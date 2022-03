Hamsterkäufe in Wismar: Mehl und Speiseöl sind das neue Toilettenpapier

Wismar

Das Wochenende steht vor der Tür. Mit Temperaturen im zweistelligen Bereich und Sonne satt soll es sogar recht schön werden. Also, leckeren Kuchen zusammenrühren, Ofen an und später das Backwerk draußen genießen. Nun nur noch schnell die Zutaten dafür kaufen. Eier, Mehl, Speiseöl – ähm, oder auch nicht.

Gähnende Leere bereits am Vormittag

In meiner ersten Anlaufstelle, dem schwarzen Netto an der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar, herrscht auf der Palette, auf der sonst das Weizenmehl gestapelt ist, am Vormittag bereits gähnende Leere. Nicht ein einziges Päckchen ist zu finden. Auf der Suche nach Öl fallen mir die Regale auf, in denen die Nudeln liegen – heute sehr ausgesucht. Nur vereinzelt lagern Tüten in Kartons. Mit Raps- oder Sonnenblumenöl habe ich kein Glück. Alles weg. Nur teurere Ölsorten stehen noch aufgereiht. Nun ja, auf zum nicht weit entfernten Penny in der Hans-Grundig-Straße. Vielleicht werde ich dort fündig, um mein Projekt „Kuchen backen“ anzugehen.

Gähnende Leere auch beim schwarzen Netto an der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar. Mehl ist an diesem Vormittag nicht mehr zu haben. Quelle: Jana Franke

Rationierte Speiseöl-Abgaben

Erst im April vergangenen Jahres hat der geräumige und moderne Discounter eröffnet. Frohen Mutes steuere ich die Öl-Ecke an. Umsonst. Rapsöl, Sonnenblumenöl, das Keimöl im Angebot und selbst das teurere Olivenöl – alles ausverkauft. Am Regal ist ein Hinweis von der Marktleitung angebracht. „Um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir aktuell die Abgabe . . .“ Vier Marken sind aufgeführt, von denen maximal eine Flasche pro Kunde in den Einkaufskorb gelegt werden darf. „Bitte seid solidarisch und denkt auch an eure Nachbarn – verzichtet daher auf eine unnötige Bevorratung“, steht weiter geschrieben.

Im Penny-Markt ist eine Information für die Kunden angebracht: Öl gibt es nur noch rationiert. Quelle: Jana Franke

Vor der leeren Mehlpalette treffe ich auf Wolfgang Tomczak. Der 62-Jährige hebt verwundert die Hände. „Kein Mehl?“, fragt er ungläubig. Das war die Nummer eins auf seiner Einkaufsliste. Der Hartz-IV-Empfänger backt sein Brot selbst, um bei Waren vom Bäcker zu sparen, die auch immer teurer werden. Ob es zu viel verlangt ist, nur das Nötigste in seinen Einkaufskorb zu legen, fragt er mich, die immer noch mit leeren Händen vor ihm steht.

Corona, der Krieg, steigende Preise – all das bereite ihm Sorgen. Die Gedankenspirale laufe und laufe, sodass er schlecht schlafen kann, erklärt der ehemalige Handwerker. „Ich bin dafür, den Kriegsflüchtlingen zu helfen, und ich kann es absolut nachvollziehen und habe Verständnis dafür, dass insbesondere haltbare Lebensmittel wie Mehl, Öl und Konserven gespendet werden. Ich habe es selbst ja auch schon getan. Aber ob bei den Spritpreisen oder den leeren Einkaufsregalen, der Staat muss jetzt auch mal an uns als deutsche Bevölkerung denken und unterstützen“, meint er.

Nichts mehr da: Wolfgang Tomczak (62) vor der leeren Palette, auf der sich sonst das Mehl stapelt. Quelle: Jana Franke

Werden Vorratskammern kopflos gefüllt?

