Die Schule ist mit iPads und digitalen Tafeln ausgestattet.

Schulessen: Die Frühstücksversorgung erfolgt durch das Brunchteam, das Mittagessen wird von einem regionalen Anbieter zubereitet.

Besonderheiten: Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 findet der Unterricht in einem Container-Ersatzbau im Wismarer Stadtteil Friedenshof statt. Das denkmalgeschützte Schulgebäude in der Mecklenburger Straße wird komplett saniert – mindestens bis zum Sommer 2022.

Die Berthold-Brecht-Schule in Wismar Quelle: Kerstin Schröder

Die Berthold-Brecht-Schule

Die Schule liegt im Stadtteil Friedenshof.

Lehrschwerpunkt: Die Bertolt-Brecht Schule ist eine regionale Schule, auf der in Form einer offenen Ganztagsschule die Klassen 5 bis 10 unterrichtet werden. In einer Klasse werden Kinder mit einer diagnostizierten Hochbegabung unterrichtet. Ein besonderer Fokus liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Lage: Die Schule liegt an der Kapitänspromenade 25 in Wismar und mit Bussen zu erreichen.

Klassengröße: Die Schule setzt auf eine Klassengröße von etwa 22 Schülern, die 22 Lehrer unterrichten. Unrerrichtet werden rund 270 Schüler

Aufnahmekriterien: An der Bertolt-Brecht-Schule werden in einer Klasse Kinder mit einer diagnostizierten Hochbegabung unterrichtet. Für die anderen Klassen gibt es keine besonderen Kriterien.

Kosten: Es fallen keine Schulkosten an.

Notendurchschnitt: Der Notendurchschnitt wird nicht bekannt.

Fremdsprachen: Unterrichtet werden Englisch, Französisch und Russisch.

Partnerschule: Aktuell gibt es keine Partnerschulen.

Freizeitangebote: Die Bertolt-Brecht-Schule bietet mehr als 20 Ganztagsagebote, mehr als zehn Hausaufgabenstunden sowie Förder- und Forderunterricht, sowie Freizeitangebote wie Jugendfeuerwehr, Schach und Sport statt Gewalt.

Digitale Aufstellung: Es gibt einen Computerraum mit 28 Arbeitsplätzen, zusätzlich gibt es einen Medienraum mit 20 Plätzen, sieben Fachräume mit interaktiven Tafeln sowie iPad-Klassen in den Jahrgängen 7 bis 10.

Auszeichnungen: Träger des Berufswahl-Siegels MV. Das produktive Lernen ist ein Schwerpunkt.

Schulessen: Es gibt eine Mittagsversorgung der Kinder.

Besonderheiten: Unterricht für diagnostizierte Hochbegabten beruht auf einer Vereinbarung mit dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Er unterteilt sich in erteiltem Unterricht an der Bertolt-Brecht-Schule und am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG). Einmal wöchentlich erhalten die diagnostizierten Schüler ihren Unterrichtstag direkt am Gymnasium. Die Schüler dieser beiden Klassen erhalten eine spezielle aufeinander abgestimmte integrative Förderung in der Bertholt-Brecht-Schule sowie am GHG. Ab dem Schuljahr 2021/22 gibt es die Berufsreife Dual, ein neues Angebot der flexiblen Schulausgangsphase.

Die Ostsee-Schule

Die Ostsee-Schule in Wismar Quelle: Kerstin Schröder

Die Ostsee-Schule liegt im Stadtteil Wendorf. Es ist eine verhältnismäßig kleine Schule mit Werkstatt und Schulgarten. Praktiziert wird das vernetzte Lernen: Das Lernen in den einzelnen Unterrichtsfächern soll nicht mit dem Stundenende abgeschlossen sein und erst wieder beginnen, wenn das Fach auf dem Stundenplan steht. deshalb gibt es eine fächerübergreifende Zusammenarbeit von themenverwandten Unterrichtsfächern. Die verschiedenen Fachschaften treffen sich regelmäßig und planen gemeinsam Projekte.

Lehrschwerpunkt: Die Ostsee-Schule ist eine regionale Schule mit Ganztags-Konzept, wo die Klassen 5 bis 10 unterrichtet werden. Nach der neunten Klasse können die Kinder die Berufsreife erwerben, nach der zehnten Klasse die mittlere Reife. Der Lehrfokus liegt auf den Sprachen sowie berufsorientierenden Maßnahmen. Außerdem wird in den Klassen 5 und 6 bilingualer Unterricht angeboten.

Lage: Die Schule liegt an der Bruno-Tesch-Straße 31 in Wismar und ist mit Bussen und Rädern gut zu erreichen.

Klassengröße: Die Klassen bestehen aus etwa 22 Schülern, die von rund 24 Lehrern unterrichtet werden. Es gibt 280 Schüler.

Kosten: Es fallen keine Schulgebühren an.

Aufnahmekriterien: Besondere Aufnahmekriterien gibt es nicht, es gelten die Regeln des Schulgesetzes.

Notendurchschnitt: Zum Notendurchschnitt machte die Ostsee-Schule keine Angabe.

Schulkonzept: Besonders Kompetenzen wie Teambildung, Projektplanlernen, Lesekompetenzförderung, Schulwerkstatt, produktives Lernen und die duale Berufreife werden an der Ostsee-Schule vermittelt.

Fremdsprachen: Ältere Schüler haben die Möglichkeit, Business Englisch zu lernen.

Partnerschulen: Die Ostsee-Schule hat aktuell keine Partnerschulen.

Freizeitangebote: Hier bietet die Ostsee-Schule Hausaufgabenbetreuung, Schach, Sport und Kochen an.

Digitale Aufstellung: Es gibt ein Lernmanagementsystem und Online-Lernportal „itsLearning“.

Schulessen: Es wird eine Mittagsversorgung angeboten, außerdem kleine Snacks zum Frühstück.

