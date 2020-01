Gute Abschlüsse: MV Werften übernimmt 16 Azubis

Wismar

16 Azubis von MV Werften – sieben Konstruktionsmechaniker, sieben Anlagenmechaniker und zwei Fertigungsmechaniker – aus Wismar, Rostock und Stralsund haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse. Dreieinhalb Jahre Ausbildung liegen hinter den jungen Frauen und Männern. Bereits am kommenden Montag beginnt für die frisch gebackenen Facharbeiter ein neuer Lebensabschnitt: Sie alle werden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, ein Azubi wird seine berufliche Entwicklung bei einem anderen Unternehmen fortsetzen.

Zwei der Besten kommen aus Stralsund und Wismar

Sabine Moltzahn aus Stralsund hat die Berufsschule mit einem Notendurchschnitt von 1,0 absolviert und Erik Menck aus Wismar vertritt MV Werften bei der Besten-Ehrung der IHK Schwerin. Quelle: MV Werften

„Wir sind stolz auf sie“, lobte Geschäftsführer Peter Fetten während der Feierstunde die Nachwuchskräfte. Ein Extra-Lob haben zwei Absolventen bekommen: Sabine Moltzahn aus Stralsund hat die Berufsschule mit einem Notendurchschnitt von 1,0 absolviert und Erik Menck aus Wismar vertritt MV Werften bei der Besten-Ehrung der IHK Schwerin.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres im September 2020 stellt der Werftenverbund weitere 70 Azubis und Dualstudenten an den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund ein. Das Bewerberportal ist auf der Unternehmensseite weiterhin geöffnet. Bewerbungen für Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Fertigungsmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Fachkräfte für Lagerlogistik, Produktdesigner, Industriekaufleute sowie Dualstudenten sind unter www.mv-werften.com möglich.

Derzeit lernen 223 Azubis und 32 Dualstudenten an den drei Standorten der Gruppe.

