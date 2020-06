Guter Absatz: Kundenansturm auf Gärtnerei Triwalk bei Wismar

Lübow

Vor den Toren Wismars ist die Gärtnerei Triwalk bereits seit 1992 Anlaufstelle für alle Pflanzbegeisterten und Blumenfreunde. Auch jetzt kann sich der Familienbetrieb rund um Falko Urban (47) nicht über zu wenig Umsatz beklagen. Nur die Kundenbetreuung machte dem Chef eine Zeit lang zu schaffen.

„Zeitweise durften nur vier Personen gleichzeitig auf unsere 1,3 Hektar große Anlage. Da bildeten sich schon mal lange Warteschlangen. Das war ganz schön lästig für unsere Kunden“, bedauert Urban. Mittlerweile ist das entspannter: Durch eine bestimmte Zahl von Einkaufswagen ist die Besucherzahl limitiert und es wird darauf geachtet, dass alle Mundschutz tragen. „Zu 99 Prozent halten sich die Leute an die Regeln. Ein, zwei ältere Menschen müssen nur ab und zu stänkern“, meint der 47-Jährige.

Juni ist Staudenzeit

Gerade beginnt die Zeit der Stauden und Rosen. Ab Anfang Juni beginnen sie, ihre Blütenpracht zu zeigen und deshalb für Kunden besonders interessant zu sein. „Da haben wir ein großes Sortiment. Außerdem sind wir gerade mit den Kulturarbeiten beschäftigt, sprich Tomaten, Gurken und Paprika. Mitte bis Ende Juni hoffen wir auf die ersten Tomaten, Gurken haben wir schon. Paprika sind erst Mitte Juli dran“, erklärt der Chef.

Ein wenig wundert ihn, dass immer noch so ein großer Andrang herrscht – wenn er sich auch darüber freut: „Die Zeit der Beet- und Balkonpflanzen ist eigentlich vorbei. Aus eigener Zucht haben wir lediglich noch 10 Prozent. Eigentlich müssten die Leute schon alles gepflanzt haben, kaufen aber immer noch ein.“

Erde aus dem Garten- statt dem Baumarkt

In Massen wurden dieses Frühjahr auch sämtliche Gemüsesorten, Obstgehölze und Kräuter verkauft. Diese Pflanzen seien wie „Goldstaub“ gewesen. „Es wurde alles viel früher gekauft als sonst. Vielleicht auch aus Angst, man könnte nichts mehr bekommen“, meint der 47-Jährige und erzählt weiter: „Außerdem haben wir deutlich gemerkt, dass die Baumärkte geschlossen waren. Es wurde sehr viel mehr Erde verkauft als in den Vorjahren.“ In all der anstrengenden Zeit haben seine Mitarbeiter gut mitgezogen. „Ich bin mit der Arbeitsmoral sehr zufrieden. Ein großes Lob“, betont Urban.

Von Maria Baumgärtel