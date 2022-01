Handgemenge im Badezimmer: Polizistin schildert die Durchsuchung bei Michael E. 

Schönberg/Schwerin

Dass der Prozess gegen den 47 Jahre alten Michael E., der eingeräumt hat, ein minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben, überhaupt stattfinden kann, ist unter anderem dem schnellen Eingreifen der Ermittlungsbehörden zu verdanken. So hatte die Polizei unmittelbar nach Eingang der Anzeige eine Hausdurchsuchung durchgeführt, bei der insgesamt 22 Datenträger, darunter zwei Telefone und diverse Speichermedien, beschlagnahmt wurden. Wie die Durchsuchung ablief, schilderte nun eine Beamtin der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin vor Gericht.

Vier Beamte durchsuchen das Wohnhaus

Die 38-Jährige war zusammen mit zwei weiteren Polizisten und einem Kriminaltechniker zum Wohnhaus des Beschuldigten gefahren. Am Tag zuvor hatte die Freundin der damaligen Lebensgefährtin des 47-Jährigen, die Polizei informiert über den Verdacht. Ihr hatte sich die Lebensgefährtin anvertraut, nachdem sie im TV-Gerät einen USB-Stick mit Fotos und Videos der Taten entdeckt hatte. „Wir hatten nur Fotos, die uns die Freundin der Lebensgefährtin geschickt hatte. Darauf konnte man nicht zweifelsfrei erkennen, ob das Opfer ein Kind ist“, so die Polizistin. Deshalb veranlasste die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung am späten Abend des 26. Februar 2021. „Als wir Herrn E. darüber informierten, weshalb wie hier sind, reagierte er sehr gefasst.“ Er sei belehrt worden und habe auf einen Rechtsanwalt verzichtet. „Er war kooperativ und mit der Durchsuchung einverstanden.“ Im Verlauf des Gesprächs erklärte er, dass er geahnt habe, dass er aufgeflogen sei. Deshalb habe er am Abend vorher alle Datenträger verbrannt, die Polizei würde nichts mehr finden. Doch das Gegenteil war der Fall.

Telefon in einer Socke im Schafzimmer versteckt

Die Kriminalbeamtin entdeckte versteckt in einer Socke im Schlafzimmer ein Mobiltelefon, ihr Kollege fand kurz darauf ein zweites Handy. „Als ich mit den beiden Telefonen in der Hand aus dem Zimmer gehen wollte, griff Herr E. danach“, schildert die Polizistin den Vorfall. Dem 47-Jährigen gelingt es, die Handys in die Toilette zu werfen. Doch bevor er die Spülung betätigen können haben die Beamtin und ihr Kollege ihn fixiert und die Beweismittel gesichert. „Das hat nur ein paar Sekunden gedauert. Ich war überrascht, weil er vorher nicht den Eindruck vermittelt hat, dass so etwas passieren könnte.“ Mehr als 20 Beweisstücke sichern die Polizisten allein an diesem Abend. Am nächsten Tag bringt die damalige Lebensgefährtin noch einen Laptop vorbei, den sie in einem Versteck in der Küche entdeckt hat. „Und noch einige Speicherkarten, die sie ebenfalls gefunden hatte.“ Verletzt worden sei sie bei dem Angriff nicht, so die erfahrene Polizistin vor Gericht. Der Rücken habe zwei, drei Stunden leicht geschmerzt. „Dann war das vorbei.“

Von Michael Prochnow