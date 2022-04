Wismar

Es wird wieder gefilmt: Von der beliebten Fernsehserie „Soko Wismar“ werden jetzt wieder neue Folgen gedreht. Deshalb kommt es in den nächsten Tagen vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen für Autofahrer in der Stadt. Die müssen auf mehrere Halteverbote achten, das heißt, sie dürfen auf den angegebenen Straßen ihre Autos auch nicht für nur wenige Minuten abstellen.

Am Dienstag, 5. April, gibt es drei solcher Zonen: von 6 bis 20 Uhr in der Breiten Straße und von 10 bis 20 Uhr in der Bohrstraße/Krönkenhagen. Außerdem ist die Marktumfahrt (vor dem Rathaus und Westseite) von 6 bis 12 Uhr betroffen.

Am Mittwoch, 6. April gilt von 6 bis 15 Uhr ein Halteverbot in der Baustraße sowie von 6 Uhr bis zum 7. April um 20 Uhr in der Großschmiedestraße.

Am Donnerstag, 7. April, dürfen von 6 bis 20 Uhr keine Autos auf der Marktumfahrt und dem Marktplatz halten. Am Montag, 11. April, gelten die Verbote von 16 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz Ernst-Scheel-Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße und von 12 bis 20 Uhr in der Mühlengrube und Mühlenstraße. Am Dienstag, 12. April, ist von 16 bis 19 Uhr der Bereich um die Erweiterungsfläche Brunkowkai betroffen sowie am Mittwoch, 13. April, von 6 bis 12 Uhr Hinter dem Chor/Schweinsbrücke und Krönkenhagen.

Von OZ