Am Sonnabend wird die 6. Museumsrallye mit Oldtimertreffen am Phantechnikum gestartet. Treffpunkt ist die ehemalige Flakkaserne, hinter deren Mauern die Exponate des Technischen Landesmuseums ausgestellt sind. Hier ist auch der Startpunkt. Die etwa 70 Kilometer lange Strecke steht in diesem Jahr unter dem Motto „Charmante Tour durch das Mecklenburger Land“. Spannende Aufgaben gilt es zu bewältigen und Attraktionen in und rund um Wismar zu erkunden.

Um 9 Uhr geht es los, dann ist die Anmeldung geöffnet und die Teilnehmer erhalten ihre Startnummern. Gegen 11 Uhr fällt der Startschuss zum Staffelstart. Am Ende der Tour kommen alle zum Phantechnikum zurück und der Sieger wird gekürt. Wendepunkt der Strecke ist in diesem Jahr das Schloss Plüschow.

Am Nachmittag wird es nach dem Eintreffen aller Fahrzeuge gemütlich. Bei Bratwurst & Co bleibt Zeit für Gespräche und um sich die Fahrzeuge noch einmal in Ruhe anzuschauen. Die Teilnahme an der Rallye kostet 9 Euro für die Fahrer und 5 Euro für den Beifahrer. In der Startgebühr sind ein Kaffee, die Startnummer, ein kleiner Snack für unterwegs sowie der Eintritt ins Museum und ins Schloss Plüschow enthalten.