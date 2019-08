Wismar

Das ist doch mal eine gute Nachricht für Autofahrer in Wismar: Nach den Bauarbeiten in den vergangenen Wochen wird die Einbahnstraßenregelung in der Poeler Straße wieder aufgehoben. Ab Sonnabendfrüh ist die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar, so die Stadtverwaltung am Donnerstag.

Beeinträchtigungen gab es seit dem 15. Juli. Die Bauarbeiten sind Teil der Eisenbahnunterführung in der Poeler Straße. Nach Fertigstellung des Projektes der Deutschen Bahn werden Autos unter die Gleise geführt. Die Schrankenanlagen werden entfallen.

Die Poeler Straße kann in den letzten Wochen nur noch stadtauswärts befahren werden. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über den Philosophenweg umgeleitet. Das hat zu teilweise erheblichen Staus geführt.

Ab Mai 2020 wird die Poeler Straße für gut ein Jahr komplett gesperrt. Dann wird die eigentliche Eisenbahnunterführung gebaut. Derzeit laufen vorbereitende Arbeiten.

Von Heiko Hoffmann