Neukloster

Wandern am Neuklostersee – das ist für viele Menschen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Warum? Das will ich herausfinden – während der kleinen Tour über die Halbinsel. Die ist 4,1 Kilometer lang und bei Weitem nicht die einzige Strecke, die es in der Region gibt. Aber mir reicht sie für den Anfang – schließlich bin ich kein Wanderprofi. Noch nicht, aber vielleicht ja nach dem Corona-Lockdown.

Die Bedingungen sind gut: Die Sonne scheint und am Startpunkt, dem Kloster Sonnencamp, gibt es kostenlose Parkplätze und Orientierungshilfen: Ein Hinweisschild zeigt fünf mögliche Richtungen an. Für die Tour über die Halbinsel sollen Wanderer den gelben Punkten folgen. „Das ist gut, da kann ich mich nicht verlaufen“, freue ich mich. Aber selbst wenn, es sind einige Leute unterwegs: verliebt Händchen haltend, mit der ganzen Familie oder mit Hunden.

Alte Fischerscheune

Ich marschiere los. Schon nach wenigen Metern erscheint auf der linken Seite ein Hochseilgarten. Geklettert wird gerade nicht. Während ich die Anlage anschaue, stelle ich mir vor, wie toll der Ausblick von dort oben sein muss. Aber wenn man in zehn Metern Höhe über Balken balanciert, an Seilen schwingt oder springt, kann man den wohl nicht richtig genießen.

Gleich hinter dem Hochseilgarten steht eine alte Fischerscheune. Sie stammt aus dem Jahr 1900. Viele Jahrzehnte ist das Gebäude vom gegenüber wohnenden Fischer als Stall und Heuboden genutzt worden. Heute hat es eine hölzerne Terrasse, von der aus bei sonnigem Wetter ein tolles Funkeln und Glitzern zu sehen ist: Der Neuklostersee strahlt in der Sonne.

Ufer mit Schilf

Auf einem etwa zwei Meter breiten Sandweg geht es bequem weiter: Links befinden sich Bäume, rechts der See. Es dauert nicht lange bis zu ersten Sitzbank. Die bietet einen unglaublich weiten Blick hinaus aufs Wasser und auf das mit Schilf bewachsene Ufer. Dessen Gräser schaukeln leicht im Wind. Kein Wunder, dass die Bank besetzt ist. Hier würde wohl jeder kurz verweilen.

Etwa hundert Meter weiter macht der Weg eine leichte Linksbiegung und führt die Wanderer hinein in einen Baumtunnel. Abgebrochene Äste liegen herum und wären gute Wanderstöcke. Dann ist schon die nächste Sitzbank zu sehen. Auch sie ist besetzt: Eine Frau tippt dort auf ihrem Handy – vielleicht verschickt sie gerade schöne Bilder vom Neuklostersee.

Idyllische Badestelle

Von hinten überholt mich dort ein Pärchen. Warum sie es so eilig haben, registriere ich kurze Zeit später: Es hat sich die dritte Sitzbank auf dem Rundweg geschnappt. Die junge Frau lehnt ihren Kopf verliebt an die Schulter des Mannes. „Wie süß“, denke ich und gehe weiter.

Mittlerweile – nach etwa 20 Minuten – bin ich allein unterwegs. Weit und breit sind keine anderen Wanderer mehr zu sehen. Dafür entdecke ich wieder eine Sitzbank und was für eine: Sie steht auf einer kleinen Wiese am Ufer des Sees. Direkt vor ihr führt eine Schneise ins Wasser – die etwa genauso breit wie die Bank ist. Dort könnte man gut baden gehen. Ich setze mich hin, genieße die Aussicht und stelle fest: Ich bin mit meiner Winterjacke eindeutig zu dick angezogen.

Unterwegs im Urwald

Kurze darauf habe ich schon die Spitze der Halbinsel erreicht. Die ist gleichzeitig das Ende der Hintour. Von nun an geht es im Schatten auf der anderen Seite der Halbinsel weiter. Links und rechts des Weges stehen große Bäume und Sträucher. Wenn sie wie im Frühjahr und Sommer grün wären, würde ich durch einen Urwald laufen. So ganz alleine ist es ein bisschen unheimlich.

Doch dann sehe ich ihn: einen großen, starken Mann. Es ist rot gekleidet oder besser gesagt rot angemalt. Ich kann es nicht glauben: Mitten im Wald steht doch tatsächlich der Weihnachtsmann. Körper und Gesicht sind in einem abgebrochenen Baumstamm entstanden – einer, der stehen bleibt und mit ihm der Weihnachtsmann.

„Im Sommer fehlt ihm manchmal die Mütze, aber Winter hat er sie dann immer wieder auf“, erzählen zwei Frauen, die mir entgegenkommen. Sie wandern regelmäßig auf der Halbinsel. Sie ist nicht weit weg von ihrem Zuhause und hat eine wundervolle Natur, schwärmen sie. Im Herbst trompeten die Kraniche, die Vögel des Glücks, vom blauen Himmel. Auch Seeadler sind hin und wieder zu sehen. Und Totholz wie der Weihnachtsmann bietet Platz für neues Leben – für Käfer, Spinnen, Moose und Schnecken. So steht es auf einer Info-Tafel.

Baumstamm-Stücke

Über eine kleine Holzbrücke erreiche ich einen Holz-Erratungsstand. An dem hängen zwölf kleine Baumstamm-Stücke. Anhand der Holz- und Rindenstruktur sollen die Wanderer versuchen, die Holzarten zu erkennen. Alle richtig habe ich nicht. Aber es ist eine schöne Idee, um sein Wissen aufzufrischen oder Kindern etwas beizubringen.

Über eine weitere Holzbrücke erreiche ich eine große Wiese. Die habe ich schon auf der anderen Seite der Halbinsel gesehen – von hier sieht sie auch gut aus. Und nun ist es nicht mehr weit zum Parkplatz, von dem ich gekommen bin. Nach einer Stunde und 20 Minuten bin ich zurück am Kloster und begeistert. Das nächste Mal nehme ich dann die längere Tour. Vielleicht treffe ich auf der Route dann ja den Osterhasen.

Von Kerstin Schröder