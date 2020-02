Häuser aufgebaut: So helfen Wismarer den Erdbebenopfern in Albanien

Wismar

Ende November hat Albanien das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten so heftig durchgerüttelt, dass etliche Häuser zusammengefallen sind und Menschen unter sich begraben haben. Als der Wismarer Frieder Weinhold von der Katastrophe erfährt, ist er erschüttert und tief betroffen. Als Chef des Christlichen Hilfsvereins Wismar (CHW) engagiert er sich seit mehr als 25 Jahren im Balkanstaat. Deshalb gibt es nach der Erdbeben-Nachricht für ihn auch nur eins zu tun: „Schnell Hilfe organisieren.“ Die hat es auch gegeben und nun ist es Zeit Bilanz zu ziehen.

Mit Kirche Familien ausgewählt

So sieht ein fertiges Haus aus. Es ist 17 Quadratmeter groß. Quelle: privat

„Wir haben 14 Notunterkünfte für Familien aufgebaut, in denen können sie kochen, wohnen und schlafen“, resümiert der Vereinschef. Jede Hütte ist 17 Quadratmeter groß, hat ein Doppelstockbett, eine Heizplatte und Lüftung. „Wir hätten viel mehr aufbauen können, viele Menschen haben kein Zuhause mehr oder es ist total zerstört“, berichtet der Wismarer. Durch das Erdbeben sind mehr als 50 Albanier gestorben, mehr als 900 wurden verletzt und mindestens 4000 Menschen sind obdachlos geworden. 14 betroffenen Familien hat der CHW geholfen. Zusammen mit der Kirche und der Stadtverwaltung haben die Wismarer und ihre Partnerorganisation Diakonia Albania die Erdbebenopfer ausgewählt, die ihre Hütten bekommen haben – mit Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer und Spender.

Finanzieller Kraftakt für Verein

Eine Unterkunft kostet 1500 Euro plus Transportkosten. Gefertigt wurden sie in Polen, von dort sind sie dann nach Albanien gebracht worden – mit dem Lkw, für den Maut bezahlt werden musste. „Außerdem sind weitere Materialkosten angefallen, zum Beispiel für den Fußbodenunterbau. Die Aktion war ein finanzieller Kraftakt, den wir gemeinsam immer noch stemmen“, berichtet Weinhold. Letztlich hätte die Erdbeben-Hilfe einen genauso großen Umfang gehabt wie die traditionelle Weihnachtsaktion, mit der seit vielen Jahren albanische Familien unterstützt werden. Zu wuppen sei sie nur gewesen, weil Wismarer und Firmen aus der Stadt Geld dafür gegeben hätten sowie Menschen und Unternehmen aus anderen Regionen Deutschlands. „Wenn wir diese Leute nicht hätten, könnten wir solche Aktionen nicht durchführen“, betont Weinhold.

Aktion im albanischen Fernsehen

Am Ende hat jedes Haus mit zum fertigen Aufbau 2000 Euro gekostet. Kosten von mehr als 40 000 Euro sind insgesamt angefallen. In Albanien sorgt die Aktion für Aufmerksamkeit, sie schafft es dort sogar ins Fernsehen. Was den Vereinschef ärgert, ist, dass die Regierung nicht schnell gehandelt hat, um den betroffenen Menschen zu helfen. Zwar hat sie nach dem Erdbeben angekündigt, neue Wohnviertel zu bauen. Doch konkret passiert sei noch nicht viel.

Für einen Fußbodenunterbau haben sich die Helfer entschieden, weil es in Albanien „auch mal kalt werden kann“, berichtet Weinhold. Er ist schon viele Male in der Balkanregion gewesen und hat im vergangenen September dort selber ein Erdbeben erlebt. „Ich saß in einem Café und plötzlich wackelte alles um mich herum“, erinnert er sich.

Hütten in drei Dörfern aufgebaut

Profitiert haben von den Hütten, die ein Wismarer Hochschul-Absolvent entworfen hat, Familien aus drei Dörfern, die ihre Häuser nicht mehr benutzen können. Da durch das Erdbeben auch meist die Inneneinrichtungen zerstört wurden, hat die Albanienhilfe Wismar auch jeweils noch zwei Schultische und Stühle zur Verfügung gestellt. Kurz nach dem Erdbeben ist das Lager in Pogradec geräumt worden: Familienpakete, Lebensmittel, Betten und Matratzen wurden an Betroffene verteilt. Dass die kleinen Hütten keine Dauerlösung sind, weiß Weinhold. Doch erst Mitte Februar will die Regierung eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll. „Deshalb konnten wir nicht warten“, betont er. Und die Hilfe habe funktioniert, weil mit der Partnerorganisation Diakonia Albania seit Jahren ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut wurde.

Das macht der Verein Die Arbeit des Christlichen Hilfsvereins Wismar wird von vielen kleinen Spenden und einigen Sponsoren sowie von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern getragen. Der Verein beschäftigt drei Mitarbeiter/innen in Deutschland und 13 in Albanien. Derzeitige Arbeitsschwerpunkte sind die Unterstützung von Kindern, die im Internat in Bishnica aufgenommen wurden, sowie die Pflege von kranken und alten Menschen in den Bergdörfern. Dazu kommen verschiedene Projekte wie Schulsanierungen, Familienpaket- und Weihnachtsaktionen, Baumpflanzungen oder die Unterstützung der Kommunen.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder