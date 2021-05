Gute Bilanz für Targobank Wismar: In diese Anlagen investieren die Kunden

Wismar

Gute Jahres-Bilanz für die Wismarer Targobank: Nachdem das Geldinstitut sehr stark ins Jahr 2020 gestartet war, hatte der Corona-bedingte Lockdown im zweiten Quartal spürbare Auswirkungen auf die Zahlen. Trotz dieser schwierigen Gesamtsituation gab es ab dem dritten Quartal aber wieder ordentliche Zuwächse. Insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten waren deutliche Zuwächse zu verzeichnen: Zum Stichtag 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen auf rund 23,7 Millionen Euro – ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. „Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich zum Jahresende wieder auf Vorkrisenniveau“, berichtet Standortleiterin Jana Winter. Auch der Geschäftskundenbereich habe sich spürbar erholt.

Fonds und Sparpläne gefragt

Das Volumen der Tagesgelder wuchs um 40 Prozent auf 2,8 Millionen Euro. Stark nachgefragt waren zudem alternative Anlageformen wie Fonds und Sparpläne. „Unser Depotvolumen belief sich zum Jahresende auf 4,1 Millionen Euro“, so Jana Winter. Insbesondere Sparpläne würden bei den Kunden immer beliebter werden. Hinzu komme der steigende Wunsch, in nachhaltigen Anlageformen zu investieren.

Aktuell betreut die Targobank in Wismar 3800 Kunden und führt 1200 Girokonten. Deutschlandweit hat das Unternehmen 337 Filialen in 253 Städten und beschäftigt das Unternehmen 7300 Mitarbeiter. Um das Servicelevel stetig zu verbessern, wird nach personeller Verstärkung in allen Bereichen gesucht. Dafür hat das Unternehmen eigens das Stellenportal jobs.targobank.de gelauncht.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