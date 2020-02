Wismar

Der Brand im Norma-Supermarkt vom 22. Oktober 2019 im Wismarer Stadtteil Friedenshof ist aufgeklärt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Schwerin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Wismar Haftbefehl gegen einen 26 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall und der Brandstiftung erlassen.

„Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, in den späten Abendstunden des 22. Oktober 2019 über das Dach des in der Tierparkpromenade in Wismar gelegenen Einkaufsmarktes Norma eingedrungen zu sein und aus der dortigen Tabakbörse Zigaretten in größeren Mengen sowie einen Wandtresor, in dem sich circha 300 Euro Wechselgeld befand, entwendet zu haben“, heißt es in einer Mittelung der Staatsanwaltschaft. Ihm werde weiter zur Last gelegt, anschließend in den Räumlichkeiten der Tabakbörse einen Brand gelegt zu haben, um dadurch auf ihn als Täter hinweisende Spuren zu vernichten. Der an dem Gebäude durch den Brand entstandene Sachschaden belaufe sich nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen auf rund fünf Millionen Euro.

„Der schnelle Ermittlungserfolg beruht auf einer umfangreichen und intensiven Arbeit von Beamten des Kriminalkommissariats Wismar. Der Beschuldigte hat die Taten nach seiner Festnahme am gestrigen Tage eingeräumt“, heißt es von der Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag.

Auf den 26-jährigen Tatverdächtigen könnte nach einer Verurteilung wegen Brandstiftung eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren Haft warten. In besonders schweren Fällen wird auch der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft

Mehr lesen:

Großfeuer im Wismarer Einkaufsmarkt: Es war Brandstiftung

Spektakulär bis kurios: Diese Brände hielten die Feuerwehren in Mecklenburg 2019 in Atem

Von mikro