Ausbildung - Handwerk bietet 300 freie Lehrstellen an – Angebote am 8. Juni in Wismar

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbranchen waren große Teile des Handwerks nicht oder in geringerem Maße von der Corona-Pandemie betroffen. Aktuell sind noch 300 Ausbildungsplätze frei. Welche, das erfahren junge Leute von anderen jungen Leuten in Wismar.