Nächster Halt: roter Netto in der Lübschen Straße. Ich geselle mich zu Gabriele Kantorzik an das Öl-Regal und blicke wie sie in die Leere. Wo einst Raps- und Sonnenblumenöl stand, könnten Hamster nun Tango tanzen – um mal bei den Tieren zu bleiben, nach denen das derzeitige Phänomen in den Supermärkten und Discountern benannt ist: Hamsterkäufe. „Was soll das? Ich frage mich ernsthaft, was die Leute mit so viel Öl wollen. Ist es gut für die Haut? Baden die darin? Zum Betanken des Autos ist es ja wohl kaum brauchbar“, sagt die 58-Jährige.

Öl und Mehl seien das neue Toilettenpapier. „Erst die Hamsterkäufe mit der Corona-Pandemie und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine. Öl ist doch auch nicht ewig haltbar?! Geöffnet vielleicht drei Monate und geschlossen ein Jahr. Warum müssen manche kopflos ihre Vorratskammern füllen, es am Ende vielleicht wegschmeißen, und andere gucken in die Röhre“, echauffiert sie sich und geht kopfschüttelnd weiter.

Ich bleibe ratlos zurück und muss zugeben: Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mir mehr als eine große Flasche Öl einer Sorte zu kaufen. Mehl würde ich mir schon eher zwei Packungen „hamstern“, wenn man es in dem Fall denn schon so nennen kann, um mir einen Gang zum Einkaufsmarkt zu sparen und auf die Reserve zurückzugreifen.

Beim Mehl werde ich fündig, aber es ist schon sehr ausgesucht. Eine Packung habe ich also schon mal sicher und lege sie lächelnd in den Korb – als hätte ich den größten Fang meines Lebens gemacht. Oh man, was für eine verrückte Zeit. Und jetzt noch Öl. Ich begebe mich zum Lidl in der Lübschen Straße. Margarine? Ausgesucht. Öl? Ausgesucht. Mehl? Wow. Davon gibt es tatsächlich noch eine Menge. Man könnte es fast als Paradies bezeichnen.

Hamsterkäufe „völlig unnötig“

Ihre Pause in der Berufsschule gleich neben dem Lidl nutzen Lucie Schneiderling und Marvin Blana für einen Abstecher in den Discounter. Die Hamsterkäufe in der Pandemie und auch jetzt in Zeiten des Ukraine-Krieges hält Lucie Schneiderling „für völlig unnötig“. Die Menschen sollten so einkaufen, dass sie nicht nur lagern, sondern auch andere einkaufen können. Der Meinung ist übrigens auch der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), der jüngst an die Menschen in Deutschland appellierte, Hamsterkäufe zu unterlassen. Es gebe absolut keinen Anlass für solch ein Verhalten. Wie die 17-Jährige gehört auch Marvin Blana als junger Mensch eher weniger zu den Öl- und Mehlkäufern. „Aber ich höre es ja von meinen Eltern, dass nun alles knapp wird“, so der 19-Jährige.

Marvin Blana (19): „Es fällt auf, dass manche Produkte knapp werden. Verstehen kann ich die Hamsterkäufe nicht.“ Quelle: Jana Franke

Ich für meinen Teil habe nun alle Zutaten zusammen. Just in dem Moment piept mein Handy. Eine Nachricht von meiner Kollegin, die gerade im Edeka in der Altwismarstraße ist. Fotos zeigen, dass in den Regalen von Mehl und Öl große Löcher klaffen.

Ob Mehl oder Öl: auch im Edeka in der Altwismarstraße sind es derzeit begehrte Produkte. Quelle: Nicole Hollatz

„Das Schlimmste ist übrigens für meinen Sohn, dass seit Samstag das Hotdog-Brötchen-Regal nicht aufgefüllt wird. Ich denke, wir sind da einer großen Sache auf der Spur“, scherzt sie. Auf der Spur bin ich im Internet auch nach neuen Kuchenrezepten. Vielleicht ohne Mehl. Schließlich kann ich mit meiner einen Tüte nun nicht so herumaasen. Ich finde einen Zitronen-Mandel-Kuchen, der richtig lecker aussieht. Und einen Schoko-Kirsch-Kuchen – ohne Zucker. Toll, dann kann ich sogar ohne Bedenken in der Sonne schlemmen.

Von Jana Franke