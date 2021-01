Wismar

Zehn neue Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Donnerstag gemeldet. Am Mittwoch waren es noch 33 neue Fälle. 134 Menschen sind derzeit mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne, hinzu kommen 475 Kontaktpersonen Kategorie 1.

Die Hälfte der Nordwestmecklenburger steckt sich laut Gesundheitsamt bei Familienmitgliedern an, die bereits in Quarantäne sind.

Anzeige

Behörde meldet weiteren Fall aus Pflegeheim

„Ein neuer Fall kommt aus dem Pflegebereich in Wismar“, meldet die Behörde zudem. Bereits in der vergangenen Woche gab es dort viele Fälle und mindestens fünf Corona-Tote. So dürften inzwischen um die 30 positive Testergebnisse von Bewohnern und Mitarbeitern allein aus dem Pflegeheim an der Lübschen Burg in Wismar stammen.

Die Inzidenz im Landkreis sinkt am Donnerstag leicht auf 64,2. Zum Vergleich: Am vergangenen Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 16 neue Fälle, die Inzidenz für den Nordwestkreis lag allerdings nur bei 48,9.

Weitere Infektionen auch in Boltenhagen

Die Kreise Vorpommern-Rügen mit 56,5 und Rostock mit 47,7 melden jeweils niedrigere Inzidenzwerte. Die Stadt Rostock liegt weiterhin am niedrigsten im Land mit 39,2. Der Landesdurchschnitt sinkt zudem das erste Mal seit dem 4. Januar wieder unter 100 auf 98,3. Mit 72 neuen Fällen am Donnerstag ist Vorpommern-Greifswald allerdings bei 201,6 wieder knapp im „lila Bereich“.

Die Kreisverwaltung korrigiert zudem die Meldung vom Mittwoch: „Wir hatten gemeldet, dass es einen weiteren Infektionsfall im Umfeld der Strandklinik Boltenhagen gegeben habe. Dies hat sich als Fehler herausgestellt – es gab zwar auch heute weitere Infektionsfälle in Boltenhagen, dieser und die heutigen hatte aber doch nichts mit der Strandklinik zu tun“, heißt es.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Pandemiebeginn wurden in Nordwestmecklenburg 1669 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. 12 604 Abtrichtests wurden laut Gesundheitsamt bislang durchgeführt. 1501 Menschen im Nordwestkreis gelten als „geheilt“ aus der Quarantäne entlassen. Inzwischen sind 34 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.

Von mikro