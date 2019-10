Neukloster

Ein Schüleraustausch hat Gymnasiasten aus Neukloster in die USA gebracht. Über Hamburg und Amsterdam sind 22 Schüler und zwei Lehrer des Gymnasiums Am Sonnenkamp zunächst nach Chicago gereist. „Die Wolkenkratzer, Brunnen und die berühmte Bohne, die verschiedene Beleuchtungen hatten, haben uns sehr beeindruckt“, erzählen die Schülerinnen Celine Linke, Romina Groß und Helene Maibach. Eine ungewöhnliche Bustour führte sie nicht zu den Sehenswürdigkeiten, sondern hatte ihren Schwerpunkt auf den Gangstern Chicagos und der kriminellen Szene der Stadt.

Nach dem kurzen Städtetrip ging es weiter nach Fishers, dem Heimatort der Partnerschule Fishers High-School. Dort wurden die Neuklosteraner von ihren Gastfamilien in Empfang genommen. Drei Wochen haben sie bei ihnen verbracht. Der Unterricht wurde in verschiedenen Klassen durchgeführt – mit dem Ziel, die Sprachkenntnisse zu verbessern.

„Die Größe der Schule und die Dimensionen sowie die Vielfalt an Möglichkeiten haben uns beeindruckt“, berichten die Mädchen. Die Schule, die etwa 3700 junge Leute besuchen, besitze vielfältige Angebote, Sport zu treiben und auch anderen Talenten nachzugehen. So gäbe es neben der schulinternen Schwimmhalle, dem American-Football-, Basketball- und Fußballteam noch verschiedene Orchester, Bands, Chöre und vieles mehr. Auch die Mittagspause, die wegen der enormen Schülerzahl in verschiedene Staffeln getaktet ist, sei wegen der großen Cafeteria ein besonderes Erlebnis für die deutschen Gastschüler gewesen.

Im Juni erfolgt der Gegenbesuch. Dann empfangen die Schüler aus Neukloster für einige Wochen die Amerikaner aus Fischers.

Von OZ