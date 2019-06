Wismar

Das maritime Flair, Karussells, sagenhafte Ausblicke und zahlreiche Schiffe lockten auch an diesem Wochenende wieder die Besucher an den Alten Hafen in Wismar.

Weit gereiste Gäste

Aus dem Brandenburgischen sind Rosemarie Weischmann (61) und Helga Hoffmann (66) mit einem ganzen Bus voller Wismarfans extra zu den Hafentagen gekommen. „Ich gucke immer ,Soko Wismar’, mir gefällt die Stadt so sehr“, erzählte Rosemarie Weischmann.

Die beiden trauten sich an Board des Polizeibootes „Hoben“ und fragten nach. „Jagen Sie Zigarettenschmuggler?“ Silvio Wiegert als Dienststellenleiter und Raik Sengpiel als Küstenstreifenbootsführer konnten verneinen. Sie kontrollieren die Sicherheit in ihrem Revier. Ziehen beispielsweise Raser auf dem Wasser zur Verantwortung oder belehren (und bestrafen) Sporbootfahrer mit mangelhafter und damit gefährlicher Ausrüstung.

Ein paar Eindrücke vom bunten Hafenfest

Zur Galerie Laute Musik, Fahrgeschäfte, Liveprogramm, gute Stimmung und zwischendurch Boote gucken: die Hafentage 2019 lockten die Menschen aus der Region und auch Urlauber, die extra dafür kamen.

„Open Ship“

Mit dem Schild „Open Ship“ lud manch eine Mannschaft die Hafenfestbesucher ein, an Bord zu kommen und einen Blick ins Innere des Schiffes zu werfen. Karl Jung (47) und seine Familie aus Rostock kamen auf dem Ölauffangschiff „Bottsand“ ins Staunen: „So was habe ich noch nie gesehen.“ Wer Glück hatte, konnte sich noch einen der begehrten Plätze bei den Ausfahrten sichern. Oder er genoss sitzend an der Kaikante den Blick auf die Schiffe und das Wasser.

Party an Land

An Land war es lauter. Zwei Bühnen boten Programme zwischen Rock, Schlager und Shanty. Die Musik mischte sich mit denen der Fahrgeschäfte – oder mit den meist freudvollen Schreien der Gäste, die sich in die Fahrgeschäfte trauten, teils kopfüber gedreht und geschüttelt wurden.

Nur das Unwetter von Samstagvormittag ließ die Organisatoren mit Sorge aufs Regenradar gucken. „Wir haben eine Stunde gebraucht, um die Bühne wieder fit zu kriegen“, erzählte Moderator Norbert Bosse danach. Die Musiker der Big Band der Bundespolizei aus Berlin mussten ohne Auftritt wieder nach Hause fahren, ihr Konzert fiel ins Wasser. „Es gibt Witterungslagen, bei denen darf man keine Bühne betreten“, begründete Norbert Bosse.

Kinderprogramm

Etwas ruhiger ging es im Spielbereich der „Waterkant-Jugendlichen“ zu. Die organisieren ehrenamtlich Veranstaltungen. Zwischen den Speichern, dem Liegeplatz der Bottsand am Kreuzfahrtterminal und dem Sportboothafen hatten die Jugendlichen eine Hüpfburg, einen Hindernisparcours und vieles mehr aufgebaut. Gäste konnten übers Wasser laufen oder am Kran das Fest von Oben genießen.

Alles war für einen kleinen Obolus oder gar kostenfrei zu nutzen – vorausgesetzt die Besucher fanden den Ort abseits der Hauptroute. Die dreieinhalbjährige Emma genoss jedenfalls die Hüpfburg auf dem Areal. Sie war mit ihren Großeltern unterwegs. „Es ist immer was los in Wismar, gerade für die Kinder“, dankte Opa Daniel Neubauer. Das Wetter mit den drohenden Regenwolken am Samstag fand er nicht schlimm. „Sonst würden wir jetzt am Strand liegen.“

Nicole Hollatz